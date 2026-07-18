Готовы к пеклу? Какой будет погода в Ярославской области в эти выходные

Лето в самом разгаре! Выходные 18–19 июля в Центральной России и Ярославской области обещают быть жаркими. Эксперты метеорологического центра «Фобос» рассказали, чего ждать от погоды в эти дни.
По словам синоптиков, воздух в центральных регионах страны будет быстро прогреваться, к воскресенью столбики термометров подскочат до +23…+28 градусов.
«Фон атмосферного давления будет повышенным, и это не позволит облакам над регионом достичь дождевой стадии», — добавили специалисты «Фобоса».
Погода в Ярославле по дням
В субботу, 18 июля, температура днем поднимется до +24…+26 градусов, ожидается ясная погода вплоть до следующего дня. Ночью столбики термометров опустятся до +15…+17 градусов. Атмосферное давление останется в норме, без колебаний.
В воскресенье, 19 июля, погода будет ясной. Днем по прогнозу +25…+27 градусов, ночью +15…+17.
К началу новой недели тепло задержится в Ярославской области. Днем в понедельник синоптики обещают +28 градусов, однако выпадет небольшой дождь.
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