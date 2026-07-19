«Если актер хорошо играет, значит, его нашел продюсер». Создатель «Титанов» — о капризных звездах, хитрых участниках и главном секрете шоу

Иван Калашников работает над созданием шоу «Сокровища императора» и «Титаны» Источник: Василина Любимова / 59.RU; телеканал ТНТ

О шоу «Титаны» и «Сокровища императора» знают даже те, кто их никогда не смотрел. Но мало кто знает, кто стоит за этими проектами. Наши коллеги из 59.RU пообщались с продюсером шоу Иваном Калашниковым — он рассказал о том, как ему удалось попасть на телевидение, какую роль в этом сыграла музыка, и о главных фишках реалити, над которыми он работает.

Иван Калашников родился в поселке Шахтерском Анадырского района на Чукотке, детство провел в Кудымкаре. По образованию журналист, окончил РУДН. Зрители могут знать Ивана по шоу, которые он спродюсировал: «Сокровища императора» (16+), «Титаны» (16+), «Звезды в Африке» (16+), «Выжить в Стамбуле» (16+), а также по фильму «Батя» (18+).

Продюсеры бывают разные

— Обычно зрителям понятно, что делает режиссер, актер и даже сценарист — их работа наглядна. Но что делает продюсер, остается за кадром. Порой зрители думают, что это человек, который о чем-то договаривается и достает реквизит. Правы ли они?

— Продюсеры бывают разные — ассоциативные или исполнительные — как раз те, которым нужно куда-то поехать и что-то достать. Но в большей степени продюсер — человек, который формирует команду под проект и вместе с ней его создает. Нужно собрать договоренности и сделать всё, что связано с документооборотом и финансированием.

Ассоциированный (или ассоциативный) продюсер — главный помощник старшего продюсера. Он координирует работу на съемочной площадке или отвечает за отдельный этап создания фильма или музыки, например за монтаж, спецэффекты или озвучку. По сути, он связующее звено между творческой и технической командами проекта.

— А что первее: режиссер придумывает, что он будет снимать какое-то кино, и ищет на проект продюсера или наоборот?

— Всё индивидуально, но если мы не говорим про фестивальное кино, то, думаю, это больше продюсерская история. Из-за того, что большое кассовое кино требует больших вложений, это связано с продюсерской группой, которая участвует в производстве проектов.

Иван — заместитель генерального продюсера ТНТ Источник: Василина Любимова / 59.RU

— Как можно по кадру на экране понять, что руку к нему приложил продюсер?

— Если вы видите актера, который хорошо играет, то, скорее всего, этого актера привели на проект продюсеры. Если вы заметили хороший сценарий, значит, это продюсеры нашли хороших сценаристов. Классная картинка в кадре говорит о том, что продюсеры вместе с режиссером и художником-постановщиком нашли классного оператора. Кроме этого, если бы не было продюсера, то, скорее всего, не было бы финансирования.

— Вы постоянно находитесь на съемочной площадке?

— На площадке находятся исполнительные продюсеры, которые должны всё обеспечить. У меня как у продюсера канала другая задача — в продвижении и поиске исполнителей под классную идею. Здесь тоже приходится много ездить, договариваться и быть на площадке, но я могу работать и из кабинета. Сейчас очень много проектов создается одновременно — я просто не могу быть везде и сразу. Внутри ТНТ мы можем делать стримы со съемочных площадок, что помогает во время работы.

— Просматривая стрим, вы можете сказать, вот здесь всё очень плохо, мол, переделайте?

— Конечно, но обычно это происходит, когда ты решаешь что-то на месте. С нашими большими объемами производства это всё более-менее настроено. И если такие вещи возникают, то это скорее связано с чем-то конкретным: условно говоря, оператор плохо справляется, и ты можешь сказать: «У вас там двадцать третья камера странно снимает».

«Стал руководить одним, другим, пятым, десятым»

— Я правильно поняла, что вы не учились этой профессии? Как вы в нее пришли?

— Я окончил факультет филологии РУДН и попал на телевидение через журналистику. Сначала как звукорежиссер, так как всю жизнь занимался музыкой и хорошо разбирался в звуке. Мне предложили заниматься радиороликами на ТНТ, потом промороликами и частью работы, связанной со звуком. Потом так произошло, что я стал руководить одним, другим, пятым, десятым и вырос во что-то большее.

— Вы и в юности — еще в Кудымкаре — занимались музыкой?

— Да, мы ходили в местный КДЦ, репетировали, я занимался созданием музыки с помощью компьютерных программ, доступных в то время. Потом уже в Москве создали группу — одну, вторую, одна из них — «Наадя» — до сих пор существует. Не так давно группа «Наадя» написала саундтрек к фильму «Пророк» (18+).

Иван Калашников на сцене Народной премии Источник: Василина Любимова / 59.RU

— Как люди приходят к продюсированию? Нужно ли для этого высшее образование или достаточно жизненного опыта: может ли стать продюсером, условно, в прошлом продавец яблок?

— Как и в любой профессии, есть какие-то вещи, которые нужно знать, чтобы ею заниматься. У нас как будто бы давно сложилось определенное комьюнити — в КВН, телевидении, когда люди приходят, потому что они обладают талантом шутить или что-то придумывать. Многие из тех, кто пришел, потом поступают куда-то, идут на курсы или много-много читают. Сейчас, мне кажется, это несложно — достаточно открыть тот же «Рутуб», набрать «сценарные курсы» или найти книжки.

В целом, думаю, когда ты занимаешься чем-то, связанным с творчеством, написанием или режиссурой, тебе лучше всего набираться опыта в моменте, когда что-то делаешь. И соответственно, обучение происходит в процессе, но всё равно нужны какие-то знания. Если у тебя есть страсть и интерес к какому-то занятию и ты посвящаешь этому всё свое время, то, очевидно, что можно достичь в этом деле больших высот. Главное — это начать и двигаться в нужном направлении.

Звезды и капризы

— Ваша работа связана со звездами. Насколько это капризные и избалованные люди, с которыми нужно возиться? Или это всё очень индивидуально?

— Понятно, что индивидуально, но, мне кажется, что невозможно сейчас быть востребованным, будучи капризным, неприятным, каким-то некомфортным. Потому что в итоге всё равно ты стараешься работать с людьми, с которыми тебе классно работать. Каким бы ты ни был гениальным, если у тебя ужасный характер, ты портишь всем настроение, тебе всё равно скажут: «Давайте не будем его брать».

Мне кажется, что сейчас звезды понимают, что потребность в них существует, пока ты легкий на подъем и комфортный в работе. Тогда у тебя будет работа.

— Ну в конце концов, мне кажется, это еще и признак какого-то профессионализма.

— Безусловно. Просто многие путают каприз с необходимостью в комфортных рабочих условиях. Многим артистам, чтобы действительно выдать себя максимально, нужен комфорт — в силу здоровья или каких-то базовых человеческих потребностей. А кому-то это может показаться слишком высокими запросами.

— Вы, как и звезды, появляетесь на красных дорожках. Как себя чувствуете, не стесняетесь?

— Я не стремлюсь попадать в свет софитов, не моя история. Мне кажется, что, помимо того что я делаю, мне нечего особо ретранслировать.

— А можно ли вас назвать москвичом? Вы же давно уехали в столицу.

— В этом году уже 22 года, как я там живу, поэтому, наверное, да, можно назвать. Я уехал туда учиться в 2004 году, там и остался, в Кудымкаре я жил всего десять лет.

— Традиционный вопрос: легко было устроиться в Москве?

— Я приехал не в пустоту. У меня брат там уже учился и жил. Я хоть и жил не с ним, а в общежитии, но всё равно моим родителям было спокойно. Это был РУДН — международная история. Мне кажется, у меня был очень своеобразный опыт. Мало того что переехал из маленького города в Москву, но еще и попал в международное пространство.

— В биографии на «Кинопоиске» говорится, что вы родились в Анадыре…

— Да, родители уезжали туда работать по распределению — в поселок Шахтерский недалеко от Анадыри. Сейчас он уже разрушен. Там была угледобывающая шахта, которую закрыли. Папа был связан с авиацией, работал наземным бортинженером и обслуживал самолеты, а мама — провизор, заведовала аптеками. Мои родители прожили там 16 лет, мы с братом там родились, а потом семья вернулась в Кудымкар.

«Спортсмены не отработаны как контент»

— «Титаны» (16+) — проект, захвативший многих зрителей. У него огромная фанбаза, а скоро выйдет и четвертый сезон. Чем этот проект принципиально отличается от других спортивных реалити? В чем его фишка?

— Важно, что мы сталкиваем не только олимпийских чемпионов, но условного классного подготовленного физрука из какой-нибудь районной школы, — мне кажется, в этом и есть уникальный подход. И мы поняли, что есть целый пласт героев, не отработанных как контент, — спортсмены. Они не совсем понимают, как представлять себя в медиа. Профессиональные спортсмены ближе к 35–40 годам уже подумывают о смене карьеры. Многие из них уже достаточно давно не выступали, им этого не хватает, в «Титанах» они опять попадают в эту соревновательную среду, где им нужно показать себя как-то заново. Мы возвращаем им ощущение тех самых спортивных достижений и побед.

Мне кажется, мы создали целое комьюнити из ребят, которые участвовали в нашем шоу. Они все начинают дружить, появляются команды, они даже готовы заниматься медиафутболом — это всё будет под брендом «Титаны». Мы очень гордимся этим проектом и будем стараться брать больше международных звезд. Для нас «Титаны» — это такой большой бренд. Я надеюсь, что он будет расти, думаем про новые форматы.

— Съемки реалити-шоу «Сокровища императора» (16+) проходили в Ханчжоу и провинции Хэнань, сейчас герои нового сезона находились в мегаполисе Чунцин. Наверняка, чтобы придумать задания, нужно хорошо изучить местность и ее особенности. Как это происходит и кто вас консультирует?

— Это создает команда Лики Бланк и компании Plan B Media. У каждого проекта есть препродакшен, в который входит поиск локаций. Ребята каждый год заранее приезжают и вычисляют, что будет, где будут жить участники. Многие вещи арендуют на месте, всё это происходит в коллаборации с местными жителями, это очень большая работа.

Лика Бланк — продюсер и медиаменеджер. Она и ее телекоманда Plan B Media — авторы концепции и создатели реалити-шоу «Сокровища императора».

— Правила всё больше усложняются, сейчас уже нельзя писать на бумажках и руках китайские слова, что помогало перемещаться по городу. Такие нововведения — чтобы удивить зрителя? Или участники приходят уже наиболее подготовленными?

— Ну да, должен всё-таки оставаться какой-то интерес, плюс как будто многие звезды начинают хитрить и заранее учат язык. Люди уже не первый раз смотрят и понимают нюансы, как участвовать. Мне кажется, это логично — проект видоизменяется в силу обстоятельств. Просто мы отвечаем, так сказать, на вызовы, без злого умысла.

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— Может быть, есть проект коллег, про который вы подумали: «Жаль, не я придумал!»?

— Наверное, не было. Но есть жанр, в котором хотелось бы поработать: очень люблю хорроры. И еще хотелось бы какие-то более социальные проекты попробовать.

— Работаете ли вы сейчас над чем-то новым?

— Мы всегда работаем над чем-то новым, просто на разных стадиях. На эту осень запланированы выходы фильмов «Битва моторов» (12+), «Девятая планета» (12+) (оба с Юрой Борисовым в главной роли. — Прим. ред.), «Зима в Простоквашино» (6+) — всё сейчас в процессе. Плюс новый сезон «Звезд в Африке» (12+) и новое шоу «Игра вслепую» (12+). Вторая половина года будет насыщенной, как всегда. Поэтому пока кажется, что я уже представляю, как я устану где-то в октябре.

— Что помогает отдыхать от такого насыщенного графика?

— Просто лежать дома, на природе или куда-нибудь ехать. У меня и так много впечатлений от всего происходящего. Мне просто нужна книжка и ощущение штиля. Нужно минимизировать внешнее вмешательство, чтобы произошла декомпрессия.

— Часто ли приезжаете в Пермь и Кудымкар, где обычно бываете?