НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Ярославле
Погода+26°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +26

3 м/c,

ю-з.

 753мм 48%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,40
EUR 89,90
Построят дорогу
Расписание метеоров
Какие новостройки будут дорожать
Отдых в Египте
Здесь был Пушкин
Афиша на выходные
Съест ваш огород
Погода на выходных
Эвакуировали людей
Бизнес Wildberries объявил о новых мерах поддержки после атаки беспилотников на склады маркетплейса: детали

Wildberries объявил о новых мерах поддержки после атаки беспилотников на склады маркетплейса: детали

Публикуем полный список льгот

116
Продавцам обещают предоставить льготные кредиты | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUПродавцам обещают предоставить льготные кредиты | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Продавцам обещают предоставить льготные кредиты

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

WB Банк запустил меры поддержки для продавцов, пострадавших от атак дронов на логистические центры Wildberries. Им предоставят отсрочку по погашению кредитов, заявили в пресс-службе банка.

«WB Банк объявляет о запуске комплекса мер поддержки для продавцов Wildberries, чьи товарные остатки и операционная деятельность пострадали в результате атак на логистические центры компании в Электростали (Московская область) и Котовске (Тамбовская область) в ночь на 18 июля 2026 года», — говорится в сообщении пресс-службы РВБ в Telegram-канале.

Также пострадавшим представителям малого и среднего предпринимательства WB Банк предоставит до шести месяцев отсрочки погашения долга. В банке пообещали, что для сегмента крупного бизнеса подобный процесс выстроят в ближайшее время.

Чтобы получить отсрочку продавцам необходимо подать заявление через личный кабинет в системе банка или обратиться к персональному менеджеру. Обращение рассмотрят в приоритетном порядке.

Также продавцам обещают предоставить льготные кредиты и условия факторинга для восполнения утерянных товарных запасов продавцам пообещали предоставить льготные кредиты и условия факторинга. Дополнительно пострадавшим продавцам отменят все комиссии за платежи внутри России и введут начисление процентов на остатки по повышенной ставке.

«Для восстановления краткосрочной платежеспособности селлеры получат льготные условия по ускоренному выводу выручки с площадки, в том числе за счет предоставления лимитов овердрафта», — заявили в компании.

Эти льготы начнут работать автоматически. В заявлениях и сборе документов нет необходимости.

О первых мерах поддержки основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила ранее. Среди них были скидки для продавцов и возможность хранения товаров на других складах. Они будут работать 45 дней с момента поставки.

Дроны атаковали логистические центры Wildberries в Тамбовской области и Подмосковье накануне. В результате налета погибли семь человек, как минимум 49 пострадали. Татьяна Ким заявила о готовности компании поддержать близких погибших и пострадавших.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Wildberries Банк Бизнес Предприниматель Поддержка Беспилотник Атака
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Увидим горькие слезы Месси в финале». Спортивный обозреватель — о том, кто выиграет чемпионат мира 2026 года
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Думал, голова взорвется»: 27-летний россиянин показал результат пересадки волос за 100 тысяч рублей
Юрий
Мнение
«Мы живем в иллюзии безопасности». Как люди остаются без жилья и без денег, пытаясь продать собственную квартиру
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Простой ужин без заморочек: 7 рецептов от молодой мамы, которые спасут вечером
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Мнение
«Да кого это вообще волнует». HR-директор — о работодателях, которые вечно должны сотрудникам
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем