«Египет очень поменялся»: туристка из Ярославля рассказала, что ее поразило на курорте

Ярославский кинолог Елена Михеева этим летом отдохнула в Египте. Раньше она была на этом курорте около 20 лет назад. Говорит, что в этом году захотелось обычного отдыха у моря, поэтому решила вновь слетать сюда.
— В прошлый раз я ездила в Хургаду, сейчас отправилась в Шарм-эш-Шейх, — рассказала Елена порталу 76.RU.
Выбирала отель с рифом
Билеты на самолет и номер в отеле Елена бронировала и покупала сама примерно за месяц до поездки. Перелет в обе стороны ей обошелся в 40 тысяч рублей, номер в гостинице с панорамными окнами и шикарным видом на море — 107 тысяч за две недели.
— Отель я специально выбирала такой, чтобы рядом был риф — хотелось понырять, посмотреть рыбок, — пояснила Елена.
Погода туристку порадовала. На улице было +35, но Елена говорит, что в таких условиях чувствовала себя вполне комфортно.
— Я долго сомневалась, стоит ли ехать в Египет в июне, потому что говорят, что там очень жарко в это время. Но все-таки я поехала и не пожалела. Там «сухая» жара, нет большой влажности. Поэтому я перенесла такую погоду достаточно легко, — поделилась ярославна.
В начале отдыха она съездила на экскурсию, в которую входил снорклинг у живописного рифа, катание на квадроциклах и верблюдах.
Снорклинг — это вид активного отдыха, который позволяет наблюдать за подводным миром, не погружаясь на большую глубину и не используя сложное снаряжение. Проще говоря, это плавание у поверхности воды с маской, дыхательной трубкой и ластами.
Экскурсию и покупки Елена оплачивала международной картой или наличкой. Из местной еды ее впечатлил замороженный фреш из натуральных ягод и фруктов, который продается в магазинах формата «фикс прайс».
— Это оказалось очень вкусно! И дешево — литровая бутылка стоила в районе 100-150 рублей, — поделилась Елена.
Получила международный сертификат
Но настоящим открытием для ярославны в Египте стал дайвинг.
— При моем отеле работал дайвинг-центр. Там были, в том числе, и русские инструкторы. И я решила поучиться дайвингу. Сначала очень боялась, до этого у меня было всего два погружения. Но мне попалась хорошая инструктор, которая поддерживала и все доходчиво объясняла. В итоге я влюбилась в дайвинг. Прошла полный курс обучения и получила международный сертификат, позволяющий погружаться на глубину до 18 метров. Правда, для этого пришлось с утра до обеда посещать занятия, а по вечерам учить теорию. Но это был кайф! Подводный мир — просто фантастика, как будто какая-то другая планета! — призналась Елена.
Это оказалось для ярославны самым ярким впечатлением от поездки.
Что изменилось в Египте за 20 лет — версия туристки
В целом Египет приятно удивил Елену.
— Каких-то минусов я не нашла. К русским в Египте относятся прекрасно, местные понимают, что мы приносим деньги. В моем отеле было много туристов из России, также отдыхали украинцы, испанцы. Все вели себя корректно, спокойно. Сам Шарм-эш-Шейх довольно чистый город, продукты, вещи стоят там относительно недорого. Когда я ездила в Египет 20 лет назад, местные вели себя достаточно навязчиво. Сейчас такого нет, египтяне стали более европеизированными — мягко предлагают какие-то услуги, например, массаж или покататься на чем-то. Если ты отказываешься, спокойно отходят. Персонал отеля хорошо говорит по-русски, — поделилась наблюдениями Елена.
В целом, по оценкам ярославны, отдых получился таким, как мечталось.
— Я позволила себе не бежать куда-то, а просто расслабиться. Этому тоже надо учиться. И уже в спокойном состоянии упорядочить мысли, планы, желания, вопросы. Это как небольшое перерождение — стало спокойней внутри, даже в нынешнем неспокойном мире. Это помогает настроиться на позитив, спокойно продолжать идти дальше, — подвела итог поездки Елена.
Она добавила, что теперь хочет вернуться в Египет ради дайвинга. Ее новая цель — получить сертификат для погружения на глубину до 30 метров.
Ранее Елена делилась своими впечатлениями от отдыха на Бали.
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