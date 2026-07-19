Вот это поддержка! Сногсшибательные жены и девушки сборной Аргентины на ЧМ-2026 — много горячих фото

Вы только посмотрите на этих красоток! Источник: antonelaroccuzzo, emmaramirezz_, barbiocchiuzzi / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Второй чемпионат мира подряд — и снова Аргентина в финале. Действующие чемпионы всего в одном шаге от того, чтобы сохранить у себя золотой Кубок. Пока команда во главе с Месси творит историю на поле, с трибун за них переживают самые преданные болельщицы — жены и возлюбленные футболистов. Кто-то давно привык к вспышкам камер, кто-то оказался в центре внимания только этим летом. Показываем главных красавиц, которые поддерживают аргентинцев.

Мартина Штоссель — девушка Родрига Де Поля

Мартина — дочь продюсера Алехандро Штосселя. Она с детства грезила сценой, занимаясь вокалом и танцами. Мировую славу ей принесла главная роль в сериале Disney «Виолетта» (12+).

Мартина признается, что ей приходится делить мысли любимого мужчины с футболом Источник: tinistoessel / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После финала сериала Мартина быстро поняла, что не хочет навсегда застрять в образе милой девчонки. Уйдя в сольное плавание, она сменила имидж на более дерзкий и взрослый, покорив чарты треками в стиле реггетон.

— Дисней был для меня отличной школой, где я поняла, куда хочу идти в своей жизни и карьере, — рассказывала артистка в интервью блогу IRENE.

Мартина не из стеснительных, в ее профиле много как откровенных, так и забавных фотографий Источник: tinistoessel / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Роман с футболистом Родриго Де Паулем начался в 2021 году. Пара познакомилась на вечеринке после одного из матчей, и между ними сразу закрутился роман. Отношения складывались непросто, и в 2023 году возлюбленные расставались. Однако через два года их стали снова видеть вместе, а певица постоянно появлялась на футбольных матчах.

В нынешней Мартине не узнать милую девочку из сериала 10-х Источник: tinistoessel / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В мае перед ЧМ-2026 стало известно, что аргентинец сделал своей возлюбленной предложение, и она ответила согласием.

Магуи Алькасер — жена Джовани Ло Чельсо

Отношения Магуи и Джовани начались в 2016 году. Футболист пришел в клинику лечить очередную травму, а Магуи работала там физиотерапевтом. Это была любовь с первого взгляда, которая длится уже больше десяти лет.

Официально пара так и не вступила в брак, но считает себя мужем и женой Источник: maguialcacer / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Несмотря на популярность мужа и его частные командировки Магуи не растворилась в своем возлюбленном. Пока он ездил по странам, она успешно совмещала карьеру модели и учебу. В 2026 году Магуи получила диплом кинезиолога.

Магуи не любит публичность, но от парочки фотографий в купальнике не откажется Источник: maguialcacer / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пара переживала особенно тяжелый период в 2022 году, когда Джовани не смог участвовать в Чемпионате мира из-за травмы. Однако именно благодаря этому стечению обстоятельств футболист был рядом с супругой, когда та рожала ему дочь.

Поклонники отмечают, что Магуи похожа на своего возлюбленного Источник: maguialcacer / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Жизнь дает и забирает: она лишила меня чемпионата мира, но подарила рождение дочери, — признавался Джовани, не переставая благодарить супругу.

Девушка старается не пропускать ни один важный матч спортсмена Источник: maguialcacer / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После появления ребенка в медиа пошли разговоры, что в паре разлад и они даже готовятся к разводу. Однако всё это оказалось лишь слухами. Пока Джовани берет реванш на ЧМ-2026, его супруга сидит на трибунах и поддерживает его вместе с дочкой.

Камила Галанте — жена Леандра Паредеса

Камила и Леандр знакомы с самого детства. Галанта — сестра лучшего друга Паредеса. Они часто приходили друг к другу в гости и сталкивались на матчах молодежной команды, за которую играл Леандр и брат Камилы.

Камила на два года старше Леандра Источник: ccamilagalantee / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Паредес влюбился в Галанту с первой же встречи и сразу заявил своей маме, что это его будущая жена. Однако переходить к ухаживаниям и хоть как-то раскрывать свои чувства он не спешил.

Кроме Аргентины, муж Камилы также играл за итальянскую и российскую команду, и везде она была с ним Источник: ccamilagalantee / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пока Камила даже не догадывалась, какой воздыхатель находится рядом с ней, Леандр выпросил разрешение у мамы и сделал татуировку с именем девушки.

— Я сделал тату до того, как она стала моей девушкой. Немного токсично с моей стороны? Возможно, но я просто чувствовал, что она — женщина всей моей жизни, — признавался футболист.

Камила редко рассказывает про личную жизнь и чаще публикует только свои фотографии Источник: ccamilagalantee / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Их роман официально начался, когда ему было 15, а ей 17. Поженилась пара в 2017 году. С тех пор Камила стала его главной опорой. Она пережила с ним десятки переездов и сложных моментов в карьере и всегда была рядом.

— Жизнь жен футболистов сложна. Мы часто бываем очень одиноки, приходится оставлять многое ради того, чтобы быть рядом, — делилась Камила.

Камила нашла подход не только к Леандру, но и ко всей его семье, которые стали ее считать родной задолго до брака с футболистом Источник: ccamilagalantee / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пара воспитывает троих детей, последний из которых появился лишь в 2025 году. Кроме материнства Камила также владеет собственной компанией по производству косметики.

Барбара Оккиуцци — девушка Науэля Молина

Роман между Барбарой и Науэлем закрутился в 2016 году. Они познакомились через общих друзей. Девушка на тот момент была начинающей моделью, а спортсмен только начинал делать свои первые шаги в большом спорте и играл за аргентинский футбольный клуб «Бока Хуниорс».

Науэль особенно ценит в своей второй половинке поддержку Источник: barbiocchiuzzi / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2020 году пара перебралась жить в Италию. Науэль начал сотрудничать с местным клубом, а Барбара запустила собственный бренд купальников и пляжной одежды.

Лучшая модель для своих товаров — сама Барбара Источник: barbiocchiuzzi / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— С Барбарой всё очень естественно. Она всегда рядом, поддерживает меня во всём. Мы сильно выросли вместе и разделили опыт, который сделал нас сильнее, — рассказывает об отношениях с возлюбленной Науэль.

После рождения дочери Барбара быстро привела себя в форму Источник: barbiocchiuzzi / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В начале 2026 года в их семье случилось пополнение — родилась дочка. Науэль, обычно сдержанный в эмоциях, не скрывал счастья в соцсетях.

— Добро пожаловать в нашу жизнь, — написал футболист под фотографией с малышкой.

Антонелла Рокуццо — жена Лионеля Месси

Антонелла, дочь владельцев сети супермаркетов. С Месси она познакомилась, когда им было по пять лет. Лионель играл в футбол с ее двоюродным братом. Будущий футболист сразу почувствовал, что Антонелла — его судьба. Он обещал, что женится на ней, когда они вырастут, писал романтические письма. Однако, когда Месси было 13 лет, судьба развела их — он улетел в Барселону.

Вместе с женой у Лионеля никогда не сходит с лица улыбка Источник: antonelaroccuzzo / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Долгое время каждый жил своей жизнью. Месси строил карьеру футболиста и встречался с девушками, а Антонелла получала образование. Снова пару свела вместе трагедия: погиб молодой человек Рокуццо, и Лионель прилетел, чтобы поддержать ее.

Супруги любят проводить время в обществе друг друга в своем доме Источник: antonelaroccuzzo / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

С этого момента пара больше не расставалась. Ради любви Антонелла оставила учебу на стоматолога и переехала в Испанию. В 2017 году пара сыграла «свадьбу века» в родном Росарио, на которой гулял весь цвет мирового футбола.

Даже спустя годы отношений Месси не перестает признаваться в любви своей супруге и уверяет, что всё чего он достиг, — это ее заслуга.

— Антонелла — самый важный человек в моей жизни. Благодаря ей моя жизнь стала такой, какая она есть сегодня, — романтично признается футболист.

Такие формы — результат упорных тренировок с весом Источник: antonelaroccuzzo / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Антонелла также не сидит на месте и старается во всем соответствовать именитому супругу. Она работает моделью и становилась лицом таких известных брендов, как Tiffany & Co и Anastasia Beverly Hills. Кроме этого, она пристально следит за своим телом и регулярно тренируется, чтобы сохранять себя в форме.

Пара — не большие любители светских тусовок, большую часть времени они проводят уединенно в своем домике в Майами.

Эмма Рамирес — девушка Нико Пас

Эмма родилась в семье, где о футболе говорили всегда и везде. Ее отец — известный тренер Кико Рамирес.

Эмма была с Нико в важные для него моменты Источник: emmaramirezz_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Впервые Эмма и Ник рассказали о том, что они пара, в 2023 году, однако подписчики подозревают, что отношения зародились намного раньше.

Эмма очень скромная и не любит привлекать внимание Источник: emmaramirezz_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Несмотря на испанское происхождение, на трибунах Чемпионата мира Эмма появляется исключительно в бело-голубых цветах сборной Аргентины.

— Горжусь тобой до безумия, — написала девушка в социальных сетях в адрес возлюбленного после одного из матчей Аргентины.

Эмма носит футболку с номером Нико Источник: emmaramirezz_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пара не привыкла раскрывать подробности личной жизни и зачастую лишь делится снимками из совместных путешествий.

Агустина Гандольфо — жена Лаутаро Мартинес

До встречи с Лаутаро Мартинесом Агустина играла в волейбол за любительскую команду в Аргентине и строила карьеру модели. После знакомства с футболистом в 2018 году Агустина не стала отказываться от привычного образа жизни, и первое время отношения строились на расстоянии. Она жила в Аргентине, а Лаутаро — в Италии.

Пара не боится проявлять чувства на публике Источник: agus.gandolfo / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Со временем Агустина всё же перебралась к любимому. Вместе они открыли ресторан в Милане, где соединились кухни двух стран — Италии и Аргентины. Гандольфо сама разрабатывала концепцию и дизайн, а также внесла несколько блюд по семейным рецептам.

Где бы ни оказалась Агустина, в ней пышет аргентинский жар Источник: agus.gandolfo / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Кроме ресторана у Агустины есть и собственный бизнес — огромная винодельня в Аргентине. По словам модели, для нее это дело особенное, потому что помогает сохранить связь с семьей и родиной.

Прессу, как у Агустины, скорее всего, завидует даже ее муж Источник: agus.gandolfo / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

У пары двое детей: дочка и сын. Лаутаро не скрывает, что семья — его главный двигатель. Во время одного из матчей, когда Лаутаро удалось сделать хет-трик, он первым делом вспомнил о своей главной болельщице.

— Хочу посвятить эти три мяча моей дочери, которой только что исполнился год. Надеюсь, она сейчас спит! — эмоционально высказался футболист в эфире «Sky Sport Italia».

Агустина любит блеснуть своими образами Источник: agus.gandolfo / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)