Россия нанесла массированный удар по портам Украины: горят суда и резервуары с нефтепродуктами

Удары пришлись по резервуарам с горюче-смазочными материалами (архивный кадр) Источник: Александр Подопригора / 161.RU

Вооруженные Силы России нанесли удары по портам Украины и судам, задействованным в снабжении ВСУ. В Минобороны РФ рассказали, что в ходе атак удалось вывести из строя объекты инфраструктуры и поразить несколько кораблей.

В течение воскресенья, 19 июля, российские военные ударили по морским гаваням. В порту «Одесса» атакован цех сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и место стоянки бензовозов. А в порту «Южный» — склад вооружения, которое поставляют для нужд ВСУ западные страны, сообщили в пресс-службе Минобороны.

В районе населенного пункта Новые Беляры в 15 километрах от порта «Одесса» атакованы пять резервуаров с горюче-смазочными материалами. По всем этим объектам российская армия ударила противокорабельными ракетами, крылатыми ракетами воздушного базирования и барражирующими боеприпасами.

Также самолёты ВКС России и беспилотные летательные аппараты атаковали два балкера у порта «Одесса», перевозившие грузы военного назначения. Еще один балкер и сухогруз, с которых ВСУ запускали ударные беспилотники и безэкипажные катера, военные поразили севернее острова Змеиный.