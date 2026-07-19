«Даже не сбавляют скорость»: жители Ярославской области пожаловались на машины в пешеходном центре

Жители Рыбинска пожаловались на автомобили в пешеходном центре Источник: Михаил Евраев / Telegram

Жители Рыбинска Ярославской области пожаловались на автомобили в пешеходном центре города.

«Прошу обратить внимание на парковку машин в пешеходном центре Рыбинска. Некоторые автомобилисты даже не сбавляют скорость. Будет ли пешеходный центр избавлен от машин?», — написали люди в соцсетях.

Власти Ярославской области прокомментировали ситуацию.

«По информации администрации Рыбинска, сейчас проезд открыт только для местных жителей, предпринимателей и сотрудников организаций. Пожалуйста, отнеситесь к временным неудобствам с пониманием. После завершения всех работ по благоустройству пешеходного центра проект организации дорожного движения будет доработан», — пояснили чиновники.

Напомним, пешеходными станут центры нескольких городов в Ярославской области — Ярославля, Рыбинска, Углича, Ростова Великого, Переславля-Залесского. Инициатором проекта стал губернатор Михаил Евраев.

В Рыбинске от автомобилей хотят освободить участки пяти улиц, еще в двух местах будут действовать частичные ограничения.

Улица Стоялая станет пешеходной частично. Власти уже нашли подрядчика, который оборудует на участке пешеходную зону. Также пешеходными станут участки Преображенского и Вознесенского переулков, улицы Крестовой от Соборной площади до улицы Стоялой, Волжской набережной от моста до улицы Стоялой и улицы Стоялой от набережной до дома № 16.

Карта улиц, которые станут пешеходными в Рыбинске Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Работы уже идут.