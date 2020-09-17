За информацию о подозреваемом в убийстве девочек в Рыбинске дадут 500 тысяч

Приметы преступника: на вид 40 лет, рост около 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие. Был одет в бейсболку серого цвета, спортивную куртку с капюшоном красного цвета и вставкой черного цвета от середины груди. Спортивные брюки красного цвета, кроссовки черного цвета с тремя полосками белого цвета, подошва кроссовок белого цвета.



— Всех, кто обладает любой информацией о местонахождении этого человека, прошу оперативно откликнуться и помочь следствию. Сообщать по круглосуточному телефону доверия УМВД России по Ярославской области 8(4852) 73-10-50, а также по телефону дежурной части УМВД 8(4852) 72-88-11 или по телефону: 102. Телефоны МУ МВД России «Рыбинское» 21-00-11, 242-532, 242-640, — добавил губернатор.

Напомним, двух сестер-школьниц нашли мертвыми в их квартире 15 сентября. Тела девочек были искромсаны. Позже выяснилось, что малышки были изнасилованы. По подозрению в убийстве сейчас ищут сожителя их матери. Мужчина до сих пор в бегах. Вся оперативная информация – в нашей хронике.

