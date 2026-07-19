Удар Зидана и гробовая тишина на стадионе. Как проходили самые драматичные финалы на чемпионате мира

Финал чемпионата мира — это важнейший матч в карьере игроков. Он полон интриги и драматизма Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Финал чемпионата мира — матч, к которому стремятся все футболисты на протяжении своей карьеры. Это событие достаточно редкое в спортивном пространстве, потому что происходит только один раз в четыре года. Тем оно ценнее. В такой момент цена ошибки очень высока, поэтому далеко не все главные матчи бывают зрелищными. Но в каждом из них присутствует драма. В этом материале вспоминаем лучшие финалы чемпионатов мира.

ЧМ-2022. Аргентина — Франция — 3:3 (по пенальти 4:2)

Чтобы пройти футбол и окончательно утвердиться в качестве лучшего игрока в истории по мнению многих болельщиков Лионелю Месси не хватало победы на чемпионате мира. В 2014 году он играл в финале, но гол немца Марио Гетце в дополнительное время похоронил шансы. Спустя восемь лет появилась вторая возможность.

Аргентинцы начали активно, и все тот же Месси забил уже на 23-й минуте матча с пенальти. Ди Мария спустя 13 минут сделал счет 2:0. Ужасное начало для сборной Франции. Полное преимущество южноамериканцев. Матч катился к своему завершению, как за дело на 80-й минуте взялся Килиан Мбаппе. Он за две минуты из 0:2 сделал 2:2.

Лео Месси с долгожданным кубком мира Источник: Fifa.com

Игра перешла в дополнительное время, где на 108-й минуте аргентинцев вновь вывел вперед Лионель Месси. На этом перестрелка не закончилась. Спустя десять минут Мбаппе снова сделал счет ничейным. «Похоронить» надежду Месси на победу мог Рандаль Коло Муани. На 120-й минуте он вышел один на один с вратарем и пробил в угол, Эмилиано Мартинес чудом спас ворота.

В серии пенальти не забили Кингсли Коман и Орельен Тчуамени. Аргентина в третий раз в истории стала чемпионом мира.

ЧМ-2010. Нидерланды — Испания — 0:1

Испанцы до чемпионата мира в ЮАР никогда не играли в финалах мундиаля. За два года до этого они наконец-то взяли долгожданное Евро, поэтому в Южную Африку ехали одними из фаворитов турнира. Начали плохо — проиграли сборной Швейцарии. Затем где-то тяжко и с затруднениями побеждали своих соперников.

В финале они встретились с великолепными Нидерландами. Обе сборные никогда не побеждали на чемпионатах мира. При этом «оранжевые» дважды играли в решающем матче — оба проиграли. Для «Фурии Рохи» это был первый опыт.

Сам матч получился упорным и грубым. Чего стоит один удар в грудь Хаби Алонсо от Найджела де Йонга. Все решил один гол в дополнительное время, который забил Андреас Иньеста.

Испанцы празднуют победу на чемпионате мира Источник: Fifa.com

Сборная Испании впервые стала чемпионом мира. Нидерланды проиграли свой третий финал из трех.

ЧМ-2006. Италия — Франция — 1:1 (по пенальти 5:3)

Матч имени двух игроков — Зинедина Зидана и Марко Матерацци. Французский полузащитник проводил последний матч в карьере, а об итальянском защитнике после матча узнал весь мира.

Зрители увидели голы уже в самой начале игры. Сначала Матерацци сфолил на Флоране Малуда в штрафной площади, а Зидан «паненкой» забил гол. Затем защитник исправился. После подачи Андреа Пирло с углового Матерацци забил головой.

Главный эпизод матча произошел в дополнительное время. Матерацци оскорбил сестру Зидана, после чего француз головой ударил в грудь итальянцу. Полузащитника удалили. В серии пенальти Матерацци забил свой удар, а сборная Италии выиграла чемпионат мира.

ЧМ-1994. Бразилия — Италия — 0:0 (по пенальти 3:2)

Итальянский нападающий Роберто Баджо, начиная с плей-офф, тащил свою сборную до финала, где им попались бразильцы. Команды скатали унылые нули и выявляли сильнейшего в серии пенальти. У итальянцев промахнулись Франко Барези и Даниеле Массаро. Следом к мячу при счете 3:2 в пользу бразильцев подошел Роберто Баджо. Он разогнался и пробил выше ворот. Так сборная Бразилия в четвертый раз стала чемпионом мира.

Драма заключается в том, что у многих засело в голове, будто бы именно промах Баджо стал решающим. Однако даже если бы он забил, у бразильцев оставался еще один удар в запасе. Тем не менее этот незабитый пенальти преследовал Роберто на протяжении всей его карьеры и после ее завершения. У многих он ассоциируется именно с этим промахом.

«Самая большая горечь моей футбольной карьеры, невероятная личная трагедия, я до сих пор несу этот груз внутри себя», — говорил итальянский нападающий спустя много лет.

ЧМ-1954. ФРГ — Венгрия — 3:2

Венгрия в те годы была настоящей машиной и разрывала всех подряд. Команда получила прозвище «Могучие мадьяры», а еще ее называли «золотой». Сборная не проигрывала 32 матча подряд, побеждала на Олимпиаде 1952 года, а в следующем году дважды разгромила родоначальников футбола — сборную Англии — 6:3 и 7:1.

С таким бэкграундом венгры ехали на чемпионат мира в Швейцарию. Там они проехались по Республике Корея (9:0), ФРГ (8:3), Бразилии и Уругваю (по 4:2).

В финале «Золотая команда» снова встретилась с ФРГ. Фаворитом считали именно венгров. К восьмой минуте они уже вели 2:0. Казалось, исход матча предрешен. Однако немцы умудрились сначала отыграться, а на 84-й минуте забить победный гол. Итоговый счет — сенсационные 3:2 в пользу ФРГ. Матч в истории остался с названием «Бернское чудо». Эту игру в Германии считают важным символом восстановления страны после войны.

ЧМ-1950. Уругвай — Бразилия — 2:1.

Первый чемпионат мира после Второй мировой войны проходил в Бразилии. Последняя игра была между сборными хозяевами и сборной Уругвая. Это был не прям финал турнира. Формат подразумевал, что из четырех групп в финальную выходят четыре команды, занявшие первые места. Там они играют друг с другом. Перед очной встречей у Бразилии было четыре очка, уругвайцы уступали на одно. Для победы на чемпионате мира хозяевам достаточно было ничьей. Но никто тогда в стране не сомневался, что они победят.

На «Маракане», по неофициальным данным, собрались 200 тысяч зрителей, которые предвосхищали предстоящую победу на ЧМ своей сборной. Бразильцы даже забили первыми. Что еще больше утвердило уверенность в триумфе. Однако футболисты сборной Уругвая забили дважды в течение 13 минут. Хозяева на это ничем не ответили.