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Тема дняВыпил и убил детей: признание маньяка из Рыбинска

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Как задерживали маньяка, расчленившего девочек в Рыбинске: эксклюзивное видео

Мужчину задержали сегодня днём в Ярославской области

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Виталия Молчанова привезли в отделение полиции

Виталия Молчанова привезли в отделение полиции

Как задерживали маньяка, убившего девочек в Рыбинске: эксклюзивное видео

Рыбинского маньяка, который изнасиловал и убил девочек-сестёр, привезли в отделение полиции. Виталия Молчанова задержали несколько часов назад. На видео, которое сняли оперативники, Молчанов признался в содеянном.

читатель 76.RU

— Его привезли в главное отделение полиции в Рыбинске, — рассказали 76.RU очевидцы.

Мужчину наручниками приковали к батарее. Сейчас с ним работают следователи.

Подозреваемого приковали наручниками

Подозреваемого приковали наручниками

— При «прочесывании» местности в районе расположения садоводческих товариществ и ГСК Рыбинска задержан подозреваемый, который пытался спрятаться, — уточнили в полиции Ярославской области. — На поисковые мероприятия ежедневно было задействовано около 200 сотрудников органов внутренних дел.

Напомним, зверское преступление произошло в Рыбинске Ярославской области 15 сентября. Тела дочерей нашла их мать, вернувшись с работы. Подозрения пали на сожителя женщины, к которому она переехала несколько месяцев назад из Омска.

После этого стало известно, что мужчина уже сидел за тяжкие преступления, в том числе за убийство, также изнасиловал детей.

Подозреваемого искали четыре дня. Мужчина прятался в гаражах недалеко от района, где совершил преступление.

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