Почему все испугались фильма «Закулисье реальности»: разбираем хит этого лета

Некоторых бросает в дрожь от одного только словосочетания «лиминальные пространства» Источник: кадр из фильма «Закулисье реальности» (18+), реж. Кейн Парсонс, «A24», 2026 год

Этим летов в прокат вышел фильм «Закулисье реальности» (Backrooms) — новый ужастик про секретные лаборатории, жуткие офисы и лиминальные пространства. Его снял 20-летний блогер из США, положив в основу сюжета крипипасту из интернета.

Хоррор 30 раз окупился в прокате, став самым кассово успешным фильмом независимой киностудии «А24». Его полюбили и критики, и зрители. Но что в нем такого особенного? И что вообще такое «крипипаста» и «лиминальные пространства»? Разбираемся, в чем феномен этого кинохита, снятого за копейки.

О чем фильм «Закулисье реальности»

У владельца мебельного магазина Кларка (его играет акер из «12 лет рабства» (12+) Чиветел Эджиофор) всё очень плохо. Бизнес по продаже дешевых стульев и кроватей разваливается, жена выгнала из дома за пьянство, поэтому он ночует прямо в магазине.

Мужчина разочарован в себе и окружающих, у него проблемы с алкоголем и подавленной агрессией. С этой проблемой он ходит к психологу Мэри Кляйн (актрисе «Сентиментальной ценности» (18+) Ренате Реинсве). Однажды ночью Кларк замечает, что в подвальном помещении магазина происходит нечто странное.

После беглого исследования неудачливый бизнесмен входит в то самое «закулисье» — пугающее своей пустотой офисное помещение с желтыми стенами, перегородками и бесконечными коридорами. Это что-то вроде иного измерения, где законы времени и пространства работают не так, как мы привыкли.

Кларк начинает исследовать его и затягивает туда еще нескольких человек, включая своего психолога. Тем временем выясняется, что это место не просто так нагоняет жути — в этих закоулках действительно есть свои темные секреты.

Дальше рассказывать не будем — спойлеры.

Привет олдырям из «Куба» (18+) Источник: кадр из фильма «Закулисье реальности» (18+), реж. Кейн Парсонс, «A24», 2026 год

Кому понравится «Закулисье реальности»

В мире «Закулисья» долгое время будто ничего не происходит. Кларк ходит по коридорам, находя разные странные предметы, загадочные помещения и странные звуковые аномалии. Всё это время он явно слышит, как что-то его преследует. Именно на этом ощущении непрекращающейся тревоги и держится весь саспенс фильма.

Фильм стал хитом и среди критиков, и среди зрителей. При бюджете в 10 миллионов долларов (сущие копейки для производства фильма) он собрал в прокате уже 300 миллионов. В России лента, кстати, собрала полмиллиарда рублей.

Картину сравнивают с работами Линча и Кубрика (некоторое преувеличение, на наш взгляд, но показательное). Отдельно критики отмечают визуал фильма, подчеркивая, что режиссеру удается нагнать ужаса, практически не прибегая к традиционным скримерам.

Кстати, о режиссере. Снял фильм Кейн Парсонс — YouTube-блогер из США 2005 (!) года рождения. Для парня это кинодебют, ведь ранее он снимал только короткометражки для своего блога. Один из его коротких метров и стал основой для вышедшего в 2026-м «Закулисья реальности».

Иногда кажется, что фильм снимали в коробке Источник: кадр из фильма «Закулисье реальности» (18+), реж. Кейн Парсонс, «A24», 2026 год

Фильм с большой долей вероятности понравится любителям ужастиков с уклоном в научную фантастику. Здесь много от «Очень странных дел» (16+), «Секретных материалов» (18+) и нашумевшего сериала «Разделение» (18+) про офисные кошмары.

А еще наверняка «Закулисье реальности» понравится любителям психологического хоррора. Одной из корневых идей фильма является как раз метафора на психологическую травму и невозможность с ней справиться. Несколько референсов тут — попсовый «Бабадук» (18+) и менее массовые «Все страхи Бо» (18+) или, например, «Реинкарнация» (18+).

Как интернет-страшилка стала фильмом

История «Закулисья» началась в 2019 году, когда один из анонимных пользователей зарубежного форума 4chan (у нас тоже есть похожий форум, он называется «Двач») призвал делиться фотографиями мест, которые по необъяснимой причине вызывают у нас дискомфорт или даже страх, так как кажутся «неправильными».

Другой пользователь прикрепил к этому сообщению фото желтого офисного помещения, освещенного люминесцентными лампами. Участники форума начали обсуждать, что офис напоминает место, в которое человек попадает, если «выпадает из реальности».

В конце концов один из участников обсуждения придумал небольшое мистическое описание к снимку.

— Если не проявить достаточной осторожности и выпасть из реальности, будучи в неподходящем месте, то вы окажетесь в Закулисье, где будут только запах ветхого влажного ковра, безумие однотипных желтых обоев, непрекращающийся гул шумных люминесцентных ламп на заднем плане и приблизительно 1,5 млрд км² случайным образом совмещенных пустых комнат. И упаси вас господь, если вы услышите, как что-то бродит поблизости, ведь это значит, что оно уже услышало вас, — гласило его сообщение.

С этой картинки всё началось Источник: 4chan

Так родилась крипипаста о Backrooms. Позже ее стали развивать другие пользователи, которые придумали уровни бесконечного офиса, населяющих его мистических существ, а также научную лабораторию, которая изучает феномен Закулисья, рискуя жизнями.

Что такое крипипаста? Это, в общем-то, то, что мы всегда раньше называли страшилками и городскими легендами. Разница между обычным фольклором и крипипастой в том, что вторая рождается и распространяется в Сети, имея вирусный эффект.

По вселенной появились компьютерные игры и веб-сериал (его как раз создавал будущий режиссер фильма), со временем у «Закулисья» сформировалась армия поклонников.

Тайна лиминальных пространств

Желтый офис — типичный пример лиминальных пространств. Это такое место, которое обычно заполнено людьми, а потому без них выглядит пустым, заброшенным и пугающим.

Когда в интернет-фольклоре снимки лиминальных пространств стали вируситься, феномен привлек внимание психологов и социологов. Результатом этого научного интереса стала статья в издании Journal of Environmental Psychology. В ней психологи связали наш страх перед лиминальными пространствами с парадоксом, который отмечает наше сознание: место, которое почти всегда наполнено людьми, без них выглядит как что-то нездоровое.

Ученые связали это с другим очень известным явлением — эффектом «зловещей долины». Этот эффект впервые начали изучать робототехники, когда научились делать похожих на людей роботов. Инженеры заметили, что чем больше человек узнавал в машине себя, тем большую позитивную реакцию это вызывало.

Однако в какой-то момент всё менялось с точностью до наоборот: человек замечал, что сидящий перед ним робот выглядит «почти как живой», но живым не является. И это пугало испытуемых. Иными словами, чем больше объект похож на настоящего человека, тем быстрее наш мозг выявляет, что «с ним что-то не так».

Есть несколько предположений о том, почему так происходит. Одно из самых популярных связано с эволюционно сформированным механизмом выявления признаков болезни и угрозы заражения. Считается, что благодаря этому эффекту некоторые люди боятся клоунов, манекенов или зловещих кукол.

Примерно то же самое происходит в нашей голове, когда мы видим лиминальные (пограничные, переходные) пространства.

Мы попросили нейросеть сгенерировать несколько примеров того, как могли бы выглядеть лиминальные пространства в России. Вот результат Источник: chatgpt.com

Есть у этого явления и немного другая плоскость — культурная. Так, например, у многих народов порог дома считался важным местом. Под ним даже закапывали тела мертвых родственников, чтобы те защищали вход от злых духов. Так формировалась культура «пограничных» мест — не своих, но и не чужих, ничьих. Что-то между миром мертвых и миром живых. Оно, по поверьям, и становилось обителью всякой чертовщины. Поэтому чудовища в русском фольклоре могли обитать, например, в банях.

В современности такие места тоже есть. Это например, перегоны и тупиковые ветки метро, заброшки или даже обычные подъезды. Вам вот было когда-нибудь страшно зайти в подъезд собственного дома и добежать до своей квартиры? Это мозг играл с вами в страшные игры.

Похожий на Закулисье проект есть, кстати, и в России. Например, в соцсетях вирусится популярная крипипаста в формате найденных пленок про секретный советский НИИ К.О.Н.Т.У.Р. У аккаунта почти полмиллиона подписчиков.