В Ярославской области 9 часов тушили пожар в промзоне

В Рыбинске ликвидировали пожар в промзоне Источник: МЧС Ярославской области / Max.ru

В Рыбинске Ярославской области ликвидировали пожар на промышленной территории. ЧП произошло вечером 17 июня. Но подробности появились только 19 июля.

По информации регионального МЧС, возгорание произошло по адресу: Ярославский тракт, 41б. Судя по данным «Яндекс.Карт», там расположены помещения местной мебельной фабрики, склады и площадки иного назначения.

«В 16:08 17 июля поступило сообщение о загорании в административном здании. Ликвидация пожара — в 01:11 18 июля», — рассказали в МЧС.

Огонь вспыхнул вечером 17 июля Источник: МЧС Ярославской области / Max.ru

На месте происшествия работали 42 человека личного состава и 10 спецмашин.

«Звеньями газодымозащитной службы из здания было эвакуировано 7 единиц техники и 10 газовых баллонов», — добавили в МЧС.

Видео тушения пожара Источник: МЧС Ярославской области / Max.ru

По словам пожарных, быстрому распространению огня способствовала захламленность внутри здания и вокруг него, а также многослойность перекрытия кровли. В итоге были уничтожены кровля здания и оборудование цехов на площади 320 квадратных метров, повреждены кровля и стены смежных помещений (склады и автосервис) на площади 500 квадратных метров.

К ликвидации пожара привлекались 10 пожарных машин и 42 человека личного состава Источник: МЧС Ярославской области / Max.ru

К счастью, никто не пострадал.