Сохранилось не всё: как сегодня выглядит парк Ярославля, который ремонтировали четыре года назад

На территории парка расположены детские и спортивные зоны Источник: Александр Куренной / 76.RU

В разгар лета парк «Рабочий сад» становится одним из самых популярных мест отдыха в Красноперекопском районе Ярославля. Здесь гуляют семьи с детьми, катаются на велосипедах и самокатах, а также отдыхают пенсионеры.

Последний раз парк сильно обновили в 2022 году. С тех пор прошло четыре года, и некоторые детали уже требуют внимания.

Мы прогулялись по парку и посмотрели, как он выглядит сейчас.

Голуби неспешно гуляют по главной аллее парка Источник: Александр Куренной / 76.RU

Парк «Рабочий сад» располагается на углу улиц Красноперекопской и Калмыковых.

Детская площадка для самых маленьких посетителей Источник: Александр Куренной / 76.RU

Площадка для детей постарше оборудована игровым комплексом и качелями Источник: Александр Куренной / 76.RU

Пока детей нет, площадку облюбовали голуби Источник: Александр Куренной / 76.RU

Несколько лет назад на уже новой площадке серьезно травмировался ребенок — врачи 2,5 часа его оперировали. Надеемся, этого не повторится Источник: Александр Куренной / 76.RU

Здесь есть оригинальные варианты качелей, которые всё еще работают Источник: Александр Куренной / 76.RU

Посетители парка могут отдохнуть на большой скамейке Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дыра от убранного аттракциона зияет посреди площадки Источник: Александр Куренной / 76.RU

Качели остаются одним из самых популярных элементов, пожалуй, любой детской площадки Источник: Александр Куренной / 76.RU

Пустующая деревянная постройка рядом с центральной аллеей парка Источник: Александр Куренной / 76.RU

Большая часть лавочек в парке передвинута посетителями для отдыха компаниями Источник: Александр Куренной / 76.RU

На территории есть три лавочки-качели Источник: Александр Куренной / 76.RU

Зеленую зону парка пополнили молодые деревья Источник: Александр Куренной / 76.RU

В центре парка расположена большая клумба Источник: Александр Куренной / 76.RU

На этой спортивной площадке будто забыли уложить покрытие Источник: Александр Куренной / 76.RU

Так выглядит дальняя часть парка Источник: Александр Куренной / 76.RU

В «Рабочем саду» есть скейт-парк Источник: Александр Куренной / 76.RU

Юные посетители используют рампу для катания на самокатах Источник: Александр Куренной / 76.RU

Некоторые элементы оборудования скейт-парка выглядят небезопасными для использования Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кажется, тут может случиться что-то опасное Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дети продолжают кататься, выбирая уцелевшие, маневрируя между разрушениями Источник: Александр Куренной / 76.RU

Покосившийся забор стал входом на футбольную площадку Источник: Александр Куренной / 76.RU

Рядом с ней расположена зона для воркаута Источник: Александр Куренной / 76.RU

А здесь зимой заливают бесплатный ледовый корт Источник: Александр Куренной / 76.RU