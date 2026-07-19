Бизнес на барахле: как перекупы зарабатывают на европейском хламе и почему вы не найдете люкс в секонд-хенде

Секонд-хенд — не единственный формат магазина, где можно купить одежду из Европы недорого Источник: Лейсан Загитова / UFA1.RU

Как вы относитесь к б/у одежде? Среди зумеров это настоящий тренд. Современные секонд-хенды вышли на совершенно новый уровень: теперь старая брендовая кофта автоматически становится категорией «винтаж» и может стоить дороже новой одежды из массмаркета. Многие вещи уходят на аукционах за довольно большие суммы. Наши коллеги из UFA1.RU решили разобраться, как устроены секонд-хенды.

Откуда берутся вещи

Рубашки по 250 рублей — на любой вкус Источник: Лейсан Загитова / UFA1.RU

«Из Европы» — гордо гласят вывески многих секонд-хендов. И это правда: в основном вся одежда действительно американская и европейская. И она проходит очень непростой путь, прежде чем оказаться в России.

Сначала за границей местные предприниматели собирают ненужные вещи у населения. Эта партия называется «оригинал». Затем мешки отправляют на следующую точку, где начинается «слепая» фасовка по мешкам — в них может попасться и грязная обувь, и книжки, и вообще всё, что людям стало не нужно.

Дальше груз везут на специальную фабрику. Там мешки вскрывают и сортируют содержимое. То, что получше по качеству, называют «крем», одежду среднего уровня — «экстра», а затем идет первый сорт, вещи в худшем состоянии. Всё это упаковывают в новые мешки и отправляют в оптовые фирмы в России.

Здесь товар растаможивают и продают дальше — на региональные оптовые точки. Те, в свою очередь, снова сортируют товар и реализуют его уже в местные секонд-хенды. Правда, многие продавцы сокращают путь и закупаются напрямую у оптовиков.

Кот в мешке

Одежда чаще всего достается оптовикам бесплатно: люди оставляют ненужные вещи в специальных точках сбора. Но есть и комиссионки — туда вещи можно сдать уже за деньги. Многие массмаркеты также принимают старую одежду, взамен предлагая скидку или промокод.

Дальше одежду продают с наценкой. Например, 40 штук отсортированных домашних вещей могут стоить 6500 рублей.

Есть нюанс: полное содержимое мешка зачастую нельзя посмотреть заранее. Но заказ «вслепую» и обходится дешевле. Несортированные вещи категории «оригинал» продаются по цене около 80 рублей за килограмм. Отсортированная одежда категории «экстра» стоит уже от 300 рублей за килограмм (в среднем один мешок весит 20 килограммов).

Зачем везти одежду издалека? Продавцы признаются: в Европе люди выбрасывают более качественные вещи, а в России это обычно массмаркет. Иногда попадается и винтаж, но он стоит уже в пять раз дороже обычной вещи.

Впрочем, для перепродажи в секондах винтаж чаще всего невыгоден: спрос на него невелик. А еще невыгодно ставить секонд-хенд в деревнях и селах: продавцы рассказывают, что там б/у вещи почему-то не любят.

И уж точно не стоит надеяться найти в местных секонд-хендах Chanel или Dio: в Европе такие вещи не выбрасывают — их продают на платформах вроде eBay. В секонд-хенды попадает или неликвид, или подделка.

Сколько можно заработать

Доход секонд-хенда напрямую зависит от его формата. Есть магазины «попроще»: там футболки стоят от 50 рублей, рубашки — около 300, платья — от 500, брюки — не дороже 1000. Но есть и премиум-сегмент — магазин, где отбирают качественный и дорогой винтаж.

Посчитаем, если мы открываем обычный секонд-хенд: если купить 20-килограммовый мешок женских и мужских рубашек категории «экстра» (300 рублей за килограмм), заложить 30% неликвида и предположить, что на продажу уйдут 49 рубашек по 300 рублей, то чистая прибыль составит около 8720 рублей.

Не только секонд-хенд

Рынок доступной одежды — это не только привычные секонд-хенды, но и множество альтернативных форматов. Существуют стоки — там продают абсолютно новые брендовые вещи, нераспроданные остатки из фирменных магазинов и складские излишки со значительными скидками.

Дисконт-центры специализируются на остатках прошлых коллекций, чаще всего одного какого-то бренда.

Есть еще офпрайс-универмаги. Они закупают огромные партии стока и распродают их с дисконтом до 70–90%.

Набирают популярность и ресейл-платформы — современные комиссионки премиум-класса, которые специализируются на брендовой одежде, обуви и аксессуарах, тщательно проверяя каждую вещь на подлинность.