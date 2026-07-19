Куриная грудка на каждый день: 5 рецептов, которые вы будете готовить снова и снова

Куриная грудка — один из самых популярных продуктов в рационе тех, кто следит за фигурой, занимается спортом или просто хочет питаться правильно. Но у неё есть один существенный недостаток: из-за низкого содержания жира куриная грудка часто получается сухой, пресной и невыразительной. Знакомо? Хорошая новость: это легко исправить. Достаточно знать несколько простых правил — и куриная грудка станет вашим главным союзником на кухне. Мы собрали пять вкуснейших рецептов — от хрустящего шницеля до нежной курицы в сливочном соусе. Сохраняйте подборку.