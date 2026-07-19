«Египет очень поменялся»: туристка из Ярославля рассказала, что ее поразило на курорте

Ярославская туристка Елена Михеева рассказала об отдыхе в Египте Источник: Елена Михеева / Vk.com

Ярославский кинолог Елена Михеева этим летом отдохнула в Египте. Раньше она была на этом курорте около 20 лет назад. Говорит, что в этом году захотелось обычного отдыха у моря, поэтому решила вновь слетать сюда.

— В прошлый раз я ездила в Хургаду, сейчас отправилась в Шарм-эш-Шейх, — рассказала Елена порталу 76.RU.

Видео об отдыхе в Египте Источник: Городские медиа

Выбирала отель с рифом

Билеты на самолет и номер в отеле Елена бронировала и покупала сама примерно за месяц до поездки. Перелет в обе стороны ей обошелся в 40 тысяч рублей, номер в гостинице с панорамными окнами и шикарным видом на море — 107 тысяч за две недели.

— Отель я специально выбирала такой, чтобы рядом был риф — хотелось понырять, посмотреть рыбок, — пояснила Елена.

За проживание в отеле Stella Di Mare Beach Hotel & Spa в течение двух недель туристка заплатила 107 тысяч рублей Источник: Елена Михеева / Vk.com

Погода туристку порадовала. На улице было +35, но Елена говорит, что в таких условиях чувствовала себя вполне комфортно.

— Я долго сомневалась, стоит ли ехать в Египет в июне, потому что говорят, что там очень жарко в это время. Но все-таки я поехала и не пожалела. Там «сухая» жара, нет большой влажности. Поэтому я перенесла такую погоду достаточно легко, — поделилась ярославна.

В отеле был бассейн Источник: Елена Михеева / Vk.com

В начале отдыха она съездила на экскурсию, в которую входил снорклинг у живописного рифа, катание на квадроциклах и верблюдах.

В Красном море есть на что посмотреть Источник: Елена Михеева / Vk.com

Снорклинг — это вид активного отдыха, который позволяет наблюдать за подводным миром, не погружаясь на большую глубину и не используя сложное снаряжение. Проще говоря, это плавание у поверхности воды с маской, дыхательной трубкой и ластами.

Катание на верблюде — очень распространенное развлечение для туристов в Египте Источник: Елена Михеева / Vk.com

Экскурсию и покупки Елена оплачивала международной картой или наличкой. Из местной еды ее впечатлил замороженный фреш из натуральных ягод и фруктов, который продается в магазинах формата «фикс прайс».

— Это оказалось очень вкусно! И дешево — литровая бутылка стоила в районе 100-150 рублей, — поделилась Елена.

Елене достался номер с панорамным окном и видом на море Источник: Елена Михеева / Vk.com

Получила международный сертификат

Но настоящим открытием для ярославны в Египте стал дайвинг.

— При моем отеле работал дайвинг-центр. Там были, в том числе, и русские инструкторы. И я решила поучиться дайвингу. Сначала очень боялась, до этого у меня было всего два погружения. Но мне попалась хорошая инструктор, которая поддерживала и все доходчиво объясняла. В итоге я влюбилась в дайвинг. Прошла полный курс обучения и получила международный сертификат, позволяющий погружаться на глубину до 18 метров. Правда, для этого пришлось с утра до обеда посещать занятия, а по вечерам учить теорию. Но это был кайф! Подводный мир — просто фантастика, как будто какая-то другая планета! — призналась Елена.

Это оказалось для ярославны самым ярким впечатлением от поездки.

Дайвинг стал новым увлечением туристки Источник: Елена Михеева / Vk.com

Что изменилось в Египте за 20 лет — версия туристки

В целом Египет приятно удивил Елену.

— Каких-то минусов я не нашла. К русским в Египте относятся прекрасно, местные понимают, что мы приносим деньги. В моем отеле было много туристов из России, также отдыхали украинцы, испанцы. Все вели себя корректно, спокойно. Сам Шарм-эш-Шейх довольно чистый город, продукты, вещи стоят там относительно недорого. Когда я ездила в Египет 20 лет назад, местные вели себя достаточно навязчиво. Сейчас такого нет, египтяне стали более европеизированными — мягко предлагают какие-то услуги, например, массаж или покататься на чем-то. Если ты отказываешься, спокойно отходят. Персонал отеля хорошо говорит по-русски, — поделилась наблюдениями Елена.

По мнению Елены, Египет за последние 20 лет стал более европеизированным Источник: Елена Михеева / Vk.com

В целом, по оценкам ярославны, отдых получился таким, как мечталось.

— Я позволила себе не бежать куда-то, а просто расслабиться. Этому тоже надо учиться. И уже в спокойном состоянии упорядочить мысли, планы, желания, вопросы. Это как небольшое перерождение — стало спокойней внутри, даже в нынешнем неспокойном мире. Это помогает настроиться на позитив, спокойно продолжать идти дальше, — подвела итог поездки Елена.

Отдых у ярославны получился насыщенным Источник: Елена Михеева / Vk.com

Она добавила, что теперь хочет вернуться в Египет ради дайвинга. Ее новая цель — получить сертификат для погружения на глубину до 30 метров.

Ранее Елена делилась своими впечатлениями от отдыха на Бали.