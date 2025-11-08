Качаются на качелях среди гор грязи и торчащих проводов: как выглядит сквер в центре Ярославля

Так сейчас выглядит сквер 950-летия Ярославля Источник: читатель 76.RU

Жители Ярославля показали, как выглядит сейчас сквер 950-летия Ярославля на пересечении проспектов Толбухина и Ленина, а также улицы Свердлова. Фото места отдыха 8 ноября в редакцию 76.RU прислал читатель.

«Долгое время сквер был огорожен строительным забором. Внутри шло благоустройство. Недавно забор убрали и можно увидеть, как теперь выглядит эта площадка. Ремонт явно не закончился. Вокруг грязь, горы земли, провода торчат, валяется мусор. Но люди уже вовсю качаются на лавках-качелях, играют в пинг-понг», — рассказал читатель.

Напомним, сквер попал в программу «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» благодаря тому, что за него проголосовали жители Ярославля. Его начали благоустраивать летом 2024 года. Закончить работы хотели к 1 сентября этого же года. Но не получилось. На площадке пришлось менять подрядчика, возникли проблемы с поставкой детских аттракционов, долго не находилось компания, которая бы сделала бетонное основание под прорезиненное покрытие на детских площадках.

В конце октября 2025 года мэрия сообщила, что в сквере уже устанавливают игровое и спортивное оборудование, лавочки и урны. Здесь запланированы площадки для воркаута, панна-футбола, известного как «уличный футбол 1 на 1», баскетбольное кольцо, настольный теннис.

Подрядчиком сейчас является муниципальное предприятия «Горзеленхозстрой».

Видно, что благоустройство еще не закончено Источник: читатель 76.RU

Появились новые скамейки, но на газонах насыпаны кучи земли и валяется мусор Источник: читатель 76.RU

Вот такие скамейки-качели установили для посетителей Источник: читатель 76.RU

Детишки изучают новинки Источник: читатель 76.RU

В парке поставили столы для настольного тенниса Источник: читатель 76.RU

Появился деревянный детский городок Источник: читатель 76.RU

На бетонное основание должны положить прорезиненное покрытие Источник: читатель 76.RU

В парке поставили турники для занятий спортом Источник: читатель 76.RU

Также есть баскетбольное кольцо Источник: читатель 76.RU

Во многих местах пока лужи и грязь Источник: читатель 76.RU

Только недавно здесь убрали часть забора, за которым скрывалось благоустройство Источник: читатель 76.RU

Работа по наведению порядка в парке еще предстоит большая Источник: читатель 76.RU