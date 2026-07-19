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Животные «Сладкие пузяки!»: продюсер спас двух щенят и стал популярным — трогательное видео с мохнатой детворой

«Сладкие пузяки!»: продюсер спас двух щенят и стал популярным — трогательное видео с мохнатой детворой

За несколько месяцев блог о найденышах собрал аудиторию в 150 тысяч человек

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Щенки стали самыми крупными блогерами на Алтае

Источник:

NGS22.RU

43-летний Радмир Гумеров уже 20 лет живет в Республике Алтай. В Сибирь он переехал из Челябинской области. За это время герой строил бизнесы, занимался туризмом, продюсировал этнических музыкантов.

Однако настоящую славу ему принесли два маленьких щенка Боня и Ума, которых он спас. Сообщение о малышах на дороге появилось в местном волонтерском чате.

«Парень, который их нашел, разыскал мать щенков и ее хозяйку в ближайшей деревне. Мы тоже добрались туда. Женщина ответила, что они убежали сами, что, естественно, было неправдой. На коротких лапах за 4 км сбежать они не могли. Там рядом была река, и тут я понял, что если мы их сейчас не заберем, их просто утопят», — рассказал Радмир NGS22.RU.

Чудесную историю, как Ума, Боня и Радмир обрели друг друга, смотрите в видео выше.

С первого дня щенки вели себя так, будто всегда с ним и жили. Они не скулили по ночам, не шалили в доме, а также быстро поняли, что значит «нельзя».

Видео со спасением найденышей Радмир опубликовал в личном аккаунте. По его словам, просто для друзей, однако ролик «стрельнул» — пошли просмотры, лайки, люди начали просить продолжение и подписываться. Позже на героя вышли и крупные рекламодатели.

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Ирина ГосподаренкоИрина Господаренко
Ирина Господаренко
корреспондент
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