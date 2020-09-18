Как задерживали маньяка, расчленившего девочек в Рыбинске: эксклюзивное видео

Как задерживали маньяка, убившего девочек в Рыбинске: эксклюзивное видео
Рыбинского маньяка, который изнасиловал и убил девочек-сестёр, привезли в отделение полиции. Виталия Молчанова задержали несколько часов назад. На видео, которое сняли оперативники, Молчанов признался в содеянном.
читатель 76.RU
— Его привезли в главное отделение полиции в Рыбинске, — рассказали 76.RU очевидцы.
Мужчину наручниками приковали к батарее. Сейчас с ним работают следователи.
— При «прочесывании» местности в районе расположения садоводческих товариществ и ГСК Рыбинска задержан подозреваемый, который пытался спрятаться, — уточнили в полиции Ярославской области. — На поисковые мероприятия ежедневно было задействовано около 200 сотрудников органов внутренних дел.
Напомним, зверское преступление произошло в Рыбинске Ярославской области 15 сентября. Тела дочерей нашла их мать, вернувшись с работы. Подозрения пали на сожителя женщины, к которому она переехала несколько месяцев назад из Омска.
После этого стало известно, что мужчина уже сидел за тяжкие преступления, в том числе за убийство, также изнасиловал детей.
Подозреваемого искали четыре дня. Мужчина прятался в гаражах недалеко от района, где совершил преступление.