«Спасжилеты плавали рядом»: на озере Неро в Ярославской области спасли четырех человек

В Ярославской области перевернулась лодка с людьми Источник: МЧС Ярославской области / Max.ru

На озере Неро в Ростове Великом Ярославской области 17 июля спасли четырех человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«Вечерняя прогулка на лодке едва не закончилась трагедией. В 800 метрах от берега на озере Неро перевернулось маломерное судно, в котором находились четверо мужчин — 25, 26, 34 и 39 лет. Причиной происшествия стала банальная неосторожность — неправильная рассадка пассажиров привела к потере устойчивости лодки», — рассказали в МЧС.

Опрокинувшиеся держались за носовую часть перевернутой лодки-казанки. На мужчинах не было спасательных жилетов — они плавали рядом.

«Для спасения мужчин был брошен „конец Александрова“, а лодка взята на буксир. Спасенные и маломерное судно доставлены на берег», — рассказали в МЧС.

«Конец Александрова» — это специальное средство для оказания помощи утопающим. Оно представляет собой плавучий тонкий корабельный трос длиной примерно 15–30 метров. На одном его конце закреплена большая петля (около 40 см в диаметре) с двумя яркими поплавками (обычно оранжевого или красного цвета). На другом конце троса есть небольшая фиксирующая петля для руки спасателя. Считается, что изобретение появилось в 1914 году. Его автором стал матрос спасательной службы из Выборга Василий Александров.

В Центре ГИМС Главного управления МЧС России по Ярославской области напомнили: