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Происшествия Эвакуировали людей: в спальном районе Ярославля среди ночи произошел пожар

Эвакуировали людей: в спальном районе Ярославля среди ночи произошел пожар

Публикуем подробности и фото от МЧС

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В Ярославле из-за пожара эвакуировали людей | Источник: МЧС России по Ярославской областиВ Ярославле из-за пожара эвакуировали людей | Источник: МЧС России по Ярославской области

В Ярославле из-за пожара эвакуировали людей

Источник:

МЧС России по Ярославской области

В спальном районе Ярославля из-за пожара эвакуировали людей. Всё произошло 17 июля около 02:15.

По информации МЧС, возгорание зафиксировали на пятом этаже многоквартирного дома на Тутаевском шоссе, 87, к. 2. На месте работали 9 пожарных машин и 32 сотрудника МЧС.

«Звеньями газодымозащитной службы было спасено 4 человека и 20 жильцов эвакуировано из подъезда. К сожалению, травмирован человек», — рассказали в министерстве.

Возгорание ликвидировали только в 4 утра. Из-за пожара в доме подкоптились две квартиры, общий коридор, а также потолок площадью 32 квадратных метра.

Пожар произошел на пятом этаже | Источник: МЧС России по Ярославской области / MaxПожар произошел на пятом этаже | Источник: МЧС России по Ярославской области / Max
В доме выгорел потолок | Источник: МЧС России по Ярославской области / MaxВ доме выгорел потолок | Источник: МЧС России по Ярославской области / Max
Повсюду обугленная домашняя утварь | Источник: МЧС России по Ярославской области / MaxПовсюду обугленная домашняя утварь | Источник: МЧС России по Ярославской области / Max
Жильцов пришлось эвакуировать, несмотря на глубокую ночь | Источник: МЧС России по Ярославской области / MaxЖильцов пришлось эвакуировать, несмотря на глубокую ночь | Источник: МЧС России по Ярославской области / Max
Двум квартирам знатно досталось | Источник: МЧС России по Ярославской области / MaxДвум квартирам знатно досталось | Источник: МЧС России по Ярославской области / Max
Стены подкоптились | Источник: МЧС России по Ярославской области / MaxСтены подкоптились | Источник: МЧС России по Ярославской области / Max

«Все обстоятельства произошедшего пожара устанавливают дознаватели МЧС России. Проводится проверка», — добавили в областном МЧС.

Также в министерстве напомнили правила, которые помогут избежать возгорания:

  • не перегружайте электросеть;

  • не оставляйте без присмотра малолетних детей;

  • не эксплуатируйте аварийное газовое или электрическое оборудование;

  • вовремя проводите техническое обслуживание;

  • установите пожарный извещатель.

Телефон экстренных служб: 112.

Ранее мы рассказывали, каково сейчас состояние семьи, пострадавшей во время сильного пожара в частном доме на 5-й Тверицкой улице Заволжского района.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
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Комментарии
6
Гость
26 минут
Вы предсавляйте как сейчас этим людям,лишились корова над головой и куда идти теперь,,живые остались но горе страшное, что люди пережили в эти моменты, страшно представить(((
Гость
35 минут
Ярославль, хроники волшебной страны.
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Гость
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