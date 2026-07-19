Мужчина погиб в пожаре в Ярославской области

В пожаре погиб 70-летний мужчина Источник: МЧС по Ярославской области

В Ярославской области в пожаре погиб 70-летний мужчина.

Трагедия произошла в деревне Левайцево Угличского округа. В ночь на 19 июля здесь загорелся частный деревянный дом.

«Сообщение о происшествии поступила в 22:48 18 июля. На место выехали четыре пожарные машины и 14 человек личного состава. Ликвидация пожара зафиксирована в 3:28 19 июля», — сообщили в МЧС по Ярославской области.

Спасти постройку не удалось, дом выгорел практически полностью. На месте пожара нашли тело погибшего.

«В качестве наиболее вероятных причин возникновения пожара рассматриваются неисправность газового оборудования или неосторожное обращение с огнем», — отметили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

По факту происшествия проводится доследственная проверка, назначена пожарно-техническая экспертиза.