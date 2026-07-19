Сложный тест по географии: у вас нет никаких шансов пройти его полностью

Мир для всех нас кажется знакомым. Каждый день мы везде слышим известные нам названия городов, стран, океанов, можем представить, где они находятся, и при необходимости показать на карте. Где-то над океаном рождается рождается шторм, в пустыне поднимается песчаная буря, в мегаполисе загораются миллионы огней, а в маленькой деревне на другом конце света начинается самое обычное утро.