Wildberries объявил о новых мерах поддержки после атаки беспилотников на склады маркетплейса: детали

Продавцам обещают предоставить льготные кредиты Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

WB Банк запустил меры поддержки для продавцов, пострадавших от атак дронов на логистические центры Wildberries. Им предоставят отсрочку по погашению кредитов, заявили в пресс-службе банка.

«WB Банк объявляет о запуске комплекса мер поддержки для продавцов Wildberries, чьи товарные остатки и операционная деятельность пострадали в результате атак на логистические центры компании в Электростали (Московская область) и Котовске (Тамбовская область) в ночь на 18 июля 2026 года», — говорится в сообщении пресс-службы РВБ в Telegram-канале.

Также пострадавшим представителям малого и среднего предпринимательства WB Банк предоставит до шести месяцев отсрочки погашения долга. В банке пообещали, что для сегмента крупного бизнеса подобный процесс выстроят в ближайшее время.

Чтобы получить отсрочку продавцам необходимо подать заявление через личный кабинет в системе банка или обратиться к персональному менеджеру. Обращение рассмотрят в приоритетном порядке.

Также продавцам обещают предоставить льготные кредиты и условия факторинга для восполнения утерянных товарных запасов продавцам пообещали предоставить льготные кредиты и условия факторинга. Дополнительно пострадавшим продавцам отменят все комиссии за платежи внутри России и введут начисление процентов на остатки по повышенной ставке.

«Для восстановления краткосрочной платежеспособности селлеры получат льготные условия по ускоренному выводу выручки с площадки, в том числе за счет предоставления лимитов овердрафта», — заявили в компании.

Эти льготы начнут работать автоматически. В заявлениях и сборе документов нет необходимости.

О первых мерах поддержки основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила ранее. Среди них были скидки для продавцов и возможность хранения товаров на других складах. Они будут работать 45 дней с момента поставки.