40 минут стоял у дверей: рыбинский маньяк хотел сдаться, но не смог попасть в отдел полиции. Видео

Виталия Молчанова, которого подозревают в убийстве девочек-сестёр в Рыбинске, поймали во многом благодаря уличным камерам видеонаблюдения «Ател».



— Наши сотрудники вместе с правоохранителями по камерам отследили путь преступника. И пришли к выводу, что он никуда не уехал и находился в том же районе, где и произошло преступление. После этого правоохранители начали досконально прочесывать ближайшие окрестности. И нашли его в итоге в траве, — рассказали в компании «Ател».



Удивительно, но на видео с камер наружного наблюдения видно, что Виталий Молчанов сам приходил к пункту полиции сразу после преступления.

