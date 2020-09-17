За информацию о подозреваемом в убийстве девочек в Рыбинске дадут 500 тысяч

За информацию об убийце девочек в Рыбинске дадут 500 тысяч рублей
Губернатор Ярославской области назначил вознаграждение за информацию о местоположении Виталия Молчанова, который изнасиловал и расчленил девочек-сестёр в Рыбинске.
— Вместе с коллегами из УМВД приняли решение выделить средства в размере 500 тысяч рублей за предоставление достоверной информации, которая приведет к задержанию Молчанова Виталия Алексеевича. Этот человек подозревается в совершении убийства двух несовершеннолетних девочек в городе Рыбинске. Это страшное преступление, мы обязаны найти и наказать виновных, — сказал губернатор Ярославской области.
Приметы преступника: на вид 40 лет, рост около 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие. Был одет в бейсболку серого цвета, спортивную куртку с капюшоном красного цвета и вставкой черного цвета от середины груди. Спортивные брюки красного цвета, кроссовки черного цвета с тремя полосками белого цвета, подошва кроссовок белого цвета.
— Всех, кто обладает любой информацией о местонахождении этого человека, прошу оперативно откликнуться и помочь следствию. Сообщать по круглосуточному телефону доверия УМВД России по Ярославской области 8(4852) 73-10-50, а также по телефону дежурной части УМВД 8(4852) 72-88-11 или по телефону: 102. Телефоны МУ МВД России «Рыбинское» 21-00-11, 242-532, 242-640, — добавил губернатор.
Напомним, двух сестер-школьниц нашли мертвыми в их квартире 15 сентября. Тела девочек были искромсаны. Позже выяснилось, что малышки были изнасилованы. По подозрению в убийстве сейчас ищут сожителя их матери. Мужчина до сих пор в бегах. Вся оперативная информация – в нашей хронике.
Вчера стали известны подробности о семье, где произошло убийство. Мама девочек развелась с мужем и уехала из Омска в Рыбинск к новому любимому. По нашим данным, женщина не знала о жутком прошлом нового сожителя.
Мы попытались разобраться в жуткой истории и выехали на место. Подробности убийства в нашем специальном репортаже.