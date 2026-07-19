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Происшествия Спецоперация на Украине Россия нанесла массированный удар по портам Украины: горят суда и резервуары с нефтепродуктами

Россия нанесла массированный удар по портам Украины: горят суда и резервуары с нефтепродуктами

Инфраструктуру атаковали ракетами и дронами

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Удары пришлись по резервуарам с горюче-смазочными материалами (архивный кадр) | Источник: Александр Подопригора / 161.RUУдары пришлись по резервуарам с горюче-смазочными материалами (архивный кадр) | Источник: Александр Подопригора / 161.RU

Удары пришлись по резервуарам с горюче-смазочными материалами (архивный кадр)

Источник:
Александр Подопригора / 161.RU

Вооруженные Силы России нанесли удары по портам Украины и судам, задействованным в снабжении ВСУ. В Минобороны РФ рассказали, что в ходе атак удалось вывести из строя объекты инфраструктуры и поразить несколько кораблей.

В течение воскресенья, 19 июля, российские военные ударили по морским гаваням. В порту «Одесса» атакован цех сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и место стоянки бензовозов. А в порту «Южный» — склад вооружения, которое поставляют для нужд ВСУ западные страны, сообщили в пресс-службе Минобороны.

В районе населенного пункта Новые Беляры в 15 километрах от порта «Одесса» атакованы пять резервуаров с горюче-смазочными материалами. По всем этим объектам российская армия ударила противокорабельными ракетами, крылатыми ракетами воздушного базирования и барражирующими боеприпасами.

Также самолёты ВКС России и беспилотные летательные аппараты атаковали два балкера у порта «Одесса», перевозившие грузы военного назначения. Еще один балкер и сухогруз, с которых ВСУ запускали ударные беспилотники и безэкипажные катера, военные поразили севернее острова Змеиный.

Ранее, по сообщению Министерства обороны, Вооружённые силы России атаковали четыре сухогруза в Николаевском морском торговом порту в момент их разгрузки. Высокоточным оружием РФ ударила по объектам в Одессе и Черноморске, которые использовались для разгрузки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов для ВСУ.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
ВСУ Беспилотник Украина Минобороны России Атака
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Комментарии
8
Гость
9 минут
Хорошая новость. Работайте братья.
Гость
12 минут
Бандбентон какой то , туда сюда, туда сюда, цел или план-то какой ?
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Гость
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