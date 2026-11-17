За годы после выхода ситкома актриса смогла сохранить свою внешность без изменений Источник: volkovihome / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пляжный сезон уже давно закончился, но звезды продолжают хвастаться фотографиями в купальнике. Звезда «Ворониных» (18+) Екатерина Волкова рассказала своим подписчикам, что впервые за долгое время наконец выбралась в отпуск.

Для отдыха актриса выбрала раздельный купальник без бретелей Источник: volkovihome / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На отдых Екатерина прилетела вместе с дочкой. В социальных сетях актриса показала снимки с пляжа и идеально плоский животик, который она греет под солнцем ОАЭ.

— Ну, держитесь! Катя Волкова не была в отпуске 2,5 года. Вы понимаете, о чем я? — подписала пост с фотографиями актриса.

Отпуском актриса наслаждается с дочкой Источник: volkovihome / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Как Екатерине удается сохранять такую прекрасную форму в 44 года — вопрос, который ей задают при любом удобном случае. Екатерина тайну из своих методов не делает и честно признаётся, что соблюдает режим.

— Мне комфортно питаться по схеме 16/8, приучила себя к такому графику и стабильно держу вес благодаря этому подходу. Очень стараюсь не есть после 18:00. Получается не всегда, но редкие отклонения от режима проходят без последствий, если в целом придерживаешься намеченного курса, — призналась Екатерина «Газете.Ru».

Ноябрь актриса проводит в ОАЭ Источник: volkovihome / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Также Волкова никогда не отказывает себе во вкусненьком. Ложечка сахара к кофе, булочка на съемках, долька любимого белого шоколада, гамбургер: если хочется вредное, Екатерина берет и ест. Однако знает, когда остановиться и взять себя в руки.

Ради идеальной фигуры актриса не мучит себя строгими диетами Источник: volkovihome / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Свою лепту также внесла и генетика. По словам Волковой, она никогда не была полной и во взрослом возрасте ее вес твердо всегда стоял на 54 килограммах. Ей лишь оставалось помогать своему организму и не расслабляться.

— С возрастом фигура вообще становится более поджарой. Плюс влияют естественные нагрузки: постоянные съемки, активности с дочкой, хозяйство, которое веду без домработницы. Кроме того, возобновила занятия в зале после очень долгого перерыва, — рассказала актриса в интервью Sun.