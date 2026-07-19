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Дороги и транспорт В Ярославле частично перекрыли проезд по Юбилейному мосту

В Ярославле частично перекрыли проезд по Юбилейному мосту

В чем причина

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В Ярославле из-за ремонта перекроют полосу движения на Юбилейном мосту | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле из-за ремонта перекроют полосу движения на Юбилейном мосту | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле из-за ремонта перекроют полосу движения на Юбилейном мосту

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле частично перекрыли проезд по Юбилейному мосту. Об этом сообщили в АО «Ярдормост». Причиной стал ремонт.

«Завершили работы на правом ряду мостового перехода и с 18 июля приступаем к ремонту деформационного шва на соседней полосе движения — по направлению в сторону Москвы. Работы будут проводиться с перекрытием одного ряда из двух. Движение будет организовано по соседней полосе, на участке будут установлены знаки и ограждения», — сообщили в соцсетях предприятия.

Схема перекрытия полосы Юбилейного моста с 18 июля | Источник: АО «Ярдормост» / Vk.ruСхема перекрытия полосы Юбилейного моста с 18 июля | Источник: АО «Ярдормост» / Vk.ru

Схема перекрытия полосы Юбилейного моста с 18 июля

Источник:

АО «Ярдормост» / Vk.ru

До этого полосу движения по Юбилейному мосту перекрывали в ночь на 2 июля.

АО «Ярдормост» — ярославский подрядчик, учрежденный областным Министерством имущественных отношений. Общество зарегистрировано в деревне Кузнечиха Ярославского округа 26 декабря 2018 года. Исполняющий обязанности генерального директора — Глеб Масленцев, который ранее возглавлял «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля».

Ежегодно компания «Ярдормост» ведет крупнейшие подряды области, проекты на стройки и дорожный ремонт она получает через торги. Среди последних — ремонт проспекта Машиностроителей, улицы Победы, благоустройство площади Труда и установка медиаэкрана. В 2025-м был задержан на тот момент руководитель «Ярдормоста» Дмитрий Драный, его обвиняют в получении взятки в размере 10 миллионов рублей.

В 2023 году «Ярдормост» уже ремонтировал Юбилейный мост в Ярославле. Цена контракта тогда составляла 152,7 миллиона рублей, работы проводились по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Во время ремонта погибли двое рабочих: в служебный УАЗ въехала фура.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Перекрытие дороги Ремонт
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Комментарии
5
Гость
29 минут
Предупредили - хорошо. Пусть ремонтируют. Просто повнимательнее при проезде участка надо быть
Гость
44 минуты
На всех мостах не мешало бы отремонтировать пешеходные тротуары, а то ямы страшно идти все ноги переломаешь, или это так и задумано что бы не ходили.
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Гость
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