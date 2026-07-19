Вы узнаете в них себя: смешные картинки и мемы про работу

Смешные мемы и картинки про работу Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Выходные подходят к концу, а значит, что совсем скоро начнутся трудовые будни. Чтобы поднять вам настроение, собрали подборку из смешных картинок и мемов про работу, в которых многие узнают себя и коллег.

Пока настраиваетесь на рабочий лад, похихикайте над этими картинками, а заодно поделитесь ими с друзьями.

Ну тут всё очевидно Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Наверняка у каждого есть коллега, похожий на этого котика из мема ниже.

Верим! Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Действительно неприятно Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Главное, что он старается! Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Согласитесь, при раннем пробуждении утром многие с завистью смотрят на своих домашних питомцев, сладко потягивающихся в кровати.

Выбор очевиден Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Со временем он разберется! Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Главное, успеть вовремя Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Действительно, почему? Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ситуация почти безвыходная Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Один из приятных моментов в течение рабочего дня — обед в компании коллег. А вы ходите в столовую или едите прямо в офисе?

Обед с коллегами — всегда приятное дело Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Немножко недопонял Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Завтрак и приятная утрення рутина — прекрасная подготовка к рабочему дню.

Собираемся, заряжаемся! Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Когда эмоции берут верх Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Невыполнимый квест Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Такие коллеги обычно всегда в хорошем настроении Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Кому не поднимают настроение сообщения от банка о поступлении зарплаты? Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Кто узнал себя? Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ранее мы делали подборку из рассказов офисных сотрудников о том, что их раздражает в поведении коллег. Некоторые моменты оказались совсем неочевидными.