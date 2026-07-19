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Сохранилось не всё: как сегодня выглядит парк Ярославля, который ремонтировали четыре года назад

Гуляем в парке «Рабочий сад»

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На территории парка расположены детские и спортивные зоны | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа территории парка расположены детские и спортивные зоны | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На территории парка расположены детские и спортивные зоны

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В разгар лета парк «Рабочий сад» становится одним из самых популярных мест отдыха в Красноперекопском районе Ярославля. Здесь гуляют семьи с детьми, катаются на велосипедах и самокатах, а также отдыхают пенсионеры.

Последний раз парк сильно обновили в 2022 году. С тех пор прошло четыре года, и некоторые детали уже требуют внимания.

Мы прогулялись по парку и посмотрели, как он выглядит сейчас.

Голуби неспешно гуляют по главной аллее парка | Источник: Александр Куренной / 76.RUГолуби неспешно гуляют по главной аллее парка | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Голуби неспешно гуляют по главной аллее парка

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Парк «Рабочий сад» располагается на углу улиц Красноперекопской и Калмыковых.

Детская площадка для самых маленьких посетителей | Источник: Александр Куренной / 76.RUДетская площадка для самых маленьких посетителей | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Детская площадка для самых маленьких посетителей

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Площадка для детей постарше оборудована игровым комплексом и качелями | Источник: Александр Куренной / 76.RUПлощадка для детей постарше оборудована игровым комплексом и качелями | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Площадка для детей постарше оборудована игровым комплексом и качелями

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Пока детей нет, площадку облюбовали голуби | Источник: Александр Куренной / 76.RUПока детей нет, площадку облюбовали голуби | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Пока детей нет, площадку облюбовали голуби

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Несколько лет назад на уже новой площадке серьезно травмировался ребенок&nbsp;— врачи 2,5 часа его оперировали. Надеемся, этого не повторится | Источник: Александр Куренной / 76.RUНесколько лет назад на уже новой площадке серьезно травмировался ребенок&nbsp;— врачи 2,5 часа его оперировали. Надеемся, этого не повторится | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Несколько лет назад на уже новой площадке серьезно травмировался ребенок — врачи 2,5 часа его оперировали. Надеемся, этого не повторится

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Здесь есть оригинальные варианты качелей, которые всё еще работают | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗдесь есть оригинальные варианты качелей, которые всё еще работают | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Здесь есть оригинальные варианты качелей, которые всё еще работают

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Посетители парка могут отдохнуть на большой скамейке | Источник: Александр Куренной / 76.RUПосетители парка могут отдохнуть на большой скамейке | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Посетители парка могут отдохнуть на большой скамейке

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Дыра от убранного аттракциона зияет посреди площадки | Источник: Александр Куренной / 76.RUДыра от убранного аттракциона зияет посреди площадки | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дыра от убранного аттракциона зияет посреди площадки

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Качели остаются одним из самых популярных элементов, пожалуй, любой детской площадки | Источник: Александр Куренной / 76.RUКачели остаются одним из самых популярных элементов, пожалуй, любой детской площадки | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Качели остаются одним из самых популярных элементов, пожалуй, любой детской площадки

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Пустующая деревянная постройка рядом с центральной аллеей парка | Источник: Александр Куренной / 76.RUПустующая деревянная постройка рядом с центральной аллеей парка | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Пустующая деревянная постройка рядом с центральной аллеей парка

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Большая часть лавочек в парке передвинута посетителями для отдыха компаниями | Источник: Александр Куренной / 76.RUБольшая часть лавочек в парке передвинута посетителями для отдыха компаниями | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Большая часть лавочек в парке передвинута посетителями для отдыха компаниями

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На территории есть три лавочки-качели | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа территории есть три лавочки-качели | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На территории есть три лавочки-качели

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Зеленую зону парка пополнили молодые деревья | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗеленую зону парка пополнили молодые деревья | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Зеленую зону парка пополнили молодые деревья

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В центре парка расположена большая клумба | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ центре парка расположена большая клумба | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В центре парка расположена большая клумба

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На этой спортивной площадке будто забыли уложить покрытие | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа этой спортивной площадке будто забыли уложить покрытие | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На этой спортивной площадке будто забыли уложить покрытие

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Так выглядит дальняя часть парка | Источник: Александр Куренной / 76.RUТак выглядит дальняя часть парка | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Так выглядит дальняя часть парка

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В «Рабочем саду» есть скейт-парк | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ «Рабочем саду» есть скейт-парк | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В «Рабочем саду» есть скейт-парк

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Юные посетители используют рампу для катания на самокатах | Источник: Александр Куренной / 76.RUЮные посетители используют рампу для катания на самокатах | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Юные посетители используют рампу для катания на самокатах

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Некоторые элементы оборудования скейт-парка выглядят небезопасными для использования | Источник: Александр Куренной / 76.RUНекоторые элементы оборудования скейт-парка выглядят небезопасными для использования | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Некоторые элементы оборудования скейт-парка выглядят небезопасными для использования

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Кажется, тут может случиться что-то опасное | Источник: Александр Куренной / 76.RUКажется, тут может случиться что-то опасное | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кажется, тут может случиться что-то опасное

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Дети продолжают кататься, выбирая уцелевшие, маневрируя между разрушениями | Источник: Александр Куренной / 76.RUДети продолжают кататься, выбирая уцелевшие, маневрируя между разрушениями | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дети продолжают кататься, выбирая уцелевшие, маневрируя между разрушениями

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Покосившийся забор стал входом на футбольную площадку | Источник: Александр Куренной / 76.RUПокосившийся забор стал входом на футбольную площадку | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Покосившийся забор стал входом на футбольную площадку

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Рядом с ней расположена зона для воркаута | Источник: Александр Куренной / 76.RUРядом с ней расположена зона для воркаута | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Рядом с ней расположена зона для воркаута

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

А здесь зимой заливают бесплатный ледовый корт | Источник: Александр Куренной / 76.RUА здесь зимой заливают бесплатный ледовый корт | Источник: Александр Куренной / 76.RU

А здесь зимой заливают бесплатный ледовый корт

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

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Скейт-парк Прогулка Ярославль Детская площадка Опасная горка
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Комментарии
31
Гость
1 минута
чего не написали что месяц назад перекопали парк. что бы кабель проложить. эл кабель пролежал всего 4 года, ну или деньги списать надо. как следствие - по дорожкам уже не погоняешь на велосипеде, самокате. не будет никто дорожки заново асфальтировать, и после зимы будут ямы.
Гость
26 минут
Клумба страшненькая. Буквально несколько лет назад клумбы в Ярославле были красивые. А сейчас что-то разучились делать. И такие убогонькие по всему городу. Раньше красивая клумба была на верхней набережной у лестницы-спуска на Стрелку. А сейчас на ней и цветов почти нет - поставили белый искуственный шар, да белых камней насыпали.
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