«Силуэт человека на доске — это приглашение к трапезе»: где в России есть риск столкнуться с акулой-людоедом

Последний раз нападение акулы на человека фиксировали в регионе в 2011 году Источник: dpskontrol_125rus / t.me

Акулы продолжают кошмарить Приморье: в 2026 году случилось нашествие хищных рыб в местные воды. Очередную зубастую красотку, которая кружила в бухте Парис недалеко от Приморского океанариума на Русском острове, сняли на видео рыбаки 7 июля. Хищница, учуяв в лодке тунца, довольно долго преследовала судно. В это время в бухте купались люди.

Источник: Svodka25 / Telegram

С начала июня появилось более десятка историй о встречах с акулами на побережьях края, в том числе и в популярных туристических местах — бухте Триозерье и около мыса Тобизина. Какие виды акул обитают в регионе, насколько они опасны, где в этом году их больше всего и что делать, если столкновения с хищником избежать не удалось, читайте в материале VLADIVOSTOK1.RU.

Какие акулы водятся в Приморье

Ученые насчитывают целых 12 видов, обитающих в местных водах:

мако (серо-голубая);

акула-молот;

большая белая;

сельдевая (лососевая);

индийская серая;

острозубая кунья;

азиатская кунья;

японская ковровая;

гигантская;

японский морской ангел;

колючая (катран);

короткоперая серая.

Источник: VLADIVOSTOK1.RU

На человека могут напасть только мако, большая белая и акула-молот. При этом чаще всего в последние 3 года рыбаки встречают именно мако — такие данные приводит Федерация рыболовного спорта Приморья. Среди мест: острова архипелага Императрицы Евгении, включая популярные среди туристов острова Желтухина и Рейнеке. Очевидцы рассказывали, что хищники нередко преследуют катера с людьми в надежде получить легкую добычу.

Мако — одна из самых быстрых акул, способна высоко выпрыгивать из воды. В среднем бывают 2,5–3,5 метра в длину, иногда встречаются особи длиной от 4 метров, рекордный размер — около 4,45 метра. Обычно обитают в открытом океане, но иногда подходят к берегам Приморья, включая залив Петра Великого и северные районы. В основном мако питаются рыбой: скумбрией, морскими окунями и карасями, сардинами, анчоусами, тунцами и т. д. Иногда нападают на других акул и дельфинов. Могут охотиться на мелководье. Бывали случаи нападения на людей. Белая акула — известная как акула-людоед, достигает в среднем 5–6 метров. Обитает в глубинах до 250 метров, но при миграции может появляться ближе к берегу. Нападает на рыб, других акул, дельфинов и иногда на людей. В Приморье встречается редко и преимущественно в теплые годы. Акула-молот — с характерной головой в форме молота и длиной в среднем до 4 метров. Питается крабами, креветками и рыбой. Мигрирует летом из южных районов Японского моря в залив Петра Великого и Татарский пролив. Известны случаи нападения на людей.

Кандидат биологических наук и директор АНО «Центр природоохранных инициатив» Александр Олифиренко в разговоре с нашим корреспондентом объяснил, что хоть мако и питаются чаще всего рыбой, но иногда выбирают и более крупную добычу. Поэтому человек может оказаться в зоне риска, но это скорее исключение.

«Она любит полакомиться тушами китообразных, которые плавают мертвыми на поверхности воды. Поэтому мако иногда нападают на лодки, пытаются их укусить — они принимают их за тушу какого-нибудь кита, тюленя или дельфина. Это типично для них — всё попробовать на зуб. Нападение акулы на человека — это скорее очень большая редкость, по крайней мере, в наших водах уж точно. Она нападает не специально на человека, а по ошибке. Но при этом зубы у нее очень острые, поэтому она может причинить серьезный вред», — объяснил Александр Олифиренко.

Биологи говорят, что акулы часто путают серферов с тюленями: снизу силуэт человека на доске выглядит как тюлень, это для акул приглашение к трапезе. Александр Олифиренко кандидат биологических наук

Несмотря на то, что встречи с акулами случаются всё чаще, эксперт призвал не поддаваться панике: на практике причиной трагедий во время пляжного отдыха в Приморье чаще всего становятся совсем другие факторы.

«В море в первую очередь стоит опасаться медузы-крестовичка, которая убила у нас здесь, в заливе Петра Великого, несопоставимо больше людей, чем какие-то акулы. Тем не менее почему-то именно ее многие обходят вниманием. Еще большую опасность представляет купание в нетрезвом виде», — говорит биолог.

Кроме того, опасность на пляжах представляют отбойные течения (известные в народе как «тягуны»), которые формируются возле берега и способны утащить на глубину даже взрослого человека. О том, что это такое и как спастись от тягуна, мы рассказывали здесь.

Где видели акул в этом году

Первой стала мако, которую 2 июня выловили вблизи острова Путятин, — это примерно 50 километров от Владивостока.

Источник: Newsbox24 / Telegram-канал

Через пару недель еще одну хищницу встретили вблизи поселка Авангард под Находкой.

«Акулка на нас идет, прямо на нас. Здоровущая! По поверхности чешет», — бодро комментирует очевидец на видео.

Источник: telegram-канал «Новости Приморья / Владивостока»

Самым зрелищным событием стала встреча с акулой на мысе Тобизина — огромная хищница выпрыгнула из воды.

Источник: I42.195 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Еще одна акула решила активно поучаствовать в охоте на тунца — сначала она кружила вокруг катера, а после откусила рыбе хвост.

«Вот так у нас сожрала полтунца — не успели дотащить. И пытается сейчас к нам в катер залезть», — пожаловался рыбак.

Источник: Svodka25 Live / Telegram

А в популярной среди туристов бухте Триозерье акула плавала всего в нескольких десятках метрах от берега. В это время в воде находился мужчина на сапборде. Обошлось без пострадавших.

Источник: tasha_buzz / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Также хищниц встречали в бухтах Тихая и Каплунова, в районе села Амгу Тернейского района и рядом с причалом Находкинской базы активного морского рыболовства.

Вероятность появления хищников, по данным специалистов Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО), сейчас высока в Уссурийском заливе, у островов южнее Русского, в районе архипелага Императрицы Евгении, а также в бухтах Соболь и Тихая, возле мыса Тобизина и острова Путятина.

Источник: Городские медиа

Почему акул так много в этом году?

Основной причиной ученые называют корм — в акватории Петра Великого и Амурского залива зашло очень много сардины иваси, за которой пришел голубой тунец, а следом подтянулись и акулы.

«Сейчас совпали два процесса: естественные многолетние циклы численности у таких видов, как иваси, и крупные климатические колебания вроде Эль‑Ниньо в Тихом океане. Именно они приводят к тому, что кормовая рыба на несколько лет массово концентрируется у наших берегов, а за ней подтягивается крупный хищник. Акулы приходят не столько за тунцами, сколько вместе с тунцами. Как элемент вот такого субтропического их биоценоза. Высшие хищники, акулы в том числе, приходят к нам вместе с другими тропическими рыбами», — пояснил Александр Олифиренко.

Самим акулам на тунцов охотиться непросто, так как здоровая особь способна достигать под водой скорости 75 км/ч, но раненая и вымотанная на крючке рыба становится для них очень привлекательной и доступной добычей. Поэтому рыбаки периодически встречаются с хищницами, которые пытаются украсть их улов.

Также большое количество сообщений о вылове акул, по мнению директора Дальневосточной межрегиональной экологической общественной организации «Зеленый Крест» Константина Дроздова, связано не только с ростом их численности, но и с тем, что в этом году значительно увеличилось число рыбаков, вышедших на лов тунца.

«Столько выловов этих акул мы фиксируем по одной простой причине: пришел тунец — и все массово пошли его ловить. Снасти что на тунца, что на акулу — одни и те же. Соответственно, если бы у нас не было такого количества рыбаков с крупными снастями, на которые можно поймать акулу, то и ловились бы они гораздо реже», — отметил Дроздов.

Но отрицать тот факт, что в этом году акул в акватории региона стало заметно больше обычного, эксперт не стал.

«Конечно, их стало больше. Безусловно, нужно быть внимательными, но какой-то сверхопасности они всё-таки не представляют. В первую очередь для человека опасны акулы, которые охотятся на тюленей, то есть более крупные виды, например белая акула. У всех акул есть своя специализация, а мако, катран и сельдевая акула — это прежде всего рыбные хищники», — рассказал эксперт.

По мере прогрева моря косяки рыб уйдут севернее, а вслед за ними — тунцы и акулы.

Как избежать встречи с акулой

По статистике, вероятность нападения акулы на человека составляет всего 1 к 11,5 миллиона (шанс погибнуть от удара молнии намного выше — 1 к 79,7 тысячи), но тем не менее важно знать основные правила, чтобы себя обезопасить:

плавайте группой и не заплывайте далеко от берега;

не купайтесь на рассвете, в сумерках и ночью — в это время акулы наиболее активны;

не заходите в воду с открытыми ранами или кровотечением;

не плавайте с яркими украшениями и в одежде с блестками;

не купайтесь в мутной воде;

избегайте точек, где обычно рыбачат, а также мест, куда впадают сточные воды;

при виде плавника немедленно уходите из воды.

Что делать, если столкнулся с акулой

Важно сохранять спокойствие, хоть это и невероятно сложно. В панике люди начинают шуметь и хаотично двигаться — хищника это легко может привлечь и спровоцировать. По этой же причине не нужно хлопать руками и ногами по воде и уж тем более первым бить акулу. Не упускайте ее из вида, старайтесь смотреть в глаза и медленно плывите к лодке или берегу. Если вы находитесь в воде с людьми, держитесь вместе. Можно повернуться спина к спине, чтобы лучше контролировать перемещения хищника.