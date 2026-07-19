Вот это поддержка! Сногсшибательные жены и девушки сборной Аргентины на ЧМ-2026 — много горячих фото

Второй чемпионат мира подряд — и снова Аргентина в финале. Действующие чемпионы всего в одном шаге от того, чтобы сохранить у себя золотой Кубок. Пока команда во главе с Месси творит историю на поле, с трибун за них переживают самые преданные болельщицы — жены и возлюбленные футболистов. Кто-то давно привык к вспышкам камер, кто-то оказался в центре внимания только этим летом. Показываем главных красавиц, которые поддерживают аргентинцев.
Мартина Штоссель — девушка Родрига Де Поля
Мартина — дочь продюсера Алехандро Штосселя. Она с детства грезила сценой, занимаясь вокалом и танцами. Мировую славу ей принесла главная роль в сериале Disney «Виолетта» (12+).
После финала сериала Мартина быстро поняла, что не хочет навсегда застрять в образе милой девчонки. Уйдя в сольное плавание, она сменила имидж на более дерзкий и взрослый, покорив чарты треками в стиле реггетон.
— Дисней был для меня отличной школой, где я поняла, куда хочу идти в своей жизни и карьере, — рассказывала артистка в интервью блогу IRENE.
Роман с футболистом Родриго Де Паулем начался в 2021 году. Пара познакомилась на вечеринке после одного из матчей, и между ними сразу закрутился роман. Отношения складывались непросто, и в 2023 году возлюбленные расставались. Однако через два года их стали снова видеть вместе, а певица постоянно появлялась на футбольных матчах.
В мае перед ЧМ-2026 стало известно, что аргентинец сделал своей возлюбленной предложение, и она ответила согласием.
Магуи Алькасер — жена Джовани Ло Чельсо
Отношения Магуи и Джовани начались в 2016 году. Футболист пришел в клинику лечить очередную травму, а Магуи работала там физиотерапевтом. Это была любовь с первого взгляда, которая длится уже больше десяти лет.
Несмотря на популярность мужа и его частные командировки Магуи не растворилась в своем возлюбленном. Пока он ездил по странам, она успешно совмещала карьеру модели и учебу. В 2026 году Магуи получила диплом кинезиолога.
Пара переживала особенно тяжелый период в 2022 году, когда Джовани не смог участвовать в Чемпионате мира из-за травмы. Однако именно благодаря этому стечению обстоятельств футболист был рядом с супругой, когда та рожала ему дочь.
— Жизнь дает и забирает: она лишила меня чемпионата мира, но подарила рождение дочери, — признавался Джовани, не переставая благодарить супругу.
После появления ребенка в медиа пошли разговоры, что в паре разлад и они даже готовятся к разводу. Однако всё это оказалось лишь слухами. Пока Джовани берет реванш на ЧМ-2026, его супруга сидит на трибунах и поддерживает его вместе с дочкой.
Камила Галанте — жена Леандра Паредеса
Камила и Леандр знакомы с самого детства. Галанта — сестра лучшего друга Паредеса. Они часто приходили друг к другу в гости и сталкивались на матчах молодежной команды, за которую играл Леандр и брат Камилы.
Паредес влюбился в Галанту с первой же встречи и сразу заявил своей маме, что это его будущая жена. Однако переходить к ухаживаниям и хоть как-то раскрывать свои чувства он не спешил.
Пока Камила даже не догадывалась, какой воздыхатель находится рядом с ней, Леандр выпросил разрешение у мамы и сделал татуировку с именем девушки.
— Я сделал тату до того, как она стала моей девушкой. Немного токсично с моей стороны? Возможно, но я просто чувствовал, что она — женщина всей моей жизни, — признавался футболист.
Их роман официально начался, когда ему было 15, а ей 17. Поженилась пара в 2017 году. С тех пор Камила стала его главной опорой. Она пережила с ним десятки переездов и сложных моментов в карьере и всегда была рядом.
— Жизнь жен футболистов сложна. Мы часто бываем очень одиноки, приходится оставлять многое ради того, чтобы быть рядом, — делилась Камила.
Пара воспитывает троих детей, последний из которых появился лишь в 2025 году. Кроме материнства Камила также владеет собственной компанией по производству косметики.
Барбара Оккиуцци — девушка Науэля Молина
Роман между Барбарой и Науэлем закрутился в 2016 году. Они познакомились через общих друзей. Девушка на тот момент была начинающей моделью, а спортсмен только начинал делать свои первые шаги в большом спорте и играл за аргентинский футбольный клуб «Бока Хуниорс».
В 2020 году пара перебралась жить в Италию. Науэль начал сотрудничать с местным клубом, а Барбара запустила собственный бренд купальников и пляжной одежды.
— С Барбарой всё очень естественно. Она всегда рядом, поддерживает меня во всём. Мы сильно выросли вместе и разделили опыт, который сделал нас сильнее, — рассказывает об отношениях с возлюбленной Науэль.
В начале 2026 года в их семье случилось пополнение — родилась дочка. Науэль, обычно сдержанный в эмоциях, не скрывал счастья в соцсетях.
— Добро пожаловать в нашу жизнь, — написал футболист под фотографией с малышкой.
Антонелла Рокуццо — жена Лионеля Месси
Антонелла, дочь владельцев сети супермаркетов. С Месси она познакомилась, когда им было по пять лет. Лионель играл в футбол с ее двоюродным братом. Будущий футболист сразу почувствовал, что Антонелла — его судьба. Он обещал, что женится на ней, когда они вырастут, писал романтические письма. Однако, когда Месси было 13 лет, судьба развела их — он улетел в Барселону.
Долгое время каждый жил своей жизнью. Месси строил карьеру футболиста и встречался с девушками, а Антонелла получала образование. Снова пару свела вместе трагедия: погиб молодой человек Рокуццо, и Лионель прилетел, чтобы поддержать ее.
С этого момента пара больше не расставалась. Ради любви Антонелла оставила учебу на стоматолога и переехала в Испанию. В 2017 году пара сыграла «свадьбу века» в родном Росарио, на которой гулял весь цвет мирового футбола.
Даже спустя годы отношений Месси не перестает признаваться в любви своей супруге и уверяет, что всё чего он достиг, — это ее заслуга.
— Антонелла — самый важный человек в моей жизни. Благодаря ей моя жизнь стала такой, какая она есть сегодня, — романтично признается футболист.
Антонелла также не сидит на месте и старается во всем соответствовать именитому супругу. Она работает моделью и становилась лицом таких известных брендов, как Tiffany & Co и Anastasia Beverly Hills. Кроме этого, она пристально следит за своим телом и регулярно тренируется, чтобы сохранять себя в форме.
Пара — не большие любители светских тусовок, большую часть времени они проводят уединенно в своем домике в Майами.
Эмма Рамирес — девушка Нико Пас
Эмма родилась в семье, где о футболе говорили всегда и везде. Ее отец — известный тренер Кико Рамирес.
Впервые Эмма и Ник рассказали о том, что они пара, в 2023 году, однако подписчики подозревают, что отношения зародились намного раньше.
Несмотря на испанское происхождение, на трибунах Чемпионата мира Эмма появляется исключительно в бело-голубых цветах сборной Аргентины.
— Горжусь тобой до безумия, — написала девушка в социальных сетях в адрес возлюбленного после одного из матчей Аргентины.
Пара не привыкла раскрывать подробности личной жизни и зачастую лишь делится снимками из совместных путешествий.
Агустина Гандольфо — жена Лаутаро Мартинес
До встречи с Лаутаро Мартинесом Агустина играла в волейбол за любительскую команду в Аргентине и строила карьеру модели. После знакомства с футболистом в 2018 году Агустина не стала отказываться от привычного образа жизни, и первое время отношения строились на расстоянии. Она жила в Аргентине, а Лаутаро — в Италии.
Со временем Агустина всё же перебралась к любимому. Вместе они открыли ресторан в Милане, где соединились кухни двух стран — Италии и Аргентины. Гандольфо сама разрабатывала концепцию и дизайн, а также внесла несколько блюд по семейным рецептам.
Кроме ресторана у Агустины есть и собственный бизнес — огромная винодельня в Аргентине. По словам модели, для нее это дело особенное, потому что помогает сохранить связь с семьей и родиной.
У пары двое детей: дочка и сын. Лаутаро не скрывает, что семья — его главный двигатель. Во время одного из матчей, когда Лаутаро удалось сделать хет-трик, он первым делом вспомнил о своей главной болельщице.
— Хочу посвятить эти три мяча моей дочери, которой только что исполнился год. Надеюсь, она сейчас спит! — эмоционально высказался футболист в эфире «Sky Sport Italia».
Последнее время Агустина развивается не только как бизнес-леди и модель, она также активно ведет свой блог, на который подписано свыше 1,2 миллиона человек. С фолловерами она делится не только частичками личной жизни, но и эффективными фитнес-тренировками.