Что происходит с продавцами крупнейшего маркетплейса, чей склад сгорел в Подмосковье — ждать ли клиентам заказов

На складе в Электростали хранилась огромная часть товаров Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Владельцы брендов на маркетплейсе Wildberries сообщили, что рискуют остаться с огромными долгами и без выплат после пожара на складе в Электростали. Напомним, утром 18 июля огромный логистический центр в Подмосковье атаковали беспилотники, склады выгорели полностью.

По словам основательницы Wildberries Татьяны Ким, для пострадавших селлеров уже разработали меры поддержки. Собрали жалобы продавцов, которыми они сейчас делятся в социальных сетях.

Бренды потерпели огромные убытки

Аккаунт магазина, который торговал корейской косметикой, сообщил, что все их товары сгорели во время пожара на складе в Электростали.

«Не передать словами! Не осталось ничего. На душе пустота», — написал продавец.

Предпринимательница Маргарита в своем блоге рассказала, что сейчас для продавцов важен каждый заказ. Остатков товаров, которые хранятся на других складах, осталось не так много, но так продавцы смогут оплатить свои долги.

Я ни в коем случае не сравниваю человеческие жизни с товаром и деньгами. Это вещи, которые невозможно поставить рядом. Маргарита предприниматель

«Но одновременно я столкнулась и со своей потерей. Мой бренд — это не просто тряпки. Я почти шесть лет работаю на Wildberries и своими руками создавала этот бренд», — написала она.

Тысячи селлеров сейчас пытаются понять, как им работать дальше и как будет решаться вопрос с убытками.

«Утром, пока я готовила сырники, наш товар сгорел на складах. У огромного количества продавцов также все сгорело, а убытки исчисляются миллионами. За этими кадрами не просто коробки. Там деньги, месяцы работы, планы селлеров. Для многих это миллионные потери», — написала в своем блоге предпринимательница Яна.

Как компания поможет продавцам

Основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила, что компания продолжит отправлять товары в срок. Товары, которые лежали на сгоревшем складе, пока скрыты из магазина.

«Всё, что есть на витрине WB, доступно к заказу, товары с пострадавших складов скрыты. Наша логистическая инфраструктура позволила нам перестроить процессы так, чтобы пользоваться Wildberries было по-прежнему легко и удобно», — написала она в своем Telegram-канале.

Предпринимательница также напомнила о мерах поддержки для продавцов, чьи товары сгорели при пожаре в Электростали и Тамбовской области.Она опубликовала список механизмов от WB Банка.

Отсрочка погашения долга до 6 месяцев для малого и среднего бизнеса. Для крупных партнеров аналогичный процесс также будет доступен в ближайшее время.

Условия факторинга и льготные кредиты для восполнения утерянных товарных запасов.

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Татьяна Ким также отметила, что некоторые исполнители уже обращались за психологической помощью.

«С разрешения МЧС исполнители уже смогли забрать личные вещи из административных блоков логистических комплексов. Помимо финансовых выплат пострадавшим и семьям погибших, мы организовали работу психологической помощи, несколько сотен человек уже получили ее по запросу», — отметила она.