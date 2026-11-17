У Андрея Идолова осталось двое детей Источник: читатель E1.RU

В Екатеринбурге 43-летний Андрей Идолов не смог смириться с разводом и застрелил своего соперника прямо у подъезда. 40-летний Дмитрий скончался на месте. Труп Андрея нашли через сто метров — он покончил с собой, оставив загадочное послание близким. У каждого осталось по двое детей. E1.RU собрал полную картину трагедии.

(Не) идеальный брак

Андрей Идолов прожил с Юлией почти 15 лет в официальном браке, у них росли двое детей. Поначалу их отношения казались идеальными, но в последнее время у пары начался кризис. По словам подруг, у Андрея были проблемы с работой, и он не приносил в дом деньги. Супруге надоело это терпеть. Образцовый брак дал трещину.

«Ему давали кучу шансов, но семью тащила на себе жена — работала, даже когда второй ребенок был совсем крохой. Андрей вечно сидел без копейки», — рассказала наша собеседница.

В итоге весной жена подала на развод, супруги разъехались, однако Андрей не смирился с этим и пытался восстановить отношения, умолял Юлию вернуться. Пытался встретиться, чтобы поговорить.

«Он просто не мог смириться с тем, что у Юли кто-то появился. Это была какая-то нездоровая, больная любовь. Они уже разъехались, но он не верил, что всё кончено. Думал, развод — это так, ерунда, шутка. Психика просто отказалась принимать, что они больше не вместе», — говорят знакомые пары.

Брак Юлии и Дмитрия считался образцовым, но потом дал трещину Источник: читатель E1.RU

Соперник, который ничего не подозревал

Уйдя от Андрея, Юлия близко сошлась со своим бывшим школьным приятелем, 40-летним Дмитрием Шляпиным.

По словам его родственников, он учился в аграрном университете, затем долгое время работал в дилерском центре по продаже автомобилей, а потом трудился закупщиком запчастей для тракторов и спецтехники.

Год назад он развелся со своей спутницей Викторией и переехал к пожилым родителям. У него тоже остались двое несовершеннолетних детей: 15-летний сын и 10-летняя дочь.

«Дима был очень добрым и спортивным. Любил кататься на велосипеде, сноуборде, коньках и вел здоровый образ жизни», — рассказал близкий погибшего.

Дмитрий погиб на месте Источник: читатель E1.RU

На фоне ухода от своих супругов Юлия и Дмитрий стали активно общаться, проводить время вместе, у них завязались отношения. Дмитрий иногда оставался ночевать у нее и даже, по мнению друзей, хотел познакомить ее со своими родителями.

По словам Юлии, ее бывший муж познакомился с Дмитрием недавно при случайных обстоятельствах. Новый избранник и не подозревал, какую бурю эмоций вызвало его появление у Андрея. Никаких угроз Дмитрий не получал. Его родители сейчас тяжело переживают утрату.

Накануне трагедии Юлия попросила Дмитрия приехать к ней и помочь установить телевизор. Дмитрий пришел и остался на ночь. В субботу утром он успел написать родителям, что уже возвращается домой. Он не знал, что жить ему оставалось считанные минуты: Андрей прознал о том, где соперник провел ночь, и уже поджидал у подъезда с ружьем. Разговор оказался коротким.

Семья Дмитрия сейчас тяжело переживает утрату Источник: читатель E1.RU

Прощальные слова

14 ноября Андрей на своей белой Chery приехал к дому бывшей супруги. С собой у него был охотничий карабин на базе СКС, на который имелось разрешение. Неизвестно, о чем он думал эти несколько часов, пока ждал в салоне. Но впоследствии там нашли конверт с прощальным посланием для мамы.

Также Андрей подготовил и разослал последние сообщения для своих близких и родных. Они получили и прочли их лишь когда трагедия уже произошла.

«В них он просил прощения и говорил, что не может по-другому поступить, так как не может жить без Юлии. Если бы он хотя бы рассказал о своих планах, может, мы смогли бы отговорить его. Но он все держал в себе», — рассказали близкие.

На месте трагедии работали криминалисты Источник: Евгений Кошек / E1.RU

Дождавшись своего соперника, Андрей взял карабин и, оставив машину открытой, быстро пошел к подъезду. Он подскочил к ничего не подозревавшему мужчине и сделал несколько выстрелов в упор. Дмитрий погиб на месте.

«Я услышала грохот, выглянула в окно и увидела труп мужчины на крыльце нашего подъезда: голова раздроблена, мозги с кровью вокруг, жесть, а потом услышала еще один выстрел. Через некоторое время приехали скорая, полиция и силовики», — рассказывала очевидица.

Публикуем шокирующее видео Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Сам Андрей прошел буквально сто метров, зашел за гараж и там покончил с собой. Травмы были такие, что шансов выжить у него не было.

В СК возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»). После установления всех обстоятельств его должны прекратить в связи со смертью подозреваемого.

Тут Андрей покончил с собой Источник: Евгений Кошек / E1.RU