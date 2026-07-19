Сложный тест по географии: у вас нет никаких шансов пройти его полностью

Мир для всех нас кажется знакомым. Каждый день мы везде слышим известные нам названия городов, стран, океанов, можем представить, где они находятся, и при необходимости показать на карте. Где-то над океаном рождается рождается шторм, в пустыне поднимается песчаная буря, в мегаполисе загораются миллионы огней, а в маленькой деревне на другом конце света начинается самое обычное утро.
Таков наш необъятный мир, в котором полно различной информации. Некоторые точки на карте известны каждому, другие остаются загадкой даже для опытных путешественников.
Мы предлагаем пройти тест по географии. В этот раз ищем граничащее с Мексикой государство, реку, на которой стоит Екатеринбург, регион, где находится Ключевская Сопка, и многое другое.
Назовите административный центр Пьемонта (Италия)
Милан
Турин
Рим
Палермо
С каким из этих государств граничит Мексика?
С Белизом
С Бразилией
С Кубой
С Канадой
На какой реке стоит Екатеринбург?
На Тоболе
На Исети
На Волге
На Енисее
По каким регионам протекает Северная Двина?
По Ленинградской области и Республике Карелии
По ЯНАО и Республике Коми
По Магаданской области и Хабаровскому краю
По Вологодской и Архангельской областям
Представим ситуацию, что вы смотрите футбольный матч, который проходит в Хьюстоне (штат Техас). Игра началась в 12 часов дня. А сколько времени будет в Тюмени?
16:00
18:00
22:00
00:00
В каком регионе находится Приобское нефтяное месторождение?
В Татарстане
В ЯНАО
В Красноярском крае
В ХМАО
В какой регион надо поехать, чтобы посмотреть на Ключевскую Сопку?
На Камчатку
В Якутию
В Магаданскую область
В Хабаровский край
В состав какого федерального округа входит Забайкальский край?
Уральского федерального округа
Сибирского федерального округа
Дальневосточного федерального округа
Приволжского федерального округа
Какая из этих стран не производит сахарный тростник?
Россия
Бразилия
Индия
Китай
Какой из этих городов является миллионником?
Тюмень
Саратов
Барнаул
Уфа
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