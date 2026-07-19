От склада до цели. Как маркетплейсы за пять лет прошли путь от пожаров из-за проводки до атак беспилотников

Пожар на складе Wildberries в Шушарах (январь 2024 года) Источник: Андрей Бок / FONTANKA.RU

За последние пять лет логистические объекты маркетплейсов неоднократно становились эпицентрами масштабных пожаров. Если раньше причины возгораний крылись в нарушениях техники безопасности, то события июля 2026 года кардинально изменили картину: склады в двух регионах России были атакованы беспилотниками. Подробности — в материале «Фонтанки».

Источник: ChatGPT

Атака дронов на два логистических центра (июль 2026 года)

Ночь на 18 июля стала самой трагической в истории Wildberries. Под удары беспилотников попали сразу два крупных логистических комплекса — в Котовске Тамбовской области и в подмосковной Электростали.

В Котовске, по данным властей, погибли семь сотрудников ночной смены, 25 человек получили ранения, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что системы ПВО сбили 28 беспилотников на подлете к объекту.

В Электростали (а там расположен второй по объему обработки заказов склад компании) также вспыхнул масштабный пожар. По словам очевидцев, черный дым поднимался на сотни метров и был виден за десятки километров. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки БПЛА есть один погибший — пациент из Электростали скончался от полученных травм. По уточненным данным, всего в Подмосковье пострадали 37 человек, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. Ранее губернатор сообщал о 24 пострадавших.

Основательница Wildberries Татьяна Ким назвала произошедшее «ужасной болью» и пообещала поддержку семьям погибших и пострадавшим. Следственный комитет России возбудил уголовные дела о терактах.

Пожар на складе Ozon в Истре (август 2022 года)

Это был один из самых громких инцидентов в среде маркетплейсов. Всё произошло 3 августа 2022 года на складе в подмосковной Истре.

Масштаб и ущерб. Площадь возгорания составила около 55 000 – 76 000 квадратных метров. Один из блоков склада сгорел полностью, другой серьезно пострадал. Убытки Ozon от пожара оценили примерно в 10,8 млрд рублей.

Страховка и суды. Ozon получил страховую выплату в размере 6,4 млрд рублей от «Ингосстраха». Далее последовала долгая судебная тяжба. Маркетплейс пытался взыскать оставшиеся убытки (около 4,5–5,5 млрд рублей) с девелопера склада — компании «Ориентир Запад-1», однако суд в иске отказал. Были и встречные иски от девелопера, которые также не были удовлетворены.

Пожар на складе Wildberries в Шушарах (январь 2024 года)

Спустя полтора года, в январе 2024 года, произошел пожар на складе Wildberries в Шушарах, который стал крупнейшим в истории российских маркетплейсов.

Масштаб и ущерб. Огонь охватил 70 000 квадратных метров, ему был присвоен высший, пятый уровень сложности. Были уничтожены товары примерно на 10–12 млрд рублей (по некоторым оценкам, только товаров было на 12 млрд).

Эвакуация. В здании в момент пожара находилось около 1200 человек, но, к счастью, обошлось без жертв.

Компенсации. Wildberries выплатил продавцам компенсации, и к августу 2024 года сумма возмещенного ущерба составила почти 35 млрд рублей (95% от потерь).

От халатности к атакам: как менялась природа пожаров на складах маркетплейсов

Эволюция пожаров на объектах маркетплейсов отражает качественный скачок: склады перестали быть просто объектами гражданской инфраструктуры — они стали объектами атак.

В Минобороны России заявили, что за ночь было сбито 379 украинских дронов.

Если первые пожары можно было предотвратить системами контроля и дисциплиной, то события июля 2026 года ставят перед компаниями вопросы, на которые у них нет ответов: как защитить тысячи сотрудников, как страховать военные риски, как восстанавливаться в условиях, когда атака может повториться в любой момент.

Для Wildberries как бизнеса это двойной удар: ущерб от пожаров, утрата товаров и, что важнее, — безопасность тысяч сотрудников, которые продолжают работать в условиях, когда логистические центры становятся объектами атак. Как будет компенсировать потери продавцов, компания пока не уточнила.

Маркетплейсы, которые строили сети складов для быстрой доставки по всей России, теперь вынуждены пересматривать саму концепцию безопасности своих объектов.

Сколько на самом деле восстанавливаются склады маркетплейсов

Отраслевые эксперты обычно называют следующие среднерыночные ориентиры для крупных логистических центров класса «А»:

частичное замещение мощностей — недели - месяцы (аренда готовых площадей);

полное восстановление с нуля с учетом проектирования, экспертиз и строительства — от 1 до 2 лет.

На практике оценки экспертов недалеки от истины, и вот почему.

Склад Ozon в Истре, пострадавший от масштабного пожара в августе 2022 года, восстанавливали поэтапно. Процесс занял чуть больше года, причем некоторые работы были завершены даже раньше запланированного срока.

Полное восстановление и получение разрешения на ввод в эксплуатацию склада Wildberries в Шушарах заняло полтора года. Полностью восстановленный склад ввели в эксплуатацию 14 июля 2025 года.

Сроки доставки: где и на сколько задержится

Как будет на деле — пока неясно. Wildberries официально не объявляла, на сколько именно задержится доставка и как долго будет перестраиваться логистика. Но, судя по прошлым инцидентам, когда выбывал крупный хаб, эффект был заметен уже в первые дни.

Логистический хаб в Электростали — один из ключевых распределительных центров для Московского региона и всей европейской части России. Из-за его остановки сроки доставки товаров, которые должны были ехать оттуда, увеличатся на срок не менее 3–7 дней.

Логистические потоки Wildberries будет вынужден перенаправлять на соседние крупные подмосковные склады. Это создаст на них повышенную нагрузку и может вызвать сопутствующие задержки на этих объектах.

Что теперь с компенсациями

В действующей редакции оферты Wildberries, которая вступила в силу 7 июля 2026 года — за 11 дней до атак, — появился новый пункт 11.3.4.1.

В нем прямо перечислены обстоятельства непреодолимой силы, среди которых:

«военные, боевые, оборонительные действия», «любые последствия применения, воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружений, военной техники, летательных аппаратов (включая БПЛА)».

Источник: Offer_ru№ 98

Атака беспилотника — это форс-мажор, то есть фактически за сгоревший товар Wildberries ответственности перед продавцами не несет.

«Быстро подстелила соломку»

На изменение оферты уже обратили внимание в профессиональных чатах. По мнению селлеров, компания «быстро подстелила соломку».

В то же время SMM-стратег и блогер Алексей Ткачук смотрит на ситуацию под другим углом: а должен ли маркетплейс отвечать за ущерб от атаки БПЛА? Он заявил, что не понимает, чего все ждут реакцию от ВБ в данном случае: «ВБ такой же пострадавший, пусть и с гораздо большими ресурсами, как каждый из продавцов. У них нихренасебе-размера склад сгорел».

По его словам, компания не может нести ответственность за действия, которые не в состоянии предотвратить: «Они сами могут сбить дрон? Не помню, чтобы корпорации у нас окунулись в мир „Киберпанка 2077“ и получили в нагрузку частные армии. Есть ПВО, только оно и может сбивать».

Ткачук проводит параллель с другими объектами инфраструктуры: «Давайте НПЗ обвинять в том, что по ним прилетает, поэтому бензина на заправках нет, ну такая же логика».

В то же время Ткачук подчеркивает: вины бизнеса в том, что по складу прилетел дрон, нет. Он считает, что Wildberries могла бы составить перечень пострадавших и убытков и обратиться за компенсацией к государству, но не уверен, что компания пойдет на такой шаг.