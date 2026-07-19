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Развлечения Вы узнаете в них себя: смешные картинки и мемы про работу

Вы узнаете в них себя: смешные картинки и мемы про работу

А ваши трудовые будни проходят так же?

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Смешные мемы и картинки про работу | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаСмешные мемы и картинки про работу | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Смешные мемы и картинки про работу

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Выходные подходят к концу, а значит, что совсем скоро начнутся трудовые будни. Чтобы поднять вам настроение, собрали подборку из смешных картинок и мемов про работу, в которых многие узнают себя и коллег.

Пока настраиваетесь на рабочий лад, похихикайте над этими картинками, а заодно поделитесь ими с друзьями.

Ну тут всё очевидно | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаНу тут всё очевидно | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ну тут всё очевидно

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Наверняка у каждого есть коллега, похожий на этого котика из мема ниже.

Верим! | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаВерим! | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Верим!

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Действительно неприятно | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаДействительно неприятно | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Действительно неприятно

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Главное, что он старается! | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаГлавное, что он старается! | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Главное, что он старается!

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Согласитесь, при раннем пробуждении утром многие с завистью смотрят на своих домашних питомцев, сладко потягивающихся в кровати.

Выбор очевиден | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаВыбор очевиден | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Выбор очевиден

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Со временем он разберется! | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаСо временем он разберется! | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Со временем он разберется!

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Главное, успеть вовремя | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаГлавное, успеть вовремя | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Главное, успеть вовремя

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Действительно, почему? | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаДействительно, почему? | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Действительно, почему?

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Ситуация почти безвыходная | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаСитуация почти безвыходная | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ситуация почти безвыходная

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Один из приятных моментов в течение рабочего дня — обед в компании коллег. А вы ходите в столовую или едите прямо в офисе?

Обед с коллегами&nbsp;— всегда приятное дело | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаОбед с коллегами&nbsp;— всегда приятное дело | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Обед с коллегами — всегда приятное дело

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Немножко недопонял | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаНемножко недопонял | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Немножко недопонял

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Завтрак и приятная утрення рутина — прекрасная подготовка к рабочему дню.

Собираемся, заряжаемся! | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаСобираемся, заряжаемся! | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Собираемся, заряжаемся!

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Когда эмоции берут верх | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаКогда эмоции берут верх | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Когда эмоции берут верх

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Невыполнимый квест | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаНевыполнимый квест | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Невыполнимый квест

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Такие коллеги обычно всегда в хорошем настроении | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаТакие коллеги обычно всегда в хорошем настроении | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Такие коллеги обычно всегда в хорошем настроении

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Кому не поднимают настроение сообщения от банка о поступлении зарплаты? | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаКому не поднимают настроение сообщения от банка о поступлении зарплаты? | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Кому не поднимают настроение сообщения от банка о поступлении зарплаты?

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Кто узнал себя? | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаКто узнал себя? | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Кто узнал себя?

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Ранее мы делали подборку из рассказов офисных сотрудников о том, что их раздражает в поведении коллег. Некоторые моменты оказались совсем неочевидными.

Как обедаете во время работы?

В столовой
Чаще на рабочем месте
Не успеваю пообедать
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