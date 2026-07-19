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Спорт ЧМ по футболу-2026 Онлайн-трансляция Ямаль и Месси в стартовом составе: онлайн-трансляция финала чемпионата мира Аргентина — Испания

Ямаль и Месси в стартовом составе: онлайн-трансляция финала чемпионата мира Аргентина — Испания

Игра пройдет в Нью-Йорке

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Ямаль и Месси в стартовом составе: онлайн-трансляция финала чемпионата мира Аргентина — Испания | Источник: Fifa.сom Ямаль и Месси в стартовом составе: онлайн-трансляция финала чемпионата мира Аргентина — Испания | Источник: Fifa.сom
Источник:

Fifa.сom

Сегодня в Нью-Йорке состоится финал чемпионата мира футболу, в котором сыграют сборные Аргентины и Испании. Мы проведем для вас онлайн-трансляцию матча.

Ренат Дайнутдинов

Сетка плей-офф турнира. Кажется, что соперники у Испании были сложнее, но при этом Аргентина дошла до финала с большими приключениями.

Источник: Fifa.сom Источник: Fifa.сom
Источник:

Fifa.сom

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Ренат Дайнутдинов

Стадион в Нью-Йорке вмещает 82 тысячи зрителей — билетов в продаже нет, ожидается аншлаг.

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Составы команд

Стартовый состав сборной Испании: Симон, Порро, Кубарси, Лапорт, Кукурелья, Родри, Руис, Баэна, Ольмо, Ямаль, Оярсабаль.

Стартовый состав сборной Аргентины: Эмилиано Мартинес, Монтьель, Ромеро, Лисандро Мартинес, Тальяфико, Де Пауль, Энцо Фернандес, Мак Аллистер, Гонсалес, Лионель Месси, Хулиан Альварес.

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Ренат Дайнутдинов

Матч обслуживать будет судейская бригада словенца Славко Винчича. На этом мундиале он отработал три встречи, в которых показал восемь желтых карточек.

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Ренат Дайнутдинов

Всем привет, начинаем онлайн-трансляцию финала чемпионата мира. Для вас проведут ее Ренат Дайнутдинов и Радик Енчу. Желаем вам получить удовольствие от футбола и победы вашей любимой команды. Поехали!

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