Город В Юбилейном парке завершили ремонт. Показываем, что изменилось

В Юбилейном парке завершили ремонт. Показываем, что изменилось

Фотограф 76.RU сделал несколько кадров

536
В Юбилейной парке завершили ремонт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Юбилейной парке завершили ремонт

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Юбилейном парке завершились работы по благоустройству. Об этом сообщил в соцсетях мэр Ярославля Артем Молчанов.

В парке установили уличную сцену, новый светомузыкальный фонтан, детские и спортивные зоны. Также плиткой оформили «народные тропы», обновили освещение и обустроили пешеходные дорожки и тротуары.

«Дополнительно проведено масштабное озеленение: создана цветочная аллея, высажены новые деревья и кустарники в рамках проекта „Посади своё дерево в парке“», — отметил мэр города в своих соцсетях.

В парке установили сцену | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
А как вам "народные тропы"? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Новый светомузыкальный фонтан | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Фонтан очищают от листьев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В парке обновили освещение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Была обустроена спортивная зона | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
+4
Пешеходные дорожки в осенних листьях выглядят живописно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В парке продолжаются работы по вырубке аварийных деревьев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Так выглядит крыша новой сцены | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Осенью по обновленному парку гулять в разы приятнее | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Особое внимание при благоустройстве было уделено инженерным решениям. Как отметил Артем Молчанов, ранее в Юбилейном парке весной и в дождливое время были постоянные подтопления. Теперь такого не будет, в парке установили дренажную систему и обновили ливневую канализацию.

Напоминаем, что работы по благоустройству проходили по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Ранее мы писали, что в Юбилейном парке планируют установить большой бассейн.

Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Юбилейный парк
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
7 минут
У народной тропы голая вытоптанная земля без травы и кустиков. Зато пеньки рядом от срубленных деревьев
Гость
17 минут
Для того,чтобы столько листвы не было в Калининграде сажают в основном хвойные деревья,ели ,сосны , и во дворах тоже
Читать все комментарии
