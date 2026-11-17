Дарья обрела абсолютное счастье в материнстве Источник: mudadasha / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Дарья Суднишникова, ставшая известной на всю страну после беременности в 13 лет, сообщила подписчикам о скором пополнении. Сейчас девушке 20 лет. Этой осенью на приеме у врача она узнала, что снова ждет ребенка. В недавнем ролике Дарья показала округлившийся живот, который уже не скрывает свободная одежда.

— Ребята, ситуация такая, можете меня поздравлять, я беременна, у меня будет третий ребенок. Я сходила к гинекологу, он мне много всего прописал, кучу анализов и всего. Другие девушки в 20 получают образование, строят бизнес. А я многодетная мама, да еще и погодок, — написала она.

Реакция аудитории оказалась неоднозначной: среди тысяч комментариев поздравлений было немного. Многие вспомнили ее скандальное появление на шоу «Пусть говорят» (16+), где она рассказала о беременности в 13 лет и рождении дочери. Первого ребенка у Дарьи забрали.

Чтобы никто не усомнился в словах Дарьи, она показала заключения из больницы Источник: mudadasha / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Не добавила оптимизма и брошенная Дарьей фраза о том, что ее партнер не в восторге от новости. При этом Дарья заявила, что будет рожать и счастлива стать многодетной матерью.

— Это уже мои третьи роды будут. Правда, Артур не хочет этого ребенка… Что делать с этим? — поинтересовалась она у подписчиков.

Вторым ребенком Суднишникова обзавелась в мае 2026 года. Спустя четыре месяца она почувствовала недомогание, но даже не предполагала столь быструю беременность. «Дети — это счастье, и я рада быть мамой», — отметила она в соцсетях.

Популярность обрушилась на Дарью задолго до совершеннолетия. Резонанс вызвало признание 13-летней школьницы в эфире ток-шоу «Прямой эфир» (16+) и «Пусть говорят» (16+): она заявила, что беременна от десятилетнего приятеля. Позже выяснилось, что на самом деле у нее были отношения со старшеклассником.

В 14 лет Дарья родила дочь Эмилию. Сначала ребенок оставался с юной матерью, но затем у девушки начались серьезные эмоциональные проблемы, и ее психическое состояние стало вызывать опасения.

В тот период мать Дарьи боролась с раком в терминальной стадии. Оставшись без поддержки, девушка попыталась заработать на своей известности: распространяла в Сети откровенные снимки и другой запрещенный контент. Деньги тратила на запрещенные вещества, что привело к зависимости.

В 15 лет Дарья пережила передозировку и попала на лечение в психиатрическую клинику. Совершеннолетие она встретила в больнице. Позже суд лишил ее родительских прав, и дочь Эмилия осталась с биологическим отцом.

Спустя несколько лет Дарья прошла реабилитацию в специализированном центре и смогла начать новую жизнь: создала семью и постепенно восстановила связь с дочерью, которой сейчас 7 лет. Она по-прежнему ведет блог, пытается работать и воспитывает ребенка.