В Ярославской области 9 часов тушили пожар в промзоне

В Рыбинске Ярославской области ликвидировали пожар на промышленной территории. ЧП произошло вечером 17 июня. Но подробности появились только 19 июля.
По информации регионального МЧС, возгорание произошло по адресу: Ярославский тракт, 41б. Судя по данным «Яндекс.Карт», там расположены помещения местной мебельной фабрики, склады и площадки иного назначения.
«В 16:08 17 июля поступило сообщение о загорании в административном здании. Ликвидация пожара — в 01:11 18 июля», — рассказали в МЧС.
На месте происшествия работали 42 человека личного состава и 10 спецмашин.
«Звеньями газодымозащитной службы из здания было эвакуировано 7 единиц техники и 10 газовых баллонов», — добавили в МЧС.
По словам пожарных, быстрому распространению огня способствовала захламленность внутри здания и вокруг него, а также многослойность перекрытия кровли. В итоге были уничтожены кровля здания и оборудование цехов на площади 320 квадратных метров, повреждены кровля и стены смежных помещений (склады и автосервис) на площади 500 квадратных метров.
К счастью, никто не пострадал.
Сейчас причины и обстоятельства произошедшего устанавливают дознаватели МЧС России.