Препарат стоит использовать строго по инструкции Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собрали главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 17 ноября.

Увольнения стали превышать наем сотрудников

Во втором квартале 2026 года с крупных и средних предприятий России ушел каждый четырнадцатый сотрудник — всего около 2,5 миллиона человек. При этом компании наняли примерно 2,3 миллиона работников — на 3% меньше, чем годом ранее. Это самый низкий показатель с 2020 года: в итоге бизнес принял на работу на 250 тысяч человек меньше, чем уволил.

Больше всего количество увольнений превышало наем в образовании, обрабатывающей промышленности, энергетике, торговле и здравоохранении. В то же время рост найма наблюдался в строительстве, сельском хозяйстве, гостиницах и общепите, добыче и сфере персональных услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Работы.ру».

На рынке сохраняется дисбаланс. В избытке оказались офисные специалисты — бухгалтеры, юристы, экономисты, маркетологи и кадровики. При этом по‑прежнему востребованы квалифицированные рабочие, а также специалисты по ИИ и кибербезопасности.

Наибольший разрыв между увольнениями и наймом зафиксирован в Брянской, Архангельской и Орловской областях, Чувашии и Коми. Напротив, активнее нанимали, чем увольняли, в восьми регионах, в том числе на Камчатке, в Магаданской области, на Чукотке, в Ленинградской и Амурской областях.

В Госдуме рассмотрели новые законы

Госдума в первом чтении одобрила пакет законопроектов. Они касаются ужесточения штрафов, упрощения госзакупок и новых правил рекламы и службы.

Штрафы сразу по нескольким статьям: за дискредитацию ВС РФ, экстремистские материалы, хулиганство, нарушения на митингах, курение и распитие алкоголя в неположенных местах.

Закупки станут быстрее: порог для МСП по котировкам поднимут до 10 миллионов рублей, срок извещения об аукционе сократят до семи дней, продлят антикризисные меры.

В рекламе закрепят позитивный образ многодетной семьи: отраслевые объединения выработают обязательные правила, в соцрекламе — только благополучные семьи (с 1 марта 2027-го).

Предельный возраст службы для женщин предлагают поднять с 45 до 50 лет, а в запасе — для офицеров с 50 до 55 лет. Новые правила будут действовать только для поступивших на службу после вступления закона в силу.

Произошло несколько крупных сбоев интернет-сервисов

Пользователи по всей России 17 ноября столкнулись с чередой сбоев в работе популярных онлайн‑сервисов и интернет‑провайдеров. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает жалобы пользователей в реальном времени.

Сегодня в разных регионах страны фиксировали массовые проблемы с доступом к мобильному и домашнему интернету, а также телевидению. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает жалобы пользователей в реальном времени. Неполадки отмечали жители Москвы, Санкт‑Петербурга, Новосибирской, Самарской, Иркутской областей и Краснодарского края и других областей.

Значительная часть жалоб касалась сервисов Google. У пользователей долго грузилась или полностью не открывалась поисковая выдача, перебои наблюдались и в отдельных облачных сервисах компании. Одновременно не работал чат‑интерфейс нейросети DeepSeek. При попытке обратиться к сервису появлялось сообщение о том, что сервер занят. Проблемы возникли и с другими иностранными сервисами.

Отдельный сбой произошел у российского хостинг‑провайдера Timeweb. Компания подтвердила неисправность сетевого оборудования, из‑за которой оказались недоступны сайты клиентов, виртуальные серверы и личные кабинеты. Проблема затронула не только Россию, но и зарубежные площадки в Казахстане, Германии и Нидерландах. К середине дня основную проблему удалось устранить.

The Economist опубликовал новую обложку с прогнозом на 2027 год

Журнал представил обложку‑ребус из спецвыпуска The World Ahead 2027 и кратко обозначил ключевые сюжеты. Главный фокус — «посттрамповская эра»: редакция ожидает от экс‑президента новых указов, судебных споров и внешнеполитических авантюр.

Среди главных рисков — эскалация вокруг Ирана, рекордная жара из‑за «супер‑Эль‑Ниньо» и угроза продовольственной безопасности, а также нарастающие финансовые риски в секторе ИИ. В Европе прогнозируют усиление популизма и давление на рынок облигаций, а в Азии — растущую военную активность Пекина в отношении Тайваня. В числе прочих тем — эффект препаратов для похудения, удешевление космических запусков и культурные тренды.

Алименты от богатых родителей разрешили сокращать

Конституционный суд разъяснил, как рассчитывать алименты при очень высоких доходах родителя. Суды не должны механически применять долю от заработка, если выплаты многократно превышают реальные потребности ребенка. В таких случаях допускается уменьшить долю или назначить алименты в твердой сумме — главное, чтобы интересы несовершеннолетнего не пострадали.

Ориентиром служит планка свыше 2,4 миллиона рублей в год: выплаты в районе 200–300 тысяч рублей в месяц при отсутствии особых обстоятельств могут считаться достаточными. Если у ребенка есть дополнительные нужды, например, лечение или специальное обучение, сумма может быть выше.

Поводом для разъяснения стала жалоба вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова, который оспаривал размер алиментов на дочь. Теперь позиция КС обязательна для всех судов, спорные дела могут пересмотреть, а законодателю рекомендовано прописать четкие критерии для таких расчетов.

Госдуму попросили не вводить обязательный двухмесячный отпуск для самозанятых родителей

Объединение самозанятых России направило обращение в Госдуму — в нем ОСР просит исключить из правительственных законопроектов требование об обязательном двухмесячном отпуске по уходу за ребенком. Без соблюдения этого срока родитель не сможет сохранить право на ежемесячное пособие до полутора лет, и в ОСР считают, что такая мера вынудит людей выбирать между трудовым заработком и государственной поддержкой.

По мнению авторов инициативы, введение минимального срока приведет к сокращению бюджетных расходов. Выплаты смогут получать меньше семей. При этом действующий порядок, который работает с 1 января 2024 года, позволяет совмещать работу и пособие в полном объеме. Он распространяется на полную занятость, дистанционную работу и трудоустройство у другого работодателя, а обязательного минимального срока отпуска не предусматривает. ОСР настаивает на сохранении именно этого подхода, сообщают «Известия».

Росстандарт утвердил ГОСТ на русскую кухню с рекомендациями по подаче новогодних салатов

В России утвердили ГОСТ на русскую кухню, который начнет действовать с 1 января 2027 года. В стандарт включили 132 блюда, среди них и салаты, традиционные для новогоднего стола: оливье, сельдь под шубой, «Мимоза» и «Столичный». По новым правилам все их следует подавать в холодном виде.

Для оливье прописаны два варианта приготовления. Исторический делают с рябчиками, овощами и маринованными ингредиентами, а подавать его советуют в хрустальной вазе либо в фарфоровом салатнике. В современном исполнении допускается использование мяса, колбасы, рыбы или морепродуктов.

Для сельди под шубой рекомендуют брать слабосоленую или пряную сельдь, овощи и заправку. Допускается замена на другую соленую рыбу, но тогда это нужно отразить в названии блюда. Салат «Мимоза» по стандарту: слоеный, из рыбных консервов, репчатого лука, сыра и вареных яиц с майонезом. Вместо консервов разрешено использовать слабосоленую, копченую или отварную рыбу либо консервированную рыбную печень.

Кроме салатов, в стандарт вошли блины, вареники, винегрет, гоголь-моголь, голубцы, драники, жюльен, окрошка, борщ и другие блюда. Список планируют регулярно пересматривать и обновлять, уточнило РИА Новости.

Истребитель МиГ-29 ВВС Сербии потерпел крушение

Истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Сербии потерпел крушение 17 ноября примерно в 08:45 по местному времени (10:45 мск), пилот погиб. Об этом сообщило Минобороны Сербии.

Самолет упал в поле между населенными пунктами Нова-Пазова и Стара-Пазова, примерно в 35 километрах к северо-западу от Белграда. Борт выполнял тренировочный полет без вооружения и относился к 204-й авиационной бригаде с аэродрома Батайница. На земле разрушений и пострадавших нет.

Причины катастрофы пока не называются. Для расследования Минобороны создало комиссию, а ВВС — отдельную экспертную группу. На место происшествия выехали представители Генштаба, военная полиция и дежурный прокурор.

Врач предупредила об опасности длительного применения капель от заложенности носа

Длительное использование капель от заложенности носа может привести к привыканию и серьезным проблемам со здоровьем. Об этом предупредила отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко.

«За счет того, что происходят вот эти постоянные сокращения и потом расширения сосудов, стенка ослабевает, и сократительная способность падает. За счет этого сосуды расширяются, они слабее прокачивают кровь, идет застой, то есть возникает отек в носу. И чем больше мы пользуемся, тем чаще это всё происходит», — пояснила специалист в беседе с ОТР.

Мальченко подчеркнула, что применять такие капли не стоит дольше семи дней. При частом использовании заложенность возвращается, могут появиться головные боли и носовые кровотечения, а сами препараты способны повышать давление и влиять на работу сердца.