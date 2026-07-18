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Красив, но съест ваш огород: в Ярославской области нашли необычное оранжевое существо — кто это

Насекомое часто путают с гусеницей

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В Ярославской области нашли необычное насекомое | Источник: читатель 76.RUВ Ярославской области нашли необычное насекомое | Источник: читатель 76.RU

В Ярославской области нашли необычное насекомое

Источник:

читатель 76.RU

В Ярославской области жители нашли необычное существо. Фотографией животного читатель 76.RU поделился с редакцией.

Посреди кадра — ярко-оранжевое насекомое, напоминающее гусеницу. Кажется, оно повернуто головой к камере.

«Вот такое встретил на Рыбинском водохранилище. Оказался обычный листоед», — предположил читатель 76.RU.

Мы решили уточнить информацию у ярославского биолога и энтомолога Дмитрия Власова. Он опроверг версию нашедшего о листоеде.

«Это личинка пилильщика. Но вид по фотографии не сказать», — уточнил биолог.

Пилильщики — это большая группа насекомых из отряда перепончатокрылых (подотряд сидячебрюхие). Свое название они получили из-за особого яйцеклада у самок, который напоминает зазубренную пилу. С его помощью насекомое прорезает ткань растения, чтобы отложить там яйца.

Оказывается, личинок пилильщика часто называют ложногусеницами, потому что они имеют схожий внешний вид. Кстати, если ярко-оранжевая личинка выглядит необычно и в некотором роде красиво, то взрослая особь пилильщика больше походит на обычную муху или осу с серыми крыльями и длинными усами.

Расцветка личинок зависит от вида, всего их около 5–6 тысяч. Некоторые личинки пилильщика являются вредителями, появление их в огороде может здорово сократить урожай.

Ранее читатель 76.RU заметил в одном из ярославских лесов светящегося жука.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Личинка Насекомое Энтомолог Вредитель
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Комментарии
3
Гость
37 минут
эволюция!!!
Гость
1 час
ФУХ, вроде ничего страшного нет. А то уже испугалась за свой огород)))
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Гость
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