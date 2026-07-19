Сохранилось не всё: как сегодня выглядит парк Ярославля, который ремонтировали четыре года назад

На территории парка расположены детские и спортивные зоны
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Александр Куренной / 76.RU
В разгар лета парк «Рабочий сад» становится одним из самых популярных мест отдыха в Красноперекопском районе Ярославля. Здесь гуляют семьи с детьми, катаются на велосипедах и самокатах, а также отдыхают пенсионеры.
Последний раз парк сильно обновили
в 2022 году. С тех пор прошло четыре года, и некоторые детали уже требуют внимания.
Мы прогулялись по парку и посмотрели, как он выглядит сейчас.
Голуби неспешно гуляют по главной аллее парка
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Александр Куренной / 76.RU
Парк «Рабочий сад» располагается на углу улиц Красноперекопской и Калмыковых.
Детская площадка для самых маленьких посетителей
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Александр Куренной / 76.RU
Площадка для детей постарше оборудована игровым комплексом и качелями
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Александр Куренной / 76.RU
Пока детей нет, площадку облюбовали голуби
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Александр Куренной / 76.RU
Несколько лет назад на уже новой площадке серьезно
травмировался ребенок — врачи 2,5 часа его оперировали. Надеемся, этого не повторится Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Здесь есть оригинальные варианты качелей, которые всё еще работают
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Александр Куренной / 76.RU
Посетители парка могут отдохнуть на большой скамейке
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Александр Куренной / 76.RU
Дыра от убранного аттракциона зияет посреди площадки
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Александр Куренной / 76.RU
Качели остаются одним из самых популярных элементов, пожалуй, любой детской площадки
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Александр Куренной / 76.RU
Пустующая деревянная постройка рядом с центральной аллеей парка
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Александр Куренной / 76.RU
Большая часть лавочек в парке передвинута посетителями для отдыха компаниями
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Александр Куренной / 76.RU
На территории есть три лавочки-качели
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Александр Куренной / 76.RU
Зеленую зону парка пополнили молодые деревья
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Александр Куренной / 76.RU
В центре парка расположена большая клумба
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Александр Куренной / 76.RU
На этой спортивной площадке будто забыли уложить покрытие
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Александр Куренной / 76.RU
Так выглядит дальняя часть парка
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Александр Куренной / 76.RU
В «Рабочем саду» есть скейт-парк
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Александр Куренной / 76.RU
Юные посетители используют рампу для катания на самокатах
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Александр Куренной / 76.RU
Некоторые элементы оборудования скейт-парка выглядят небезопасными для использования
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Александр Куренной / 76.RU
Кажется, тут может случиться что-то опасное
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Александр Куренной / 76.RU
Дети продолжают кататься, выбирая уцелевшие, маневрируя между разрушениями
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Александр Куренной / 76.RU
Покосившийся забор стал входом на футбольную площадку
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Александр Куренной / 76.RU
Рядом с ней расположена зона для воркаута
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Александр Куренной / 76.RU
А здесь зимой заливают бесплатный ледовый корт
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Александр Куренной / 76.RU