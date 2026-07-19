Школьник сорвался при спуске с горы: подробности о трагедии на Эльбрусе

Семья была не новичками в этом деле (фото носит иллюстративный характер) Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Трагедия на Эльбрусе случилась сегодня. Отец и сын из Ставрополья сорвались при спуске. Подробности сообщили в Следственном комитете.

«В рамках доследственной проверки установлены личности пострадавших при восхождении граждан. По имеющимся сведениям, во время восхождения на восточную вершину горы сорвались отец и сын 1986 и 2015 года рождения. Мужчина получил множественные травмы, а его сын в результате падения скончался», — отметили в СК РФ.

По информации правоохранительных органов, семья родом из Донецка. Однако в последние годы отец и сын проживали в Ставропольском крае, передают РИА «Новости».

В местном Telegram-канале «Обычный Ставрополь» появилась информация, что первая попытка покорить западную вершину Эльбруса у отца и сына была уже в прошлом году. Однако тогда они не дошли до нее 300 метров, так как мальчику стало плохо.

Несмотря на это, они подняли на станции Гарабаши флаг своей школы. После этого альпинисты получили благодарность от её руководства.