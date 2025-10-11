В Юбилейном парке завершили ремонт. Показываем, что изменилось

В Юбилейной парке завершили ремонт Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Юбилейном парке завершились работы по благоустройству. Об этом сообщил в соцсетях мэр Ярославля Артем Молчанов.

В парке установили уличную сцену, новый светомузыкальный фонтан, детские и спортивные зоны. Также плиткой оформили «народные тропы», обновили освещение и обустроили пешеходные дорожки и тротуары.

«Дополнительно проведено масштабное озеленение: создана цветочная аллея, высажены новые деревья и кустарники в рамках проекта „Посади своё дерево в парке“», — отметил мэр города в своих соцсетях.

Особое внимание при благоустройстве было уделено инженерным решениям. Как отметил Артем Молчанов, ранее в Юбилейном парке весной и в дождливое время были постоянные подтопления. Теперь такого не будет, в парке установили дренажную систему и обновили ливневую канализацию.

Напоминаем, что работы по благоустройству проходили по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».