Красив, но съест ваш огород: в Ярославской области нашли необычное оранжевое существо — кто это

В Ярославской области нашли необычное насекомое Источник: читатель 76.RU

В Ярославской области жители нашли необычное существо. Фотографией животного читатель 76.RU поделился с редакцией.

Посреди кадра — ярко-оранжевое насекомое, напоминающее гусеницу. Кажется, оно повернуто головой к камере.

«Вот такое встретил на Рыбинском водохранилище. Оказался обычный листоед», — предположил читатель 76.RU.

Мы решили уточнить информацию у ярославского биолога и энтомолога Дмитрия Власова. Он опроверг версию нашедшего о листоеде.

«Это личинка пилильщика. Но вид по фотографии не сказать», — уточнил биолог.

Пилильщики — это большая группа насекомых из отряда перепончатокрылых (подотряд сидячебрюхие). Свое название они получили из-за особого яйцеклада у самок, который напоминает зазубренную пилу. С его помощью насекомое прорезает ткань растения, чтобы отложить там яйца.

Оказывается, личинок пилильщика часто называют ложногусеницами, потому что они имеют схожий внешний вид. Кстати, если ярко-оранжевая личинка выглядит необычно и в некотором роде красиво, то взрослая особь пилильщика больше походит на обычную муху или осу с серыми крыльями и длинными усами.

Расцветка личинок зависит от вида, всего их около 5–6 тысяч. Некоторые личинки пилильщика являются вредителями, появление их в огороде может здорово сократить урожай.