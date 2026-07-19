Какая селедка полезнее — соленая или копченая, и как ее есть, чтобы не было отеков

Селедка хороша не только под шубой Источник: Дарья Пона / 74.RU

Селедку любят за насыщенный вкус, доступность и высокую питательную ценность. Чаще всего она продается в соленом или копченом виде, то есть содержит немало соли. Какую лучше покупать с точки зрения пользы, чтобы получить максимум пользы и не навредить своему здоровью? Об этом «Доктору Питеру» рассказала Ольга Яблокова, тренер-нутрициолог.

Почему сельдь полезна

Во-первых, эта рыба богата важными и полезными для здоровья жирными кислотами омега-3. Во-вторых, в ней содержится большое количество качественного белка, витамина D, В12, селена и йода. Это делает ее очень выгодным продуктом: за небольшую стоимость можно получить много пользы.

«Сельдь особенно полезна тем, кому нужно следить за здоровьем сердца и улучшать показатели сердечно-сосудистой системы. Ведь омега-3 нормализует уровень липидов, снижает количество плохого холестерина и препятствует образованию бляшек. К тому же жирные кислоты улучшают когнитивные функции и память», — объясняет Ольга Яблокова.

Еще один плюс селедки — она не требует сложной кулинарной обработки, а значит, ее легко включить в обычный рацион без лишних усилий.

Соленая или копченая?

По словам эксперта, если сравнивать эти два способа приготовления сельди, то соленая выигрывает по своей безопасности и пользе.

«Копчение — это не просто способ придать вкус, а еще и процесс, при котором продукт становится достаточно вредным. При обработке дымом (особенно при горячем копчении) в рыбе накапливается бензопирен. Регулярное употребление продуктов с его содержанием увеличивает риск развития онкологических заболеваний», — продолжает специалист.

К тому же есть риск нарваться на недобросовестного производителя, который не коптит рыбу натуральным путем, а вымачивает в растворе жидкого дыма. Это лишние синтетические компоненты, которые ничего хорошего для организма не несут.

«Именно поэтому копченую рыбу лучше сократить в рационе до минимума», — советует Ольга Яблокова.

А вот в соленой селедочке нет канцерогенных и синтетических веществ, она более безопасна для здоровья.

Соленая однозначно выигрывает в пользе Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

Как есть сельдь, чтобы не было отеков

Основная проблема соленой рыба связана с тем, что она содержит ударное количество соли.

«Когда соли в рационе становится слишком много, организм начинает задерживать жидкость, чтобы сохранить внутренний баланс. Поэтому после употребления сельди наутро можно увидеть отечное лицо, прибавку на весах и в целом ощущение тяжести в теле», — говорит эксперт.

Сельдь лучше есть небольшими порциями и не каждый день, тогда соль не будет создавать постоянную нагрузку и провоцировать отеки. Очень важно не сочетать ее с хлебом, майонезом, жирными соусами и солеными гарнирами. Хороший вариант — сельдь с отварным картофелем, зеленью, свежими овощами или просто с овощным салатом.

По словам нутрициолога, особенно осторожными с селедкой нужно быть тем, кто страдает гипертонией, поскольку избыток соли может увеличивать давление, и людям заболеваниями почек — в этом случае организму сложно выводить лишнюю жидкость и соль из организма.

Как приготовить свежую селедку

Если хочется получить от рыбы максимум пользы, то самый удачный вариант — купить ее в свежем виде и приготовить самостоятельно. Так вы сможете контролировать количество соли и сделать блюдо более легким. Свежая сельдь хорошо подходит для запекания, и именно такой способ приготовления позволяет сохранить ее полезные свойства.

Для простого домашнего варианта сельдь надо почистить, убрать внутренности, промыть и слегка обсушить. После этого рыбу кладут в форму, добавляют немного лука, лимон, при желании морковь или картофель, любимые специи и запекают в духовке. В таком виде сельдь получается мягкой и ароматной.

«Запеченная свежая сельдь сохраняет свои полезные свойства и при этом не перегружает организм лишней солью и не задерживает воду», — добавляет Ольга Яблокова.

Икра тоже полезна

Как рассказала «Доктору Питеру» Ирина Лялина, и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, икра сельди не так полезна, как сама рыба, но тоже содержит немало хорошего. Чем она богата:

Жирными кислотами омега-3, которые важны для здоровья сердца, сосудов, мозга. Они также снижают уровень холестерина и уменьшают воспалительные процессы. Белком. Он способствует восстановлению и росту тканей, поддерживает иммунитет. Витаминами группы В, особенно В12, которые улучшают работу нервной системы, помогают формированию красных кровяных клеток. Минералами: йодом, селеном, фосфором. Они поддерживают метаболизм и работу щитовидной железы. Антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждений и замедляют старение.