Готовы к пеклу? Какой будет погода в Ярославской области в эти выходные

Какой будет погода в Ярославле в эти выходные Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Лето в самом разгаре! Выходные 18–19 июля в Центральной России и Ярославской области обещают быть жаркими. Эксперты метеорологического центра «Фобос» рассказали, чего ждать от погоды в эти дни.

По словам синоптиков, воздух в центральных регионах страны будет быстро прогреваться, к воскресенью столбики термометров подскочат до +23…+28 градусов.

«Фон атмосферного давления будет повышенным, и это не позволит облакам над регионом достичь дождевой стадии», — добавили специалисты «Фобоса».

Погода в Ярославле по дням

В субботу, 18 июля, температура днем поднимется до +24…+26 градусов, ожидается ясная погода вплоть до следующего дня. Ночью столбики термометров опустятся до +15…+17 градусов. Атмосферное давление останется в норме, без колебаний.

В воскресенье, 19 июля, погода будет ясной. Днем по прогнозу +25…+27 градусов, ночью +15…+17.

К началу новой недели тепло задержится в Ярославской области. Днем в понедельник синоптики обещают +28 градусов, однако выпадет небольшой дождь.

Что будете делать в выходные? Греться на солнышке! Поеду купаться Отправлюсь на дачу Буду сидеть дома в прохладе Свой вариант оставлю в комментариях