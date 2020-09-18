Как задерживали маньяка, расчленившего девочек в Рыбинске: эксклюзивное видео

Напомним, зверское преступление произошло в Рыбинске Ярославской области 15 сентября. Тела дочерей нашла их мать, вернувшись с работы. Подозрения пали на сожителя женщины, к которому она переехала несколько месяцев назад из Омска.



После этого стало известно, что мужчина уже сидел за тяжкие преступления, в том числе за убийство, также изнасиловал детей.

Подозреваемого искали четыре дня. Мужчина прятался в гаражах недалеко от района, где совершил преступление.

