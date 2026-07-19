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Еда Что приготовить Инструкция Куриная грудка на каждый день: 5 рецептов, которые вы будете готовить снова и снова

Куриная грудка на каждый день: 5 рецептов, которые вы будете готовить снова и снова

Сочные, вкусные и очень простые варианты блюд, с которыми справится даже новичок

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Готовим сочную куриную грудку&nbsp;— 5 проверенных рецептов | Источник: Юрий Орлов / Городские медиаГотовим сочную куриную грудку&nbsp;— 5 проверенных рецептов | Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Готовим сочную куриную грудку — 5 проверенных рецептов

Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

Куриная грудка — один из самых популярных продуктов в рационе тех, кто следит за фигурой, занимается спортом или просто хочет питаться правильно. Но у неё есть один существенный недостаток: из-за низкого содержания жира куриная грудка часто получается сухой, пресной и невыразительной. Знакомо? Хорошая новость: это легко исправить. Достаточно знать несколько простых правил — и куриная грудка станет вашим главным союзником на кухне. Мы собрали пять вкуснейших рецептов — от хрустящего шницеля до нежной курицы в сливочном соусе. Сохраняйте подборку.

Куриный шницель в хрустящей панировке

Тонкое и сочное филе в золотистой панировке — блюдо, которое одинаково хорошо смотрится и на будничном ужине, и на праздничном столе.

Простой, но очень вкусный рецепт | Источник: Юрий Орлов / Городские медиаПростой, но очень вкусный рецепт | Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Простой, но очень вкусный рецепт

Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

Ингредиенты

  • Куриная грудка — 2 штуки;

  • Соль, чёрный перец — по вкусу;

  • Паприка — 1 чайная ложка;

  • Лимонный сок — 1 столовая ложка;

  • Мука — 4–5 столовых ложек;

  • Яйца — 2 штуки;

  • Панировочные сухари — 120–150 грамм;

  • Растительное масло — для жарки.

Приготовление

  1. Куриную грудку разрежьте вдоль на тонкие пласты. Накройте мясо пищевой плёнкой и слегка отбейте кухонным молотком. Не усердствуйте — слишком сильное отбивание сделает мясо сухим.

  2. Сбрызните лимонным соком, посолите, поперчите и добавьте паприку. Оставьте мариноваться на 15–20 минут.

  3. Подготовьте три тарелки: в одну насыпьте муку, во второй взбейте яйца, в третью высыпьте панировочные сухари.

  4. Каждый кусок филе обваляйте сначала в муке, затем окуните в яйцо и тщательно обваляйте в сухарях.

  5. Обжарьте на разогретом масле с двух сторон до золотистой корочки. После жарки дайте шницелю полежать 1–2 минуты перед подачей.

Фаршированная куриная грудка с грибами и сыром

Минимум ингредиентов — и блюдо, которое выглядит так, будто над ним долго колдовали.

Обязательно попробуйте&nbsp;— блюдо как в ресторане | Источник: Юрий Орлов / Городские медиаОбязательно попробуйте&nbsp;— блюдо как в ресторане | Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Обязательно попробуйте — блюдо как в ресторане

Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

Ингредиенты

  • Куриная грудка — 2 штуки;

  • Шампиньоны — 200 грамм;

  • Шпинат — горсть;

  • Сыр (моцарелла или любой плавящийся) — 100 грамм;

  • Чеснок — 2 зубчика;

  • Сливочное масло — 30 грамм;

  • Соль, перец, тимьян — по вкусу;

  • Оливковое масло — для жарки.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.

  2. В каждой куриной грудке сделайте «кармашек»: аккуратно прорежьте сбоку, не доходя до конца. Приправьте мясо снаружи и внутри солью и перцем.

  3. Приготовьте начинку: растопите сливочное масло на сильном огне, обжарьте грибы около 3 минут до золотистого цвета. Добавьте чеснок, тимьян, соль и перец, готовьте ещё 2 минуты. Добавьте шпинат и перемешайте — он осядет за 30 секунд.

  4. Начините курицу грибной смесью, сверху уложите ломтики сыра. Закрепите края зубочистками.

  5. Обжарьте грудки на оливковом масле по 1,5 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

  6. Запекайте в духовке 15 минут, затем переложите на тарелку, накройте фольгой и дайте отдохнуть 5 минут.

Куриная грудка с апельсином

Необычное, яркое и диетическое блюдо. Сочный цитрусовый соус превращает куриную грудку в настоящий кулинарный шедевр.

Когда захочется гастрономических изысков | Источник: Юрий Орлов / Городские медиаКогда захочется гастрономических изысков | Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Когда захочется гастрономических изысков

Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

Ингредиенты

  • Куриное филе — 570 грамм;

  • Лук — 1 штука;

  • Апельсин крупный — 1 штука;

  • Тмин — 1 чайная ложка;

  • Кукурузный крахмал — 1,5 чайные ложки;

  • Куркума — щепотка;

  • Соль, перец, оливковое масло — по вкусу.

Приготовление

  1. Филе нарежьте небольшими кусочками, лук — тонкими полукольцами.

  2. Тмин прогрейте на сухой сковороде и измельчите.

  3. Курицу и лук обжарьте на капле оливкового масла до мягкости.

  4. Выжмите сок из апельсина, снимите цедру. Крахмал разведите в апельсиновом соке, добавьте цедру и куркуму.

  5. Залейте получившейся смесью курицу с луком и тушите ещё несколько минут до загустения соуса. Посолите и поперчите по вкусу.

Запечённая куриная грудка с овощами и сыром

Эффектное и очень простое блюдо, которое украсит любой стол. Овощи и сыр внутри надрезов делают мясо сочным и ароматным.

Проверенный вкуснейший рецепт | Источник: Юрий Орлов / Городские медиаПроверенный вкуснейший рецепт | Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Проверенный вкуснейший рецепт

Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

Ингредиенты

  • Куриная грудка — 1 штука;

  • Цуккини — половина;

  • Помидоры — 2 штуки;

  • Сыр (можно копчёный) — 60 грамм;

  • Оливковое масло — 2 столовая ложка;

  • Чеснок — 1 зубчик;

  • Паприка, соль, перец — по вкусу.

Приготовление

  1. Куриную грудку промойте, обсушите бумажным полотенцем. Слегка натрите паприкой и смесью перцев. Оставьте на 20 минут.

  2. Цуккини, помидоры и сыр нарежьте тонкими кружочками.

  3. На филе сделайте поперечные надрезы на расстоянии 1,5–2 см друг от друга, не доходя до конца.

  4. Смешайте оливковое масло с солью, перцем и мелко нарезанным чесноком. Смажьте грудку этой смесью.

  5. В каждый надрез вставьте по кружочку цуккини, помидора и сыра.

  6. Выложите грудку на фольгу, прикройте фольгой сверху. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30–35 минут, затем откройте фольгу и готовьте ещё 10 минут до подрумянивания.

Куриная грудка в сливочном соусе

Нежная, бархатистая, буквально тающая во рту — этот рецепт доказывает, что куриная грудка может быть по-настоящему роскошной.

Домочадцы точно скажут вам спасибо за ужин | Источник: Юрий Орлов / Городские медиаДомочадцы точно скажут вам спасибо за ужин | Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Домочадцы точно скажут вам спасибо за ужин

Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

Ингредиенты

  • Куриная грудка — 2 штуки;

  • Сливки (20–22%) — 300 мл;

  • Горчица — 1 столовая ложка;

  • Орегано (сушёный) — 1 чайная ложка;

  • Чеснок — 2 зубчика;

  • Соль, перец — по вкусу.

Приготовление

  1. Куриную грудку нарежьте порционными кусками или оставьте целиком. Посолите и поперчите с двух сторон.

  2. В жаропрочной форме для запекания выложите курицу.

  3. Смешайте сливки, горчицу и орегано, посолите. Добавьте измельчённый чеснок.

  4. Залейте курицу соусом.

  5. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30 минут. Подавайте с любимым гарниром, полив сверху образовавшимся соусом.

Кстати, для тех, кто следит за своей фигурой, у нас есть еще одна полезная подборка — с советами диетолога о том, что лучше съесть до и после тренировки, чтобы не было дискомфорта.

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Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Куриная грудка Рецепт Правильное питание Еда
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