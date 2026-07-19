«Гроб на колесиках уже на твоей улице». 5 страшилок, которыми дети пугают друг друга: психолог объяснила, почему это хорошо и правильно

У детских лагерей своя особенная атмосфера. Особенно ночью Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU

Поколение 40-летних наверняка помнит детский журнал «Пионер», в котором печатали страшные истории: «Красная рука, черная простыня и зеленые пальцы» Эдуарда Успенского имела бешеный успех. Мы обожали страшилки, рассказывали их друг другу в лагерях перед сном и во время совместных ночевок с друзьями. И эта традиция никуда не делась: подрастающее поколение до сих пор так развлекается. NGS.RU собрал мистические истории, от которых у нас замирало сердце, а психолог Анастасия Карачурина объяснила, за что их так любят дети.

Вечная классика

Одну из самых распространенных историй вспомнила читательница NGS.RU Анна: рассказ про гроб на колесиках — именно в уменьшительной форме, не на колесах.

Есть несколько вариаций истории про гроб на колесиках, но они не особенно отличаются друг от друга Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU

«Мама, уходя на работу, сказала девочке:

— Никому дверь не открывай!

Через некоторое время зазвонил телефон. Девочка подняла трубку и услышала:

— Девочка-девочка, гроб на колесиках ищет тебя. Он уже нашел твой город.

Девочка испугалась и положила трубку.

Через некоторое время опять зазвонил телефон:

— Девочка-девочка, гроб на колесиках уже едет по твоей улице и ищет твой дом.

Девочка испугалась и спряталась в шкаф.

Опять зазвонил телефон, но девочка не брала трубку. Тогда включилось радио и сказало:

— Девочка-девочка, гроб на колесиках уже нашел твой дом и ищет твою квартиру.

Тут же раздался звонок в дверь. Девочка вылезла из шкафа и посмотрела в глазок, но никого там не увидела и открыла дверь.

Гроб на колесиках въехал в квартиру, открылся, затащил к себе девочку и уехал…»

В Сети можно найти и другие вариации этой истории. В одной о приближении гроба на колесиках девочку предупреждают по радио, в другой гроб въезжает в квартиру прямо из телевизора.

Ангел за окном

Эту историю, которую рассказывали в детских лагерях в нулевых, вы наверняка тоже слышали.

История выглядит как отсылка к злодеям из сериала «Доктор Кто» — Плачущим Ангелам, которые отправляли людей в прошлое Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU

«Семейная пара решила оставить сына и дочь вместе с бабушкой и отправиться в ресторан. Когда муж с женой уехали, бабушка накормила детей ужином и уложила спать, а сама пошла смотреть телевизор в другой комнате.

Когда бабушка подошла закрыть окно шторой, то увидела на улице огромную статую ангела, которой раньше во дворе не было. Тогда она позвонила своей дочери.

— А давно ли рядом с вашим домом появилась такая большая статуя ангела? — спросила бабушка.

— Но у нас во дворе нет никакой статуи. Быстрее собирай детей и бегите оттуда, мы вызовем милицию! — прокричала в трубку дочь.

Когда родители вернулись, ни детей, ни бабушки дома не было. Их так и не нашли».

Зловещие пионеры

А вот еще две истории, которыми ребятишки пугали друг друга до икоты.

Фото статуи пионеров в детском лагере, сделанное в 2006 году Источник: читательница NGS.RU

В 2006 году школьники рассказывали друг другу историю о статуе пионеров, которые оживали по ночам и начинали бродить по территории. Те, кто по какой-то причине выходил из здания ночью, после этого утверждали, что ожившие пионеры их преследовали.

Была еще одна похожая легенда, которую рассказывали в детском лагере Алтайского края. На территории стояла статуя пионеров — мальчик и девочка читали книгу на скамейке. По словам читательницы NGS.RU, вокруг них в радиусе примерно метра трава была желтой и сухой даже летом. По легенде, раньше тут была статуя только мальчика-пионера, но однажды одна из девочек, которая отдыхала в лагере, ночью вышла из корпуса и пошла к скульптуре. Она видела, что вокруг трава будто выжжена, но это ее не испугало. Девочка подошла к каменному мальчику, и в этот момент он ожил, схватил ее за руку, и сама школьница превратилась в камень.

Гномик-матерщинник, Пиковая Дама и все-все-все

Кроме историй, были еще и определенные ритуалы, которые делали, чтобы пощекотать нервы.

Пиковая Дама — один из самых популярных жутких персонажей в детских лагерях Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU

Пожалуй, самый известный из них — призыв Пиковой Дамы. Нужно было зайти в ванную, свет ни в коем случае не включать. Затем зажечь свечу, нарисовать помадой 13 ступенек на зеркале и дверь. Напротив зеркала держать другое, в котором будет отражаться лестница, и три раза произнести фразу: «Пиковая Дама, приди». Считалось, что после она должна появиться в отражении. В этот момент нужно было резко погасить свечу и выбежать из ванной.

Похожий персонаж — Кровавая Мэри. Так же, как Пиковую Даму, ее призывали в ванной со свечой перед зеркалом. Шепотом произносили: «Кровавая Мэри, приди» — и трижды поворачивались вокруг себя. После этого Мэри должна была появиться в зеркале за спиной у того, кто ее вызвал. Считалось, что если столкнуться с ней взглядами, то Мэри выцарапает глаза, поэтому следовало погасить свечу и быстрее убежать. Если Мэри не появилась, это значит, что она занесла вызывающего в свой кровавый список и скоро придет за ним.

Еще один герой, которого вызывали дети, — Гномик-матерщенник. Причем персонажа хотели не увидеть, а услышать. Для этого требовалось взять нитку, завязать на ней как можно больше узлов и привязать между двумя опорами, например ножками стула. На обоих концах рядом клали конфеты или фантики. После классического «Гномик-матерщенник, приди» (в другом варианте — после произнесения 20 бранных слов подряд) дети должны были услышать шелест фантиков, а за ним ругательства гнома, который шел по нитке и спотыкался об узелки.

Подготовка к жизненным трудностям

С точки зрения психологии тяга детей к страшным историям вполне объяснима. Как объяснила психолог Анастасия Карачурина, подростки рассказывают такие истории, чтобы понять, что делать с чувством страха и как его преодолевать.

Пугающие истории помогают детям справляться с чувством страха Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU

По словам эксперта, страшилки выступают неким тренажером для повышения стрессоустойчивости. Ребенок учится разделять реальность и вымысел, исследовать границы собственной смелости в безопасной зоне. А еще он получает навык не паниковать при неожиданностях во время поворота или развязки сюжета. Специалист отмечает, что страшилки вдобавок учат прогнозированию, потому что рассказ может двигаться нелинейно. В результате преодоление страха в безопасной обстановке дает ощущение удовольствия.

«Прослушивание страшных историй — иллюзия контроля над хаосом. Ребенок слаб и зависим. В мире страшилок он знает, куда пойдет главный герой, — объясняет Анастасия Карачурина. — Ужастики — это игра. А в игре так приятно и полезно почувствовать себя главным героем, тем, кто послушает и справится или даже будет знать наперед, что в конце рассказчик закричит: „Отдай своё сердце!“».

Кроме того, страшилки в детском лагере — это важный способ социального взаимодействия. В результате начинает формироваться иерархия в группе.

«Реакция на чувство страха проявляется уже с оглядкой на других детей. Я бы назвала это социальной состоятельностью среди сверстников. Страх, пережитый вместе, усиливает групповую сплоченность, — продолжает психолог. — Рассказ страшилок у костра — ритуал. Ритуалы необходимы, чтобы отделять своего человека от чужого: мы вместе слушали страшные истории, мы справились со страхом, мы с тобой вместе молодцы».

Главное в таком ритуале — ребенок получает механизм для того, чтобы справляться с реальными трудностями. Если удается победить свой страх, если в страшилке монстра побеждает главный герой или все, кто ее услышал, то и дальше в жизни получится справиться с проблемами.