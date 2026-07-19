Прикоснуться могут только избранные. Главные факты о Кубке мира, за который бьются в финале ЧМ-2026

Трофей вручается с 1974 года Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы

Вечером 19 июля сборные Аргентины и Испании будут бороться в Нью-Йорке за Кубок мира ФИФА. Наши коллеги из 161.RU рассказывают несколько фактов о самом ценном трофее в мировом футболе.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы

Бесценен

Источник: Fifa.сom

Высота трофея относительно небольшая — 36,8 сантиметра, вес — около 6,175 кг. Доля 18-каратного золота в трофее — около 75 процентов (5 кг), у кубка малахитовое основание.

Трофей внутри полый — в ином случае его было бы практически невозможно поднять над головой. Композиция включает фигуры двух людей, которые поддерживают на поднятых руках земной шар. Автор — итальянский скульптор Сильвио Гаццанига.

Официальной стоимости у кубка нет, но материалы, из которых он сделан, сейчас оцениваются примерно в 750 тысяч долларов. Страховая стоимость трофея по разным данным от 20 до 80 миллионов долларов.

Сборная-победитель чемпионата мира обязана вернуть оригинал трофея ФИФА еще на стадионе. После этого его транспортируют в штаб-квартиру организации в Цюрихе. Команда же возвращается домой с оригинальной копией — она и хранится четыре года у чемпионов.

Главной проблемой нынешнего кубка является его основание, на которое наносятся названия стран, выигравших чемпионатов мира. Место закончится предположительно в 2038 году. Как будет решаться эта проблема — неизвестно. Возможно, будет изготовлен новый кубок. Не исключено, что будет расширено основание, как это сделано на Кубке Стэнли.

Трогать нельзя

Прикасаться к трофею могут только президент ФИФА, действующие главы государств и члены национальных команд, выигравших чемпионат мира по футболу. Исключения есть, но делать это можно только в специальных перчатках.

Из-за этих ограничений во время жеребьевки чемпионата мира-2026 возник конфуз. Один из организаторов не узнал главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони и не разрешил ему прикасаться к трофею без перчаток — наставник чемпионов мира скандалить не стал.

— Мне сказали, что я не могу трогать трофей без перчаток. Человек, который отвечал за этот процесс, меня просто не узнал. Правда! Но это ничего, — признался Скалони на следующий день.

Президенту ФИФА Джанни Инфантино даже пришлось приносить публичные извинения.

Печальная судьба

Источник: Fifa.сom

Нынешний трофей вручается с 1974 года. Его предшественником был Кубок Жюля Риме — в 1970 году его в вечное хранение получила сборная Бразилии после третьей победы на чемпионате мира. Трофей был изготовлен из серебра и лазурита — представлял собой изображение богини Ники, держащей чашу. Судьба у него была непростая.

В 1938 году чемпионом мира стала Италия. Вторую мировую войну Кубок встретил в Италии. Местный спортивный чиновник Отторино Барасси беспокоился за сохранность трофея. Он решил забрать его из хранилища в банке и всю войну хранил в обувной коробке под кроватью. Уже после войны Барасси вернул кубок ФИФА.

В 1966 году за четыре месяца до начала чемпионата мира в Англии Кубок Жюля Риме украли из выставочного зала в Лондоне. Поиски длились неделю — у полиции не было никаких зацепок. В итоге трофей нашли случайно в одном из парков Лондона — пес по кличке Пиклз учуял в кустах коробку, в которой лежал завернутый в тряпку трофей.

После победы в чемпионате мира пес стал национальным героем наряду с футболистами сборной Англии, которые тогда завоевали титул. Вместе они участвовали в фотосессиях, а хозяин собаки получил от английских компаний внушительные премиальные.