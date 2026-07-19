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Развлечения Сдали нервы? Участники шоу «Большой куш» едва не поколотили друг друга на испытании

Сдали нервы? Участники шоу «Большой куш» едва не поколотили друг друга на испытании

В неспортивном поведении обвинили олимпийского чемпиона

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Артур Далалоян с женой | Источник: кадр из 2-й серии шоу «Большой куш» (16+)Артур Далалоян с женой | Источник: кадр из 2-й серии шоу «Большой куш» (16+)

Артур Далалоян с женой

Источник:

кадр из 2-й серии шоу «Большой куш» (16+)

Участники шоу «Большой куш» едва не подрались во время испытания. Не справились со своими эмоциями олимпийский чемпион Артур Далалоян и актер Иван Пышненко — мужчины не поделили боксерскую грушу, которую им предстояло бить до тех пор, пока сливки, спрятанные внутрь, не превратились в масло.

— Иван просто немного заблудился и подошел не к той груше, — объяснил свою резкую реакцию спортсмен.

Артур Далалоян принципиально не стал уступать свое место, которое он приготовил еще до начала испытания, и сразу начал боксировать. Иван Пышненко, в свою очередь, еще какое-то время боролся за грушу и пытался оттащить от нее соперника. До серьезной драки не дошло лишь из-за Лины Джебисашвили (партнера Ивана), ясновидящая вразумила актера, напомнив, что он тратит драгоценное время.

Актер Иван Пышненко и ясновидящая Лина Джебисашвили | Источник: кадр из 2-й серии шоу «Большой куш» (16+)Актер Иван Пышненко и ясновидящая Лина Джебисашвили | Источник: кадр из 2-й серии шоу «Большой куш» (16+)

Актер Иван Пышненко и ясновидящая Лина Джебисашвили

Источник:

кадр из 2-й серии шоу «Большой куш» (16+)

— Ну, куда он пошел? На моего мужа? Так ведь можно и не дойти до испытания, — иронизировала жена Артура Далалояна.

Но запомнился выпуск не только этим конфликтом. Участников во второй серии приходилось вновь проходить необычные миссии в попытках сорвать куш — попробовать забрать чемодан с 10 миллионами рублей у соперников.

В первом задании пары строили пирамиду из фигур с браслетами, которые сильно трясли их руки. Большинство игроков справились с испытанием за 10–18 минут. А самыми первыми стали Даниэль Вегас и Маргарита Дьяченкова — их результат чуть больше двух минут. Именно у них, как у победителей, была возможность тайно подменить свой чемодан или просто заглянуть в чужой. Пара выбрала заглянуть в кейс Иды и Алана Галич и оставить им записку, чтобы дать понять — переживать не о чем, победа у их союзников.

Актеры оказались довольно хитрыми игроками | Источник: кадр из 2-й серии шоу «Большой куш» (16+)Актеры оказались довольно хитрыми игроками | Источник: кадр из 2-й серии шоу «Большой куш» (16+)

Актеры оказались довольно хитрыми игроками

Источник:

кадр из 2-й серии шоу «Большой куш» (16+)

Молодые актеры Даниэль Вегас и Маргарита Дьяченкова в этом выпуске признались, что вообще пытаются разыграть перед участниками какую-то параллельную реальность. Девушка специально заставляет всех думать, что в их паре дисбаланс и ссоры.

В финале серии силы коалиций не изменились: все козыри (деньги и черная метка) по-прежнему у союзников Иды Галич. И хотя у Артура Далалояна была реальная возможность на церемонии обмена чемоданами сорвать куш, он не стал рисковать, оставив свой кейс при себе.

Поэтому исход был вполне ожидаемым — шоу покинула пара супругов Головиных (незадолго до церемонии и сами просчитали все риски и поняли, что черную метку подкинут с наибольшей долей вероятности именно им).

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