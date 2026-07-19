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Дороги и транспорт «Даже не сбавляют скорость»: жители Ярославской области пожаловались на машины в пешеходном центре

«Даже не сбавляют скорость»: жители Ярославской области пожаловались на машины в пешеходном центре

Что ответили власти

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Жители Рыбинска пожаловались на автомобили в пешеходном центре | Источник: Михаил Евраев / TelegramЖители Рыбинска пожаловались на автомобили в пешеходном центре | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Жители Рыбинска пожаловались на автомобили в пешеходном центре

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Жители Рыбинска Ярославской области пожаловались на автомобили в пешеходном центре города.

«Прошу обратить внимание на парковку машин в пешеходном центре Рыбинска. Некоторые автомобилисты даже не сбавляют скорость. Будет ли пешеходный центр избавлен от машин?», — написали люди в соцсетях.

Власти Ярославской области прокомментировали ситуацию.

«По информации администрации Рыбинска, сейчас проезд открыт только для местных жителей, предпринимателей и сотрудников организаций. Пожалуйста, отнеситесь к временным неудобствам с пониманием. После завершения всех работ по благоустройству пешеходного центра проект организации дорожного движения будет доработан», — пояснили чиновники.

Напомним, пешеходными станут центры нескольких городов в Ярославской области — Ярославля, Рыбинска, Углича, Ростова Великого, Переславля-Залесского. Инициатором проекта стал губернатор Михаил Евраев.

В Рыбинске от автомобилей хотят освободить участки пяти улиц, еще в двух местах будут действовать частичные ограничения.

Улица Стоялая станет пешеходной частично. Власти уже нашли подрядчика, который оборудует на участке пешеходную зону. Также пешеходными станут участки Преображенского и Вознесенского переулков, улицы Крестовой от Соборной площади до улицы Стоялой, Волжской набережной от моста до улицы Стоялой и улицы Стоялой от набережной до дома № 16.

Карта улиц, которые станут пешеходными в Рыбинске | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаКарта улиц, которые станут пешеходными в Рыбинске | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Карта улиц, которые станут пешеходными в Рыбинске

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Работы уже идут.

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Комментарии
29
Гость
5 минут
уважаемые боты, вы так усердно пишете "ХАЛВА", что во рту уже приторно сладко, сами с собой уже скоро будете диалоги вести.
Гость
14 минут
Кстати , как решен подьез со скорой на пешеходные улицы? Вчера вечером на Нахимсона при драке вырубили мужика, он лежал на плитке недвижимый без сознания. Люди вызвали скорую. И как врачам его тащить на носилках до скорой? Примерно в середине улицы было дело. Там еще и столиками сейчас вся улица заставлена
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