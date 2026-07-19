«Силуэт человека на доске — это приглашение к трапезе»: где в России есть риск столкнуться с акулой-людоедом

Акулы продолжают кошмарить Приморье: в 2026 году случилось нашествие хищных рыб в местные воды. Очередную зубастую красотку, которая кружила в бухте Парис недалеко от Приморского океанариума на Русском острове, сняли на видео рыбаки 7 июля. Хищница, учуяв в лодке тунца, довольно долго преследовала судно. В это время в бухте купались люди.
С начала июня появилось более десятка историй о встречах с акулами на побережьях края, в том числе и в популярных туристических местах — бухте Триозерье и около мыса Тобизина. Какие виды акул обитают в регионе, насколько они опасны, где в этом году их больше всего и что делать, если столкновения с хищником избежать не удалось, читайте в материале VLADIVOSTOK1.RU.
Какие акулы водятся в Приморье
Ученые насчитывают целых 12 видов, обитающих в местных водах:
мако (серо-голубая);
акула-молот;
большая белая;
сельдевая (лососевая);
индийская серая;
острозубая кунья;
азиатская кунья;
японская ковровая;
гигантская;
японский морской ангел;
колючая (катран);
короткоперая серая.
На человека могут напасть только мако, большая белая и акула-молот. При этом чаще всего в последние 3 года рыбаки встречают именно мако — такие данные приводит Федерация рыболовного спорта Приморья. Среди мест: острова архипелага Императрицы Евгении, включая популярные среди туристов острова Желтухина и Рейнеке. Очевидцы рассказывали, что хищники нередко преследуют катера с людьми в надежде получить легкую добычу.
Мако — одна из самых быстрых акул, способна высоко выпрыгивать из воды. В среднем бывают 2,5–3,5 метра в длину, иногда встречаются особи длиной от 4 метров, рекордный размер — около 4,45 метра. Обычно обитают в открытом океане, но иногда подходят к берегам Приморья, включая залив Петра Великого и северные районы.
В основном мако питаются рыбой: скумбрией, морскими окунями и карасями, сардинами, анчоусами, тунцами и т. д. Иногда нападают на других акул и дельфинов. Могут охотиться на мелководье. Бывали случаи нападения на людей.
Белая акула — известная как акула-людоед, достигает в среднем 5–6 метров. Обитает в глубинах до 250 метров, но при миграции может появляться ближе к берегу. Нападает на рыб, других акул, дельфинов и иногда на людей. В Приморье встречается редко и преимущественно в теплые годы.
Акула-молот — с характерной головой в форме молота и длиной в среднем до 4 метров. Питается крабами, креветками и рыбой. Мигрирует летом из южных районов Японского моря в залив Петра Великого и Татарский пролив. Известны случаи нападения на людей.
Кандидат биологических наук и директор АНО «Центр природоохранных инициатив» Александр Олифиренко в разговоре с нашим корреспондентом объяснил, что хоть мако и питаются чаще всего рыбой, но иногда выбирают и более крупную добычу. Поэтому человек может оказаться в зоне риска, но это скорее исключение.
«Она любит полакомиться тушами китообразных, которые плавают мертвыми на поверхности воды. Поэтому мако иногда нападают на лодки, пытаются их укусить — они принимают их за тушу какого-нибудь кита, тюленя или дельфина. Это типично для них — всё попробовать на зуб. Нападение акулы на человека — это скорее очень большая редкость, по крайней мере, в наших водах уж точно. Она нападает не специально на человека, а по ошибке. Но при этом зубы у нее очень острые, поэтому она может причинить серьезный вред», — объяснил Александр Олифиренко.
Биологи говорят, что акулы часто путают серферов с тюленями: снизу силуэт человека на доске выглядит как тюлень, это для акул приглашение к трапезе.
Несмотря на то, что встречи с акулами случаются всё чаще, эксперт призвал не поддаваться панике: на практике причиной трагедий во время пляжного отдыха в Приморье чаще всего становятся совсем другие факторы.
«В море в первую очередь стоит опасаться медузы-крестовичка, которая убила у нас здесь, в заливе Петра Великого, несопоставимо больше людей, чем какие-то акулы. Тем не менее почему-то именно ее многие обходят вниманием. Еще большую опасность представляет купание в нетрезвом виде», — говорит биолог.
Кроме того, опасность на пляжах представляют отбойные течения (известные в народе как «тягуны»), которые формируются возле берега и способны утащить на глубину даже взрослого человека. О том, что это такое и как спастись от тягуна, мы рассказывали здесь.
Где видели акул в этом году
Первой стала мако, которую 2 июня выловили вблизи острова Путятин, — это примерно 50 километров от Владивостока.
Через пару недель еще одну хищницу встретили вблизи поселка Авангард под Находкой.
«Акулка на нас идет, прямо на нас. Здоровущая! По поверхности чешет», — бодро комментирует очевидец на видео.
Самым зрелищным событием стала встреча с акулой на мысе Тобизина — огромная хищница выпрыгнула из воды.
Еще одна акула решила активно поучаствовать в охоте на тунца — сначала она кружила вокруг катера, а после откусила рыбе хвост.
«Вот так у нас сожрала полтунца — не успели дотащить. И пытается сейчас к нам в катер залезть», — пожаловался рыбак.
А в популярной среди туристов бухте Триозерье акула плавала всего в нескольких десятках метрах от берега. В это время в воде находился мужчина на сапборде. Обошлось без пострадавших.
Также хищниц встречали в бухтах Тихая и Каплунова, в районе села Амгу Тернейского района и рядом с причалом Находкинской базы активного морского рыболовства.
Вероятность появления хищников, по данным специалистов Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО), сейчас высока в Уссурийском заливе, у островов южнее Русского, в районе архипелага Императрицы Евгении, а также в бухтах Соболь и Тихая, возле мыса Тобизина и острова Путятина.
Почему акул так много в этом году?
Основной причиной ученые называют корм — в акватории Петра Великого и Амурского залива зашло очень много сардины иваси, за которой пришел голубой тунец, а следом подтянулись и акулы.
«Сейчас совпали два процесса: естественные многолетние циклы численности у таких видов, как иваси, и крупные климатические колебания вроде Эль‑Ниньо в Тихом океане. Именно они приводят к тому, что кормовая рыба на несколько лет массово концентрируется у наших берегов, а за ней подтягивается крупный хищник. Акулы приходят не столько за тунцами, сколько вместе с тунцами. Как элемент вот такого субтропического их биоценоза. Высшие хищники, акулы в том числе, приходят к нам вместе с другими тропическими рыбами», — пояснил Александр Олифиренко.
Самим акулам на тунцов охотиться непросто, так как здоровая особь способна достигать под водой скорости 75 км/ч, но раненая и вымотанная на крючке рыба становится для них очень привлекательной и доступной добычей. Поэтому рыбаки периодически встречаются с хищницами, которые пытаются украсть их улов.
Также большое количество сообщений о вылове акул, по мнению директора Дальневосточной межрегиональной экологической общественной организации «Зеленый Крест» Константина Дроздова, связано не только с ростом их численности, но и с тем, что в этом году значительно увеличилось число рыбаков, вышедших на лов тунца.
«Столько выловов этих акул мы фиксируем по одной простой причине: пришел тунец — и все массово пошли его ловить. Снасти что на тунца, что на акулу — одни и те же. Соответственно, если бы у нас не было такого количества рыбаков с крупными снастями, на которые можно поймать акулу, то и ловились бы они гораздо реже», — отметил Дроздов.
Но отрицать тот факт, что в этом году акул в акватории региона стало заметно больше обычного, эксперт не стал.
«Конечно, их стало больше. Безусловно, нужно быть внимательными, но какой-то сверхопасности они всё-таки не представляют. В первую очередь для человека опасны акулы, которые охотятся на тюленей, то есть более крупные виды, например белая акула. У всех акул есть своя специализация, а мако, катран и сельдевая акула — это прежде всего рыбные хищники», — рассказал эксперт.
По мере прогрева моря косяки рыб уйдут севернее, а вслед за ними — тунцы и акулы.
Как избежать встречи с акулой
По статистике, вероятность нападения акулы на человека составляет всего 1 к 11,5 миллиона (шанс погибнуть от удара молнии намного выше — 1 к 79,7 тысячи), но тем не менее важно знать основные правила, чтобы себя обезопасить:
плавайте группой и не заплывайте далеко от берега;
не купайтесь на рассвете, в сумерках и ночью — в это время акулы наиболее активны;
не заходите в воду с открытыми ранами или кровотечением;
не плавайте с яркими украшениями и в одежде с блестками;
не купайтесь в мутной воде;
избегайте точек, где обычно рыбачат, а также мест, куда впадают сточные воды;
при виде плавника немедленно уходите из воды.
Что делать, если столкнулся с акулой
Важно сохранять спокойствие, хоть это и невероятно сложно. В панике люди начинают шуметь и хаотично двигаться — хищника это легко может привлечь и спровоцировать. По этой же причине не нужно хлопать руками и ногами по воде и уж тем более первым бить акулу. Не упускайте ее из вида, старайтесь смотреть в глаза и медленно плывите к лодке или берегу. Если вы находитесь в воде с людьми, держитесь вместе. Можно повернуться спина к спине, чтобы лучше контролировать перемещения хищника.
Если акула вас укусила, попытайтесь ударить ее по жабрам — это самая чувствительная область. Иногда это помогает отделаться от хищника.