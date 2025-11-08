НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +2

4 м/c,

сев.

 753мм 81%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,23
EUR 93,84
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Проблемы с интернетом
«Умные решения» в недвижимости
Закроют школу
Где лечиться этой осенью
Женские «ред флаги»
Когда откроют новую поликлинику
Умер известный профессор
Сгорел дом многодетных
Город Качаются на качелях среди гор грязи и торчащих проводов: как выглядит сквер в центре Ярославля

Качаются на качелях среди гор грязи и торчащих проводов: как выглядит сквер в центре Ярославля

Его благоустраивают уже больше года

33
Так сейчас выглядит сквер 950-летия Ярославля | Источник: читатель 76.RUТак сейчас выглядит сквер 950-летия Ярославля | Источник: читатель 76.RU

Так сейчас выглядит сквер 950-летия Ярославля

Источник:

читатель 76.RU

Жители Ярославля показали, как выглядит сейчас сквер 950-летия Ярославля на пересечении проспектов Толбухина и Ленина, а также улицы Свердлова. Фото места отдыха 8 ноября в редакцию 76.RU прислал читатель.

«Долгое время сквер был огорожен строительным забором. Внутри шло благоустройство. Недавно забор убрали и можно увидеть, как теперь выглядит эта площадка. Ремонт явно не закончился. Вокруг грязь, горы земли, провода торчат, валяется мусор. Но люди уже вовсю качаются на лавках-качелях, играют в пинг-понг», — рассказал читатель.

Напомним, сквер попал в программу «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» благодаря тому, что за него проголосовали жители Ярославля. Его начали благоустраивать летом 2024 года. Закончить работы хотели к 1 сентября этого же года. Но не получилось. На площадке пришлось менять подрядчика, возникли проблемы с поставкой детских аттракционов, долго не находилось компания, которая бы сделала бетонное основание под прорезиненное покрытие на детских площадках.

В конце октября 2025 года мэрия сообщила, что в сквере уже устанавливают игровое и спортивное оборудование, лавочки и урны. Здесь запланированы площадки для воркаута, панна-футбола, известного как «уличный футбол 1 на 1», баскетбольное кольцо, настольный теннис.

Подрядчиком сейчас является муниципальное предприятия «Горзеленхозстрой».

Видно, что благоустройство еще не закончено | Источник: читатель 76.RUВидно, что благоустройство еще не закончено | Источник: читатель 76.RU

Видно, что благоустройство еще не закончено

Источник:

читатель 76.RU

Появились новые скамейки, но на газонах насыпаны кучи земли и валяется мусор | Источник: читатель 76.RUПоявились новые скамейки, но на газонах насыпаны кучи земли и валяется мусор | Источник: читатель 76.RU

Появились новые скамейки, но на газонах насыпаны кучи земли и валяется мусор

Источник:

читатель 76.RU

Вот такие скамейки-качели установили для посетителей | Источник: читатель 76.RUВот такие скамейки-качели установили для посетителей | Источник: читатель 76.RU

Вот такие скамейки-качели установили для посетителей

Источник:

читатель 76.RU

Детишки изучают новинки | Источник: читатель 76.RUДетишки изучают новинки | Источник: читатель 76.RU

Детишки изучают новинки

Источник:

читатель 76.RU

В парке поставили столы для настольного тенниса | Источник: читатель 76.RUВ парке поставили столы для настольного тенниса | Источник: читатель 76.RU

В парке поставили столы для настольного тенниса

Источник:

читатель 76.RU

Появился деревянный детский городок | Источник: читатель 76.RUПоявился деревянный детский городок | Источник: читатель 76.RU

Появился деревянный детский городок

Источник:

читатель 76.RU

На бетонное основание должны положить прорезиненное покрытие | Источник: читатель 76.RUНа бетонное основание должны положить прорезиненное покрытие | Источник: читатель 76.RU

На бетонное основание должны положить прорезиненное покрытие

Источник:

читатель 76.RU

В парке поставили турники для занятий спортом | Источник: читатель 76.RUВ парке поставили турники для занятий спортом | Источник: читатель 76.RU

В парке поставили турники для занятий спортом

Источник:

читатель 76.RU

Также есть баскетбольное кольцо | Источник: читатель 76.RUТакже есть баскетбольное кольцо | Источник: читатель 76.RU

Также есть баскетбольное кольцо

Источник:

читатель 76.RU

Во многих местах пока лужи и грязь | Источник: читатель 76.RUВо многих местах пока лужи и грязь | Источник: читатель 76.RU

Во многих местах пока лужи и грязь

Источник:

читатель 76.RU

Только недавно здесь убрали часть забора, за которым скрывалось благоустройство | Источник: читатель 76.RUТолько недавно здесь убрали часть забора, за которым скрывалось благоустройство | Источник: читатель 76.RU

Только недавно здесь убрали часть забора, за которым скрывалось благоустройство

Источник:

читатель 76.RU

Работа по наведению порядка в парке еще предстоит большая | Источник: читатель 76.RUРабота по наведению порядка в парке еще предстоит большая | Источник: читатель 76.RU

Работа по наведению порядка в парке еще предстоит большая

Источник:

читатель 76.RU

Будем надеяться, что через какое-то время здесь будет красиво и уютно | Источник: читатель 76.RUБудем надеяться, что через какое-то время здесь будет красиво и уютно | Источник: читатель 76.RU

Будем надеяться, что через какое-то время здесь будет красиво и уютно

Источник:

читатель 76.RU

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Ксения ТкаченкоКсения Ткаченко
Ксения Ткаченко
редактор Telegram-канала
Благоустройство Парк
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
Посадили в хвост и сказали, что это бизнес-класс. Пассажир доплатил за место, чтобы не попасть под овербукинг, — это не помогло
Виктор Коробов
Мнение
«Никаких больше каверов». Почему новая «Алиса в Стране Чудес» — очень странненькое кино
Надежда Губарь
Мнение
«Это провал, крах всего образования»: репетитор рассказала, почему никогда не устроится в школу
Карина
Образование
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление