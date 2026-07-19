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Спорт ЧМ по футболу-2026 Не только футбол. Какие звезды выступят на финале чемпионата мира

Не только футбол. Какие звезды выступят на финале чемпионата мира

Шоу пройдет перед игрой и в перерыве матча

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Финал чемпионата мира пройдет в Нью-Йорке | Источник: Fifa.сom Финал чемпионата мира пройдет в Нью-Йорке | Источник: Fifa.сom

Финал чемпионата мира пройдет в Нью-Йорке

Источник:

Fifa.сom

Вечером 19 июля в Нью-Йорке состоится финал чемпионата мира футболу, в котором сыграют сборные Аргентины и Испании. Развлекать болельщиков в этот вечер будут не только футболисты, но и мировые звезды.

Церемония открытия начнется за полтора часа до начала матча — в 20:30 по московскому времени. На ней выступят американский рэпер Post Malone, итальянская певица Лаура Паузини, американская поп-исполнительница Николь Шерзингер, блогер iShowSpeed, актер Том Круз и британский музыкант Робби Уильямс. Гимн США исполнит певица Дженнифер Хадсон.

В перерыве финала впервые в истории пройдет специальное шоу. На нем выступят Джастин Бибер, Мадонна, Шакира и BTS, ожидается появление героев программы «Улица Сезам». На концерт отведено 11 минут. В заявлении ФИФА говорится, что пауза между таймами составит 17 минут, а не полчаса, как сообщали некоторые СМИ ранее.

Матч начнется в 22:00 по московскому времени. Следить за событиями встречи вы сможете в нашей онлайн-трансляции.

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Ренат ДайнутдиновРенат Дайнутдинов
Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Футбол Чемпионат мира
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