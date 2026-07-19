Вы узнаете в них себя: смешные картинки и мемы про работу

Выходные подходят к концу, а значит, что совсем скоро начнутся трудовые будни. Чтобы поднять вам настроение, собрали подборку из смешных картинок и мемов про работу, в которых многие узнают себя и коллег.
Пока настраиваетесь на рабочий лад, похихикайте над этими картинками, а заодно поделитесь ими с друзьями.
Наверняка у каждого есть коллега, похожий на этого котика из мема ниже.
Согласитесь, при раннем пробуждении утром многие с завистью смотрят на своих домашних питомцев, сладко потягивающихся в кровати.
Один из приятных моментов в течение рабочего дня — обед в компании коллег. А вы ходите в столовую или едите прямо в офисе?
Завтрак и приятная утрення рутина — прекрасная подготовка к рабочему дню.