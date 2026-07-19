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Происшествия Два альпиниста сорвались со скал во время восхождения на Эльбрус: один погиб, второго ищут спасатели

Два альпиниста сорвались со скал во время восхождения на Эльбрус: один погиб, второго ищут спасатели

Трагедия случилась на высоте 4200 метров

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В горы выдвинулась группа из 12 спасателей | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RUВ горы выдвинулась группа из 12 спасателей | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

В горы выдвинулась группа из 12 спасателей

Источник:

Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Восхождение на Эльбрус в Кабардино-Балкарии обернулось для двух альпинистов трагедией. Спортсмены сорвались, один из них погиб, а второго ищут спасатели.

«По предварительным данным, 19 июля группа из двух человек осуществляла восхождение на Эльбрус. Находясь на высоте 4,2 тыс. м на восточной вершине горы, они сорвались со скал. Один из альпинистов погиб, другой получил значительные травмы», — отметили в Следственном комитете.

Сейчас спасатели пытаются найти пострадавшего, ему требуется срочная эвакуация и госпитализация. На место выдвинулась группа из 12 специалистов Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

По информации Telegram-канала Baza, покорить вершину пытались отец и сын. Трагедия случилась из-за обрыва страховочного троса.

Несчастный случай произошёл на восточном склоне горы, в районе Ачкерьякольского лавового потока. Их маршрут проходил через ущелья рек Ирик и Ирикчат, а также через перевал Ирикчат. После срыва альпинистов спустило вниз около километра. Сейчас оба находятся на высоте около 4 200 метров: сын погиб, а его отец получил тяжёлые травмы, передают источники Telegram-канала Baza.

Точную причину трагедии предстоит выяснить. Следователи уже организовали доследственную проверку. Прокуратура Кабардино-Балкарии также контролирует установление обстоятельств происшествия.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Спасатель МЧС Альпинист Гибель Эльбрус
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