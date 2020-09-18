40 минут стоял у дверей: рыбинский маньяк хотел сдаться, но не смог попасть в отдел полиции. Видео

Рыбинский маньяк хотел сдаться, но не смог попасть в отдел полиции
Виталия Молчанова, которого подозревают в убийстве девочек-сестёр в Рыбинске, поймали во многом благодаря уличным камерам видеонаблюдения «Ател».
— Наши сотрудники вместе с правоохранителями по камерам отследили путь преступника. И пришли к выводу, что он никуда не уехал и находился в том же районе, где и произошло преступление. После этого правоохранители начали досконально прочесывать ближайшие окрестности. И нашли его в итоге в траве, — рассказали в компании «Ател».
Удивительно, но на видео с камер наружного наблюдения видно, что Виталий Молчанов сам приходил к пункту полиции сразу после преступления.
— 15 сентября в 5 часов 56 минут он вышел из подъезда. И сразу же направился к опорному пункту полиции. Наверное, приходил сдаться. Но опорный пункт неделю назад перенесли. Он пришел по старому адресу. Стоял 40 минут там, а потом в отчаянии пошел на это поле, где его в итоге нашли, — говорят в компании.
Видео: «Ател»
Напомним, Виталия Молчанова, которого подозревают в изнасиловании и убийстве девочек-сестёр в Рыбинске, задержали 18 сентября. На видео, выложенном Следственным комитетом, он признался, что убил малышек. Само преступление произошло вечером 14 сентября. Правоохранители говорят, что детей мужчина зарезал с особой жестокостью. Тела малышек нашла их мама, когда днем 15 сентября пришла с работы — из больницы. Женщина, влюбившись в Молчанова, переехала к нему с дочерьми несколько месяцев назад из Омска.