Эвакуировали людей: в спальном районе Ярославля среди ночи произошел пожар

В спальном районе Ярославля из-за пожара эвакуировали людей. Всё произошло 17 июля около 02:15.
По информации МЧС, возгорание зафиксировали на пятом этаже многоквартирного дома на Тутаевском шоссе, 87, к. 2. На месте работали 9 пожарных машин и 32 сотрудника МЧС.
«Звеньями газодымозащитной службы было спасено 4 человека и 20 жильцов эвакуировано из подъезда. К сожалению, травмирован человек», — рассказали в министерстве.
Возгорание ликвидировали только в 4 утра. Из-за пожара в доме подкоптились две квартиры, общий коридор, а также потолок площадью 32 квадратных метра.
«Все обстоятельства произошедшего пожара устанавливают дознаватели МЧС России. Проводится проверка», — добавили в областном МЧС.
Также в министерстве напомнили правила, которые помогут избежать возгорания:
не перегружайте электросеть;
не оставляйте без присмотра малолетних детей;
не эксплуатируйте аварийное газовое или электрическое оборудование;
вовремя проводите техническое обслуживание;
установите пожарный извещатель.
Телефон экстренных служб: 112.
Ранее мы рассказывали, каково сейчас состояние семьи, пострадавшей во время сильного пожара в частном доме на 5-й Тверицкой улице Заволжского района.