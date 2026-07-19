Куриная грудка на каждый день: 5 рецептов, которые вы будете готовить снова и снова

Куриная грудка — один из самых популярных продуктов в рационе тех, кто следит за фигурой, занимается спортом или просто хочет питаться правильно. Но у неё есть один существенный недостаток: из-за низкого содержания жира куриная грудка часто получается сухой, пресной и невыразительной. Знакомо? Хорошая новость: это легко исправить. Достаточно знать несколько простых правил — и куриная грудка станет вашим главным союзником на кухне. Мы собрали пять вкуснейших рецептов — от хрустящего шницеля до нежной курицы в сливочном соусе. Сохраняйте подборку.
Куриный шницель в хрустящей панировке
Тонкое и сочное филе в золотистой панировке — блюдо, которое одинаково хорошо смотрится и на будничном ужине, и на праздничном столе.
Ингредиенты
Куриная грудка — 2 штуки;
Соль, чёрный перец — по вкусу;
Паприка — 1 чайная ложка;
Лимонный сок — 1 столовая ложка;
Мука — 4–5 столовых ложек;
Яйца — 2 штуки;
Панировочные сухари — 120–150 грамм;
Растительное масло — для жарки.
Приготовление
Куриную грудку разрежьте вдоль на тонкие пласты. Накройте мясо пищевой плёнкой и слегка отбейте кухонным молотком. Не усердствуйте — слишком сильное отбивание сделает мясо сухим.
Сбрызните лимонным соком, посолите, поперчите и добавьте паприку. Оставьте мариноваться на 15–20 минут.
Подготовьте три тарелки: в одну насыпьте муку, во второй взбейте яйца, в третью высыпьте панировочные сухари.
Каждый кусок филе обваляйте сначала в муке, затем окуните в яйцо и тщательно обваляйте в сухарях.
Обжарьте на разогретом масле с двух сторон до золотистой корочки. После жарки дайте шницелю полежать 1–2 минуты перед подачей.
Фаршированная куриная грудка с грибами и сыром
Минимум ингредиентов — и блюдо, которое выглядит так, будто над ним долго колдовали.
Ингредиенты
Куриная грудка — 2 штуки;
Шампиньоны — 200 грамм;
Шпинат — горсть;
Сыр (моцарелла или любой плавящийся) — 100 грамм;
Чеснок — 2 зубчика;
Сливочное масло — 30 грамм;
Соль, перец, тимьян — по вкусу;
Оливковое масло — для жарки.
Приготовление
Разогрейте духовку до 200 градусов.
В каждой куриной грудке сделайте «кармашек»: аккуратно прорежьте сбоку, не доходя до конца. Приправьте мясо снаружи и внутри солью и перцем.
Приготовьте начинку: растопите сливочное масло на сильном огне, обжарьте грибы около 3 минут до золотистого цвета. Добавьте чеснок, тимьян, соль и перец, готовьте ещё 2 минуты. Добавьте шпинат и перемешайте — он осядет за 30 секунд.
Начините курицу грибной смесью, сверху уложите ломтики сыра. Закрепите края зубочистками.
Обжарьте грудки на оливковом масле по 1,5 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Запекайте в духовке 15 минут, затем переложите на тарелку, накройте фольгой и дайте отдохнуть 5 минут.
Куриная грудка с апельсином
Необычное, яркое и диетическое блюдо. Сочный цитрусовый соус превращает куриную грудку в настоящий кулинарный шедевр.
Ингредиенты
Куриное филе — 570 грамм;
Лук — 1 штука;
Апельсин крупный — 1 штука;
Тмин — 1 чайная ложка;
Кукурузный крахмал — 1,5 чайные ложки;
Куркума — щепотка;
Соль, перец, оливковое масло — по вкусу.
Приготовление
Филе нарежьте небольшими кусочками, лук — тонкими полукольцами.
Тмин прогрейте на сухой сковороде и измельчите.
Курицу и лук обжарьте на капле оливкового масла до мягкости.
Выжмите сок из апельсина, снимите цедру. Крахмал разведите в апельсиновом соке, добавьте цедру и куркуму.
Залейте получившейся смесью курицу с луком и тушите ещё несколько минут до загустения соуса. Посолите и поперчите по вкусу.
Запечённая куриная грудка с овощами и сыром
Эффектное и очень простое блюдо, которое украсит любой стол. Овощи и сыр внутри надрезов делают мясо сочным и ароматным.
Ингредиенты
Куриная грудка — 1 штука;
Цуккини — половина;
Помидоры — 2 штуки;
Сыр (можно копчёный) — 60 грамм;
Оливковое масло — 2 столовая ложка;
Чеснок — 1 зубчик;
Паприка, соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Куриную грудку промойте, обсушите бумажным полотенцем. Слегка натрите паприкой и смесью перцев. Оставьте на 20 минут.
Цуккини, помидоры и сыр нарежьте тонкими кружочками.
На филе сделайте поперечные надрезы на расстоянии 1,5–2 см друг от друга, не доходя до конца.
Смешайте оливковое масло с солью, перцем и мелко нарезанным чесноком. Смажьте грудку этой смесью.
В каждый надрез вставьте по кружочку цуккини, помидора и сыра.
Выложите грудку на фольгу, прикройте фольгой сверху. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30–35 минут, затем откройте фольгу и готовьте ещё 10 минут до подрумянивания.
Куриная грудка в сливочном соусе
Нежная, бархатистая, буквально тающая во рту — этот рецепт доказывает, что куриная грудка может быть по-настоящему роскошной.
Ингредиенты
Куриная грудка — 2 штуки;
Сливки (20–22%) — 300 мл;
Горчица — 1 столовая ложка;
Орегано (сушёный) — 1 чайная ложка;
Чеснок — 2 зубчика;
Соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Куриную грудку нарежьте порционными кусками или оставьте целиком. Посолите и поперчите с двух сторон.
В жаропрочной форме для запекания выложите курицу.
Смешайте сливки, горчицу и орегано, посолите. Добавьте измельчённый чеснок.
Залейте курицу соусом.
Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30 минут. Подавайте с любимым гарниром, полив сверху образовавшимся соусом.
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