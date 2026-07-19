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Происшествия «Спасжилеты плавали рядом»: на озере Неро в Ярославской области спасли четырех человек

«Спасжилеты плавали рядом»: на озере Неро в Ярославской области спасли четырех человек

Их лодка перевернулась

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В Ярославской области перевернулась лодка с людьми | Источник: МЧС Ярославской области / Max.ruВ Ярославской области перевернулась лодка с людьми | Источник: МЧС Ярославской области / Max.ru

В Ярославской области перевернулась лодка с людьми

Источник:

МЧС Ярославской области / Max.ru

На озере Неро в Ростове Великом Ярославской области 17 июля спасли четырех человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«Вечерняя прогулка на лодке едва не закончилась трагедией. В 800 метрах от берега на озере Неро перевернулось маломерное судно, в котором находились четверо мужчин — 25, 26, 34 и 39 лет. Причиной происшествия стала банальная неосторожность — неправильная рассадка пассажиров привела к потере устойчивости лодки», — рассказали в МЧС.

Опрокинувшиеся держались за носовую часть перевернутой лодки-казанки. На мужчинах не было спасательных жилетов — они плавали рядом.

«Для спасения мужчин был брошен „конец Александрова“, а лодка взята на буксир. Спасенные и маломерное судно доставлены на берег», — рассказали в МЧС.

«Конец Александрова» — это специальное средство для оказания помощи утопающим. Оно представляет собой плавучий тонкий корабельный трос длиной примерно 15–30 метров. На одном его конце закреплена большая петля (около 40 см в диаметре) с двумя яркими поплавками (обычно оранжевого или красного цвета). На другом конце троса есть небольшая фиксирующая петля для руки спасателя. Считается, что изобретение появилось в 1914 году. Его автором стал матрос спасательной службы из Выборга Василий Александров.

В Центре ГИМС Главного управления МЧС России по Ярославской области напомнили:

  • нельзя управлять маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения;

  • нельзя передавать управление судном водителю, не имеющему удостоверения судоводителя;

  • сел в маломерное судно — надень жилет;

  • перед выходом на воду нужно посмотреть прогноз погоды.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Спасение Лодка Озеро Неро
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Комментарии
2
Гость
43 минуты
пожизненный эцих с гвоздями владельцу маломерки! я на 6 метрах и то всегда в жилете.
Гость
1 час
Люди! Будьте внимательнее! Выход на воду это не развлечение, хорошо хоть у этих мужчин ангел хранитель видимо есть и МЧС подоспели и спасли
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Гость
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