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Страна и мир Тест Сложный тест по географии: у вас нет никаких шансов пройти его полностью

Сложный тест по географии: у вас нет никаких шансов пройти его полностью

В учебники не подглядывайте

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Готовы пройти наш тест? | Источник: Илья Чикотин / 72.RUГотовы пройти наш тест? | Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Готовы пройти наш тест?

Источник:

Илья Чикотин / 72.RU

Мир для всех нас кажется знакомым. Каждый день мы везде слышим известные нам названия городов, стран, океанов, можем представить, где они находятся, и при необходимости показать на карте. Где-то над океаном рождается рождается шторм, в пустыне поднимается песчаная буря, в мегаполисе загораются миллионы огней, а в маленькой деревне на другом конце света начинается самое обычное утро.

Таков наш необъятный мир, в котором полно различной информации. Некоторые точки на карте известны каждому, другие остаются загадкой даже для опытных путешественников.

Мы предлагаем пройти тест по географии. В этот раз ищем граничащее с Мексикой государство, реку, на которой стоит Екатеринбург, регион, где находится Ключевская Сопка, и многое другое.

ТестПройден 44 раза
Тест по географии
1 / 10

Назовите административный центр Пьемонта (Италия)

  • Милан

  • Турин

  • Рим

  • Палермо

2 / 10

С каким из этих государств граничит Мексика?

  • С Белизом

  • С Бразилией

  • С Кубой

  • С Канадой

3 / 10

На какой реке стоит Екатеринбург?

  • На Тоболе

  • На Исети

  • На Волге

  • На Енисее

4 / 10

По каким регионам протекает Северная Двина?

  • По Ленинградской области и Республике Карелии

  • По ЯНАО и Республике Коми

  • По Магаданской области и Хабаровскому краю

  • По Вологодской и Архангельской областям

5 / 10

Представим ситуацию, что вы смотрите футбольный матч, который проходит в Хьюстоне (штат Техас). Игра началась в 12 часов дня. А сколько времени будет в Тюмени?

  • 16:00

  • 18:00

  • 22:00

  • 00:00

6 / 10

В каком регионе находится Приобское нефтяное месторождение?

  • В Татарстане

  • В ЯНАО

  • В Красноярском крае

  • В ХМАО

7 / 10

В какой регион надо поехать, чтобы посмотреть на Ключевскую Сопку?

  • На Камчатку

  • В Якутию

  • В Магаданскую область

  • В Хабаровский край

8 / 10

В состав какого федерального округа входит Забайкальский край?

  • Уральского федерального округа

  • Сибирского федерального округа

  • Дальневосточного федерального округа

  • Приволжского федерального округа

9 / 10

Какая из этих стран не производит сахарный тростник?

  • Россия

  • Бразилия

  • Индия

  • Китай

10 / 10

Какой из этих городов является миллионником?

  • Тюмень

  • Саратов

  • Барнаул

  • Уфа

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Радик ЕнчуРадик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
География Страна Город Река Тест
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Комментарии
1
Гость
1 час
Не те вы вопросы задаете, нужно спрашивать про визы, где находятся посольства, как общатся с полицейскими.
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Гость
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