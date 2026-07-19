Популярные смартфоны исчезнут, приложения удалили из Google Play, а пользователей переведут на госмессенджеры: итоги недели

Google удалил приложения VK, национального мессенджера MAX, соцсети «Одноклассники» и Mail.ru Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Ежедневно в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

Подать заявление в первый класс можно до 5 сентября

Второй этап приемной кампании в первые классы продолжается в школах. Заявление можно подать до 5 сентября, независимо от места регистрации, сообщили в Минпросвещения. Приказ о зачислении издадут в течение пяти рабочих дней.

Документы можно подать лично, придя в школу, отправить по почте или через портал «Госуслуги». Родители получат уведомление о зачислении в личном кабинете и на электронную почту. Зачисление не по месту регистрации возможно только при наличии свободных мест.

Для записи понадобится несколько обязательных документов. В их списке:

паспорт родителя;

свидетельство о рождении ребенка;

документ о регистрации по месту жительства или пребывания.

Власти запретили не брать детей в десятый класс

Школы обязали обеспечить место в десятом классе для каждого выпускника девятого класса, независимо от результатов индивидуального отбора в профильные классы. Эту информацию предоставили в Министерстве просвещения.

«Если выпускник девятого класса не прошел успешно индивидуальный отбор, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, обязаны предоставить ему место в данной образовательной организации в классе универсального профиля», — отметили в Минпросвещения.

Отказ в приеме возможен только в случае отсутствия мест в классе универсального профиля. В этой ситуации руководство учреждения должно либо зачислить ученика в профильный класс, либо найти для него другое место в этой же школе или в другой, находящейся в территориальной доступности.

Также в министерстве добавили, что защита права несовершеннолетних на получение среднего общего образования находится под особым контролем. За этим следят министерство, Генпрокуратура и Госдума.

Школы перейдут на новые учебники

Единые учебники по всем предметам появятся в школах России. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции, посвященной итогам пересдачи ЕГЭ.

«Есть сейчас единые федеральные образовательные программы для всех школ. По некоторым предметам уже появились учебники единые, и из года в год, то есть вся линейка поменяется во всех параллелях», — сказал Музаев.

Пособия синхронизируют с программами и стандартами ЕГЭ. О том, что Минпросвещения подготовит эти учебники, глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил в конце июня.

До конца 2026 года в федеральный перечень планируют включить новые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии для 10–11-х классов и по труду для 5–9-х классов.

Как изменится ключевая ставка в июле

Переходить к быстрому смягчению денежно-кредитной политики Центробанк пока не готов. Однако его темп заметно замедляется, рассказал Городским медиа инвестиционный директор Atomic Capital Илья Перелешин.

Рынок труда остается напряженным, а безработица находится вблизи минимальных уровней. Эксперт считает, что такая тенденция служит аргументом в пользу сохранения жесткой политики. При этом регулятор признаёт наличие разовых проинфляционных факторов, но пока не считает их устойчивыми.

На предстоящем заседании ЦБ возможны два сценария:

сохранение ставки на текущем уровне;

минимальное снижение на 0,25 процентного пункта.

Ключевым станет обновление прогноза по средней ставке на 2026–2027 годы. Высокая доходность ОФЗ уже повлияла на корпоративный сектор, а давление на бизнес сохраняется. Главные неопределенности — устойчивость инфляции и бюджетная ситуация.

Кому можно заправляться на АЗС без очереди

Для заправки автомобиля не обязательно стоять в очереди. По закону некоторые граждане имеют полное право законно подъехать к колонке первыми, и это не будет считаться нарушением.

Согласно Указу Президента РФ № 1157 от 02.10.1992, приоритет на АЗС предоставляется:

инвалидам I и II групп;

детям-инвалидам;

лицам, которые их сопровождают.

Важно, что наличие специальной желтой наклейки «Инвалид» на стекле автомобиля для этого не требуется. Чтобы заправиться без очереди, достаточно действовать по 2 следующим пунктам:

Обратиться к кассиру. Подойти к оператору, предъявить паспорт (или водительские права) и справку МСЭ. Также назвать госномер своей машины. Дождаться объявления. Оператор должен объявить по громкой связи номер вашего авто и назначенную колонку, открыто проинформировав очередь о праве на приоритетный проезд.

После этого вам можно будет подъехать и спокойно заправиться. При этом сотрудники АЗС не имеют право отказать в таком приоритете, так как организация идет на грубое нарушение. За отказ в предоставлении приоритетного обслуживания заправке грозит внушительный штраф — до 500 000 рублей.

Помимо инвалидов, приоритетное право на заправку без очереди имеют экстренные службы. Это самая очевидная категория. Врачи не могут ждать своей очереди, так как от их оперативности зависит человеческая жизнь.

Это право также распространяется на пожарных, полицию и Росгвардию, а также коммунальные службы. Их транспорт тоже заправляется без задержек.

Тем, кто лишился жилья, предоставят выплаты

Правительство России внесло изменения в список типовых государственных и муниципальных услуг в июле. В него добавили назначение выплат по утрате и ремонту жилья после чрезвычайных природных или техногенных ситуаций и терактов.

Эти выплаты будут назначать на покупку или строительство новой недвижимости. Если же жилье сильно пострадало, но не разрушилось, владелец сможет получить деньги на проведение капитального ремонта. Распоряжение об этом 9 июля подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Типовые госуслуги — это социально значимые услуги, которые оказываются гражданам по одному стандарту на всей территории РФ. Перечень действует с 2019 года. Как получить услуги:

онлайн через региональные порталы или федеральный портал госуслуг;

через МФЦ;

обратиться в государственное учреждение, ответственное за выбранную услугу.

Изменятся условия получения кредита, ипотеки и открытия вклада

Клиенты банков смогут получать полную информацию о продуктах и услугах. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации.

В настоящее время финансовые организации часто акцентируют внимание на выгодных сторонах, а риски и допусловия замалчивают или скрывают. В этом случае клиенты не всегда могут разобраться в деталях.

Например, в разделе накоплений некоторые банки предлагают брокерские услуги или продукты управляющих компаний, хотя они не гарантируют дохода. На такую информацию не действуют требования закона о рекламе.

С 1 сентября 2027 года начнёт действовать новый закон, который установит единые стандарты предоставления информации клиентам в офисах, на веб-сайтах и в мобильных приложениях. Мера направлена на повышение прозрачности и предотвращение ситуаций, когда клиентам навязывают невыгодные условия или скрывают значимые детали.

Билеты на юг перестанут продавать

РЖД прекратили продажу билетов на некоторые поезда южного направления с 30 сентября. Ситуация носит временный характер.

Причиной стали ремонтные работы на железнодорожной инфраструктуре и корректировка расписания. Изменения затронут в том числе поезда к курортам черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод. Продажи возобновят в течение недели после завершения корректировки графика, сообщили в пресс-службе компании.

Для оперативного получения информации о начале продаж РЖД советует активировать уведомления в приложении «РЖД Пассажирам». Компания также принесла извинения по поводу доставленных неудобств.

Дачникам угрожает опасная инфекция

В дачный сезон возрастает риск заражения туляремией — опасной инфекцией, которую переносят грызуны и насекомые. В Роспотребнадзоре предупредили, что природные очаги заболевания есть во всех регионах России.

Болезнь вызывает бактерия Francisella tularensis. При заражении у больного поднимается температура, появляется сильная слабость, часто воспаляются лимфоузлы. Также могут появиться воспаления на коже, слизистых и легких. Заразиться можно через укусы насекомых, контакт с грызунами, а также через загрязненные воду и пищу.

Самой надежной защитой от заболевания считается вакцинация. Иммунитет формируется через 20–30 дней после прививки и сохраняется пять лет. Ревакцинацию проводят по показаниям. Особенно прививки рекомендуют жителям природных очагов, охотникам, рыбакам, строителям и владельцам частных домов в сельской местности.

Кроме того, можно снизить риски заражения. Важно защищать дачи и погреба от грызунов, не оставлять продукты в доступных местах. На природе стоит использовать репелленты, носить закрытую одежду и каждые 1,5–2 часа осматривать себя на предмет клещей, советуют в Роспотребнадзоре.

Длинных выходных больше не будет

В этом году трехдневных выходных больше не будет, так как последний раз они были в июне в честь Дня России. В следующий раз россияне смогут отдохнуть только через полгода.

В середине недели будет один выходной в ноябре в честь Дня народного единства. Он выпадет на среду, 4 ноября. Работа же разделится на два коротких периода: с 2 по 3 ноября и с 5 по 6.

Еще одна короткая рабочая неделя будет с 28 по 30 декабря. При этом 30 декабря не будет сокращенным рабочим днем, так как 31 декабря 2026 года станет выходным днем из-за переноса выходного с воскресенья, 4 января. Однако этот день не относится к нерабочим праздничным дням по Трудовому кодексу РФ.

С 31-го декабря 2026 года в России начнутся длинные новогодние праздники, которые продлятся 11 дней. Завершится отдых 10 января 2027 года.

Популярные смартфоны исчезнут с полок магазинов

В этом году на российском рынке смартфонов могут произойти значительные изменения. Некоторые производители уже начали пересматривать свои линейки и сокращать количество доступных моделей.

В частности, с прилавков магазинов могут исчезнуть недорогие модели таких брендов, как Xiaomi, Realme, Oppo и Vivo. Эти компании уже прекратили выпуск ряда игровых смартфонов и теперь пересматривают свои планы по объему поставок, оставляя только самые востребованные модели. Из ассортимента убирают устройства, которые продаются хуже и приносят меньше прибыли.

В результате на рынке останется более ограниченный выбор, особенно среди доступных по цене смартфонов. Рост себестоимости и логистических затрат делает некоторые модели экономически нецелесообразными. Как отмечают эксперты, во второй половине 2026 года количество новинок в массовом сегменте сократится на 20–30% по сравнению с докризисными периодами. При этом флагманские модели сохранятся, но их обновление будет происходить реже.

Этот тренд уже можно наблюдать. Вместо множества похожих по характеристикам моделей производители стремятся оставить несколько ключевых устройств в основных ценовых категориях. Но дефицита смартфонов в стране не ожидается. Запасов на складах пока достаточно, и официально представленные в стране бренды продолжают свои поставки.

Что ждет с iPhone в России из-за нарушения законов Apple

На этой неделе 15 июля закончился срок, который ФАС установила для Apple, чтобы корпорация устранила нарушения российского законодательства, включая предустановку отечественных ПО и поисковых систем на iOS-устройствах. В случае невыполнения требований ФАС может наложить на компанию штраф до 4 миллиардов рублей.

По мнению экспертов, вероятность того, что корпорация выполнит требования, невелика из-за незначительного размера российского рынка для Apple и ее готовности отстаивать свои интересы. Политика компании в России больше связана с санкциями США, чем с коммерческими интересами.

Вместе с этим владельцы iPhone уже столкнулись с ограничениями: перестал работать Apple Pay, исчезли приложения российских банков и компаний, ограничился доступ к сервисам. Однако полная блокировка Apple в России маловероятна, так как это создаст больше неудобств для граждан, чем для компании.

На фоне ограничений вырос рынок посреднических услуг и мошеннических схем. Претензии ФАС касаются компании, а не пользователей.

Из Google Play удалили российские приложения

Из магазина Google Play пропали приложения VK, национального мессенджера MAX, соцсети «Одноклассники» и Mail.ru. У пользователей пропала возможность скачать их через этот источник, сообщили в пресс-службе VK.

Однако установленные на устройства приложения продолжают работать в обычном режиме без ограничений. Обновления тоже доступны — для этого нужно нажать «Обновить» на сервисном уведомлении о новой версии.

Возможность установить приложение VK есть в официальных альтернативных магазинах. Пользователи Android-устройств продолжат получать push-уведомления о сообщениях.

Переход на госмессенджеры станет обязательным

Жители России обязательно перейдут на госмессенджеры. Однако эта мера затронет не всех. Власти обяжут работников госструктур использовать отечественные платформы, почтовые сервисы и другие средства для общения. Это предполагает утвержденное правительством стратегическое направление в области цифровой трансформации.

Полностью перейти на российские сервисы госслужащие будут обязаны к 2030 году. Требование перешло в документ из прошлой редакции стратегического направления, принятой в 2024 году.

В эти же сроки планируют создать и внедрить многофункциональный сервис обмена информацией. Его задача — сделать услуги более доступными, обеспечить безопасность при работе с цифровыми технологиями и защитить конфиденциальность переписки.

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