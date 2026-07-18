Эвакуировали людей: в спальном районе Ярославля среди ночи произошел пожар

В Ярославле из-за пожара эвакуировали людей Источник: МЧС России по Ярославской области

В спальном районе Ярославля из-за пожара эвакуировали людей. Всё произошло 17 июля около 02:15.

По информации МЧС, возгорание зафиксировали на пятом этаже многоквартирного дома на Тутаевском шоссе, 87, к. 2. На месте работали 9 пожарных машин и 32 сотрудника МЧС.

«Звеньями газодымозащитной службы было спасено 4 человека и 20 жильцов эвакуировано из подъезда. К сожалению, травмирован человек», — рассказали в министерстве.

Возгорание ликвидировали только в 4 утра. Из-за пожара в доме подкоптились две квартиры, общий коридор, а также потолок площадью 32 квадратных метра.

«Все обстоятельства произошедшего пожара устанавливают дознаватели МЧС России. Проводится проверка», — добавили в областном МЧС.

Также в министерстве напомнили правила, которые помогут избежать возгорания:

не перегружайте электросеть;

не оставляйте без присмотра малолетних детей;

не эксплуатируйте аварийное газовое или электрическое оборудование;

вовремя проводите техническое обслуживание;

установите пожарный извещатель.

Телефон экстренных служб: 112.