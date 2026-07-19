«Гроб на колесиках уже на твоей улице». 5 страшилок, которыми дети пугают друг друга: психолог объяснила, почему это хорошо и правильно

Поколение 40-летних наверняка помнит детский журнал «Пионер», в котором печатали страшные истории: «Красная рука, черная простыня и зеленые пальцы» Эдуарда Успенского имела бешеный успех. Мы обожали страшилки, рассказывали их друг другу в лагерях перед сном и во время совместных ночевок с друзьями. И эта традиция никуда не делась: подрастающее поколение до сих пор так развлекается. NGS.RU собрал мистические истории, от которых у нас замирало сердце, а психолог Анастасия Карачурина объяснила, за что их так любят дети.
Вечная классика
Одну из самых распространенных историй вспомнила читательница NGS.RU Анна: рассказ про гроб на колесиках — именно в уменьшительной форме, не на колесах.
«Мама, уходя на работу, сказала девочке:
— Никому дверь не открывай!
Через некоторое время зазвонил телефон. Девочка подняла трубку и услышала:
— Девочка-девочка, гроб на колесиках ищет тебя. Он уже нашел твой город.
Девочка испугалась и положила трубку.
Через некоторое время опять зазвонил телефон:
— Девочка-девочка, гроб на колесиках уже едет по твоей улице и ищет твой дом.
Девочка испугалась и спряталась в шкаф.
Опять зазвонил телефон, но девочка не брала трубку. Тогда включилось радио и сказало:
— Девочка-девочка, гроб на колесиках уже нашел твой дом и ищет твою квартиру.
Тут же раздался звонок в дверь. Девочка вылезла из шкафа и посмотрела в глазок, но никого там не увидела и открыла дверь.
Гроб на колесиках въехал в квартиру, открылся, затащил к себе девочку и уехал…»
В Сети можно найти и другие вариации этой истории. В одной о приближении гроба на колесиках девочку предупреждают по радио, в другой гроб въезжает в квартиру прямо из телевизора.
Ангел за окном
Эту историю, которую рассказывали в детских лагерях в нулевых, вы наверняка тоже слышали.
«Семейная пара решила оставить сына и дочь вместе с бабушкой и отправиться в ресторан. Когда муж с женой уехали, бабушка накормила детей ужином и уложила спать, а сама пошла смотреть телевизор в другой комнате.
Когда бабушка подошла закрыть окно шторой, то увидела на улице огромную статую ангела, которой раньше во дворе не было. Тогда она позвонила своей дочери.
— А давно ли рядом с вашим домом появилась такая большая статуя ангела? — спросила бабушка.
— Но у нас во дворе нет никакой статуи. Быстрее собирай детей и бегите оттуда, мы вызовем милицию! — прокричала в трубку дочь.
Когда родители вернулись, ни детей, ни бабушки дома не было. Их так и не нашли».
Зловещие пионеры
А вот еще две истории, которыми ребятишки пугали друг друга до икоты.
В 2006 году школьники рассказывали друг другу историю о статуе пионеров, которые оживали по ночам и начинали бродить по территории. Те, кто по какой-то причине выходил из здания ночью, после этого утверждали, что ожившие пионеры их преследовали.
Была еще одна похожая легенда, которую рассказывали в детском лагере Алтайского края. На территории стояла статуя пионеров — мальчик и девочка читали книгу на скамейке. По словам читательницы NGS.RU, вокруг них в радиусе примерно метра трава была желтой и сухой даже летом. По легенде, раньше тут была статуя только мальчика-пионера, но однажды одна из девочек, которая отдыхала в лагере, ночью вышла из корпуса и пошла к скульптуре. Она видела, что вокруг трава будто выжжена, но это ее не испугало. Девочка подошла к каменному мальчику, и в этот момент он ожил, схватил ее за руку, и сама школьница превратилась в камень.
Гномик-матерщинник, Пиковая Дама и все-все-все
Кроме историй, были еще и определенные ритуалы, которые делали, чтобы пощекотать нервы.
Пожалуй, самый известный из них — призыв Пиковой Дамы. Нужно было зайти в ванную, свет ни в коем случае не включать. Затем зажечь свечу, нарисовать помадой 13 ступенек на зеркале и дверь. Напротив зеркала держать другое, в котором будет отражаться лестница, и три раза произнести фразу: «Пиковая Дама, приди». Считалось, что после она должна появиться в отражении. В этот момент нужно было резко погасить свечу и выбежать из ванной.
Похожий персонаж — Кровавая Мэри. Так же, как Пиковую Даму, ее призывали в ванной со свечой перед зеркалом. Шепотом произносили: «Кровавая Мэри, приди» — и трижды поворачивались вокруг себя. После этого Мэри должна была появиться в зеркале за спиной у того, кто ее вызвал. Считалось, что если столкнуться с ней взглядами, то Мэри выцарапает глаза, поэтому следовало погасить свечу и быстрее убежать. Если Мэри не появилась, это значит, что она занесла вызывающего в свой кровавый список и скоро придет за ним.
Еще один герой, которого вызывали дети, — Гномик-матерщенник. Причем персонажа хотели не увидеть, а услышать. Для этого требовалось взять нитку, завязать на ней как можно больше узлов и привязать между двумя опорами, например ножками стула. На обоих концах рядом клали конфеты или фантики. После классического «Гномик-матерщенник, приди» (в другом варианте — после произнесения 20 бранных слов подряд) дети должны были услышать шелест фантиков, а за ним ругательства гнома, который шел по нитке и спотыкался об узелки.
Подготовка к жизненным трудностям
С точки зрения психологии тяга детей к страшным историям вполне объяснима. Как объяснила психолог Анастасия Карачурина, подростки рассказывают такие истории, чтобы понять, что делать с чувством страха и как его преодолевать.
По словам эксперта, страшилки выступают неким тренажером для повышения стрессоустойчивости. Ребенок учится разделять реальность и вымысел, исследовать границы собственной смелости в безопасной зоне. А еще он получает навык не паниковать при неожиданностях во время поворота или развязки сюжета. Специалист отмечает, что страшилки вдобавок учат прогнозированию, потому что рассказ может двигаться нелинейно. В результате преодоление страха в безопасной обстановке дает ощущение удовольствия.
«Прослушивание страшных историй — иллюзия контроля над хаосом. Ребенок слаб и зависим. В мире страшилок он знает, куда пойдет главный герой, — объясняет Анастасия Карачурина. — Ужастики — это игра. А в игре так приятно и полезно почувствовать себя главным героем, тем, кто послушает и справится или даже будет знать наперед, что в конце рассказчик закричит: „Отдай своё сердце!“».
Кроме того, страшилки в детском лагере — это важный способ социального взаимодействия. В результате начинает формироваться иерархия в группе.
«Реакция на чувство страха проявляется уже с оглядкой на других детей. Я бы назвала это социальной состоятельностью среди сверстников. Страх, пережитый вместе, усиливает групповую сплоченность, — продолжает психолог. — Рассказ страшилок у костра — ритуал. Ритуалы необходимы, чтобы отделять своего человека от чужого: мы вместе слушали страшные истории, мы справились со страхом, мы с тобой вместе молодцы».
Главное в таком ритуале — ребенок получает механизм для того, чтобы справляться с реальными трудностями. Если удается победить свой страх, если в страшилке монстра побеждает главный герой или все, кто ее услышал, то и дальше в жизни получится справиться с проблемами.
«Монстр в историях — аллюзия на жизненные трудности, которые проще преодолеть, когда уже есть навык справляться с чувством собственного страха», — заключает специалист.