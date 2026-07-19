Секреты бюджетного путешествия во Вьетнам: как оформить местную симку, что поесть и куда съездить — личный опыт

Самый известный мост во Вьетнаме Источник: Наталья Бурухина / Личный архив

Подготовка к отпуску за границей часто превращается в мини‑квест: что посмотреть, как не переплатить и как быстро сориентироваться на месте. Фотограф из Нижнего Новгорода Наталья Бурухина побывала во Вьетнаме: посетила местный Диснейленд, известный мост с гигантскими руками и буддийские храмы, расположенные в пещере. И теперь делится проверенными лайфхаками для путешествия. Ее советы — в материале NN.RU.

Подготовка к поездке

Наталья отдыхала в городе Дананг на берегу Южно-Китайского моря. Это один из крупных курортов Вьетнама, но туристов там в несколько раз меньше, чем в главной «пляжной столице» Нячанге.

«Говорят, что Нячанг — как наша Анапа. Там отдыхает много русских туристов. Поэтому многие вывески и меню в заведениях на русском. В Дананге не так: надписи для туристов дублируются лишь на английском», — рассказала путешественница.

Проблем в общении в Дананге не возникает никаких — в транспорте, такси или кафе местные жители чаще всего говорят на английском языке. В остальных случаях, как говорит наша собеседница, на помощь приходят жесты и онлайн-переводчик в телефоне.

Специальных приложений для оплаты или использования автобусов скачивать не нужно. Наталья советует установить несколько местных сервисов для вызова такси — в них можно будет сравнить цены. Кроме того, не все машины выезжают за пределы города. При этом, по словам девушки, в Дананге ей чаще приходилось договариваться с водителями самой, чем пользоваться агрегаторами, — такие уж местные особенности:

«Сначала мы вызвали такси через агрегатор. И водитель спросил, поедем ли мы обратно. Мы обменялись контактами и договорились, что напишем ему, как решим вернуться, и он нас встретит. При этом стоимость будет такая же. И так было несколько раз: к нам подходил таксист и предлагал поездку за такую-то цену. Мы тут же смотрели стоимость в агрегаторе, и там выходило дороже. И уже в дороге водитель опять предлагал нас подождать».

Обменять доллары и евро на местную валюту можно в банке. При этом если в Нячанге терминалы можно найти повсеместно, то в Дананге на это потребуется время.

«Я хотела обменять юани, которые привезла из Китая. В одном банке нам сказали, что вообще не меняют валюту. А в другом меняют только евро и доллары, причем только стодолларовые купюры, — говорит Наталья. — В итоге после долгих поисков нашли единственный подходящий обменник в торговом центре».

Вид на мост «Дракон» в Дананге Источник: Наталья Бурухина / Личный архив

Сложности возникли и при оформлении местной SIM-карты. Самый простой вариант — оформить цифровую еSIM, для этого потребуется лишь доступ в интернет. Однако на полученный номер у Натальи не получилось зарегистрировать аккаунт в приложении такси. Поэтому пришлось искать салон связи.

«Офисы сотовой связи тоже не на каждом шагу, их еще нужно поискать, а город немаленький. Отельный гид предлагал сделать нам симку за 200 тысяч донгов (596 рублей). И ей можно было бы сразу пользоваться. Но так как я знаю, что у них обычно всё дороже, то решила оформить самостоятельно. В итоге пока искали этот офис, потратили уйму времени и заплатили больше — 220 тысяч донгов (655 рублей). Поэтому, думаю, SIM-карту всё же выгоднее оформить у отельного гида», — рассказала фотограф.

Отношение к гидам у туристки особое — она побывала в 16 странах и пришла к выводу, что к примыкать к экскурсиям стоит лишь в одном случае — если добраться до места самостоятельно точно не получится.

«Если же ехать не так далеко — в черте города или недалеко от него, — то можно самому добраться на общественном транспорте или такси. Перед тем как поехать в новую страну, я всегда смотрю, куда хочу съездить и как туда добраться, — делится лайфхаком Наталья. — На встрече с отельным гидом обычно называют те же места, про которые я слышала. При этом во время так называемых бесплатных экскурсий вас повезут через десятки мест, где постараются что-то разрекламировать и продать».

Так, например, гид предлагал нашей собеседнице посещение местной достопримечательности — Мраморных гор — и экскурсию в соседний город Хойан за 110 долларов. При этом самостоятельная поездка обошлась почти в три раза дешевле — в 32 доллара.

«Доезжаешь до автостанции в Дананге, затем пересаживаешься на следующий автобус. Водителю говоришь название места. Если всё верно, то он кивает, садишься и едешь. Если нужно добраться до какой-то достопримечательности, то можно прямо фото места показать», — продолжает туристка.

При этом, как считает Наталья, на встречу с отельным гидом всё же стоит сходить, так как это единственный человек в другой стране, к которому можно будет обратиться за помощью в непредвиденной ситуации.

Достопримечательности и еда

Достопримечательностей в самом Дананге не так много. Одна из основных — местный «Диснейленд» — развлекательный комплекс «Бана Хиллс», который находится в горах. Там находятся одна из самых длинных в мире канатных дорог, известный Золотой мост с гигантскими руками и французская деревня с замками и дворцами, построенными в европейском стиле.

«Там интересно погулять — находишься как будто бы не во Вьетнаме, а в Европе. Построен комплекс на горе. Территория огромная, заблудиться очень просто, поэтому выдают карту, по которой можно сориентироваться. Есть там и различные аттракционы — горки, карусели. Можно купить билеты с различными тарифами: со включенным трансфером, или обедом, или даже скидкой на такси», — делится впечатлениями Наталья.

Другая достопримечательность Вьетнама — Мраморные горы, группа из пяти холмов. Раньше вся эта территория была покрыта водой, на поверхности выступали лишь мраморные острова. А когда вода ушла, острова превратились в горы, пронизанные пещерами. Внутри них теперь буддийские святилища и храмы.

Внутри пещер очень красиво Источник: Наталья Бурухина / Личный архив

На полуострове Шонча в 10 километрах от центра Дананга — еще одна жемчужина вьетнамской культуры: белоснежная статуя Леди Будда высотой 67 метров, установленная в честь богини милосердия и сострадания. На первом ярусе находится буддийский храм, а выше — смотровая площадка, но вход на нее закрыт.

На это стоит посмотреть Источник: Наталья Бурухина / Личный архив

Недалеко от Дананга находится еще один интересный город — Хойан. Он привлекателен своими небольшими яркими домиками и большим количеством растительности. Одно из местных развлечений там — это круглые лодки, в которых катают туристов.

«На других лодках для туристов установили колонки с музыкой. Можно подплыть, послушать, как поют или посмотреть, как танцуют. Еще там показывают шоу, как рыбак раскручивает эту лодку и, скажем так, жонглирует веслом. Можно с ним за дополнительную стоимость покататься — тебя раскручивают, как в центрифуге. Правда, голова потом кружится ой-ой как», — смеется Наталья.

Обойдется такое развлечение в 600 рублей, а если захочется «покрутиться» в лодке, то придется заплатить дополнительно.

Туристов развлекают, как могут Источник: Наталья Бурухина / Личный архив Источник: Наталья Бурухина / Личный архив

Еще одна визитная карточка города — светящиеся бумажные фонарики. Их зажигают с наступлением темноты и запускают по реке. Эта традиция символизирует удачу и исполнение желаний.

Фестиваль фонариков тут каждый вечер Источник: Наталья Бурухина / Личный архив

Что касается еды, то во Вьетнаме, как и во всей Азии, распространен стритфуд. Стоимость такой еды невысокая, а варианты закусок разнообразные. Больше всего Наталью впечатлил сэндвич бань ми. Чем-то он напоминает привычный хот-дог, только внутрь добавляют щедрую порцию расплавленного сыра.

«Рядом с точкой продажи еще стоит такая стойка, на которой стоят штук 20 разных соусов. И ты можешь каждый кусок пробовать с новым соусом», — добавила туристка.

Одного такого хот-дога хватит надолго Источник: Наталья Бурухина / Личный архив

Еще один вариант перекуса — круглые паровые булочки бань бао из дрожжевого теста с мясной начинкой. Причем услышать приближение тележек с булочками можно за несколько метров — об этом оповещают через громкоговоритель.

Также на улицах Дананга предлагают множество блюд с морепродуктами и рисом, лапшу, блины и мороженое с различными наполнителями. Но в 30-градусную жару есть всё же хочется меньше, поэтому в ходу больше напитки — в заведениях можно попробовать различные смузи и милкшейки с местными фруктами.

Про жару стоит сказать отдельно. В Дананге, где почти нет растительности, она ощущается сильнее.

«В городе мало деревьев, пальм, кустов. Дома и асфальт сильно нагреваются. Если по прогнозу погоды передавали +32 градуса, то жара ощущалась на +42. Море тоже не спасает, — предупреждает Наталья. — Оно так сильно нагревается, что можно приносить шампунь, мочалку и мыться, как в горячей ванне. Пытаешься руками и ногами поймать какое-нибудь прохладное течение».

Из-за жары днем на пляже находиться невыносимо. А к вечеру туда подтягиваются местные жители, и в море становится совсем тесно.

Мокрый песок немного спасает от жары Источник: Наталья Бурухина / Личный архив