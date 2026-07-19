Ямаль и Месси в стартовом составе: онлайн-трансляция финала чемпионата мира Аргентина — Испания

Сегодня в Нью-Йорке состоится финал чемпионата мира футболу, в котором сыграют сборные Аргентины и Испании. Мы проведем для вас онлайн-трансляцию матча.
Сетка плей-офф турнира. Кажется, что соперники у Испании были сложнее, но при этом Аргентина дошла до финала с большими приключениями.
Стадион в Нью-Йорке вмещает 82 тысячи зрителей — билетов в продаже нет, ожидается аншлаг.
Составы команд
Стартовый состав сборной Испании: Симон, Порро, Кубарси, Лапорт, Кукурелья, Родри, Руис, Баэна, Ольмо, Ямаль, Оярсабаль.
Стартовый состав сборной Аргентины: Эмилиано Мартинес, Монтьель, Ромеро, Лисандро Мартинес, Тальяфико, Де Пауль, Энцо Фернандес, Мак Аллистер, Гонсалес, Лионель Месси, Хулиан Альварес.
Матч обслуживать будет судейская бригада словенца Славко Винчича. На этом мундиале он отработал три встречи, в которых показал восемь желтых карточек.
Всем привет, начинаем онлайн-трансляцию финала чемпионата мира. Для вас проведут ее Ренат Дайнутдинов и Радик Енчу. Желаем вам получить удовольствие от футбола и победы вашей любимой команды. Поехали!