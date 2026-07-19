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Происшествия В Ярославской области 9 часов тушили пожар в промзоне

В Ярославской области 9 часов тушили пожар в промзоне

В МЧС рассказали о последствиях ЧП

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В Рыбинске ликвидировали пожар в промзоне | Источник: МЧС Ярославской области / Max.ruВ Рыбинске ликвидировали пожар в промзоне | Источник: МЧС Ярославской области / Max.ru

В Рыбинске ликвидировали пожар в промзоне

Источник:

МЧС Ярославской области / Max.ru

В Рыбинске Ярославской области ликвидировали пожар на промышленной территории. ЧП произошло вечером 17 июня. Но подробности появились только 19 июля.

По информации регионального МЧС, возгорание произошло по адресу: Ярославский тракт, 41б. Судя по данным «Яндекс.Карт», там расположены помещения местной мебельной фабрики, склады и площадки иного назначения.

«В 16:08 17 июля поступило сообщение о загорании в административном здании. Ликвидация пожара — в 01:11 18 июля», — рассказали в МЧС.

Огонь вспыхнул вечером 17 июля | Источник: МЧС Ярославской области / Max.ruОгонь вспыхнул вечером 17 июля | Источник: МЧС Ярославской области / Max.ru

Огонь вспыхнул вечером 17 июля

Источник:

МЧС Ярославской области / Max.ru

На месте происшествия работали 42 человека личного состава и 10 спецмашин.

«Звеньями газодымозащитной службы из здания было эвакуировано 7 единиц техники и 10 газовых баллонов», — добавили в МЧС.

Видео тушения пожара

Источник:

МЧС Ярославской области / Max.ru

По словам пожарных, быстрому распространению огня способствовала захламленность внутри здания и вокруг него, а также многослойность перекрытия кровли. В итоге были уничтожены кровля здания и оборудование цехов на площади 320 квадратных метров, повреждены кровля и стены смежных помещений (склады и автосервис) на площади 500 квадратных метров.

К ликвидации пожара привлекались 10 пожарных машин и 42 человека личного состава | Источник: МЧС Ярославской области / Max.ruК ликвидации пожара привлекались 10 пожарных машин и 42 человека личного состава | Источник: МЧС Ярославской области / Max.ru

К ликвидации пожара привлекались 10 пожарных машин и 42 человека личного состава

Источник:

МЧС Ярославской области / Max.ru

К счастью, никто не пострадал.

Сейчас причины и обстоятельства произошедшего устанавливают дознаватели МЧС России.

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Комментарии
9
Гость
1 минута
Жаль имущество владельцев, но жизнь людей бесценна. Надеемся, бизнес сможет восстановиться после такого удара
Гость
1 минута
Молодцы пожарные, что оперативно справились и эвакуировали опасные баллоны. Настоящие профессионалы своего дела
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Гость
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