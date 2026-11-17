Эксперты в студии заметили нестыковки Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Нерюнгри скорую помощь музыкальному критику Сергею Соседову, упавшему на лестнице гостиницы «Дархан», вызвали примерно через час после происшествия. К такому выводу пришли сотрудники программы «Малахов» (16+) в выпуске от 17 ноября. Редакция сопоставила время падения на записи и момент вызова медиков, после чего в эфире развернулась дискуссия о том, можно ли было спасти критика при более быстрой реакции.

По данным телеканала, скорая приехала в 16:50 по местному времени (10:50 мск) — через 12 минут после выезда. Общественник, согласившийся помочь съемочной группе, прошел пешком маршрут от больницы до гостиницы и обратно. Дорога до «Дархана» заняла почти семь минут, обратный путь — четыре минуты 26 секунд. Эксперты в студии отметили, что при такой логистике шансы на спасение Соседова еще сохранялись, и именно этот временной разрыв стал центральной темой выпуска.

«Но главное, неужели после случившейся трагедии с музыкальным критиком в 15:30 по местному времени никто не вызывал ему скорую помощь целых полтора часа?» — следует из анонса выпуска в официальной группе передачи «Малахов».

Адвокат Евгений Тонких заявил, что критик лежал без помощи более часа, и назвал это основанием для возбуждения дела по статье 125 УК РФ — «Оставление в опасности». Он отдельно подчеркнул, что длительность периода без оказания помощи напрямую влияет на квалификацию обстоятельств и может свидетельствовать о нарушении обязанностей со стороны лиц, находившихся рядом.

Ведущий передачи Андрей Малахов отметил, что, судя по камерам видеонаблюдения, падение произошло в 15:30 по местному времени (09:30 мск) — эта отметка видна на записи. При этом продюсер конкурса красоты «Жемчужина Дальнего Востока» Виктор Беззубов заявил, что его позвали на место около 16:20 (10:20 мск): он осмотрел произошедшее и вызвал скорую помощь.

Беззубов подробно описал события того дня. Он приехал в Нерюнгри на день раньше Соседова, встретил критика, поговорил с ним и проводил в номер. Тот сказал, что устал с дороги и хочет отдохнуть, а встречу они договорились перенести на обед следующего дня. Позже Соседов спустился в ресторан, заказал борщ, через некоторое время вышел покурить и во время подъема по лестнице упал.

Эксперты передачи обратили внимание, что на записи падение выглядит странно, и предположили, что критик мог находиться в измененном состоянии. Беззубов добавил, что видел другое видео — на нем видно лицо Соседова, время на нем около 16:00 (10:00 мск), и идет критик там заметно бодрее. Эта деталь усилила в эфире версию о несовпадении хронологии и разных ракурсах съемки.

Соседов прилетел в Нерюнгри в сентябре, чтобы судить конкурс красоты «Жемчужина Дальнего Востока». 23 сентября он споткнулся на лестнице гостиницы, неудачно упал и умер в больнице. Спустя пару дней тело отправили самолетом в Москву, а похороны состоялись 30 сентября, через неделю после произошедшего.

Первый выпуск «Малахова», посвященный гибели критика, вышел 28 октября. В нем показали гостиницу «Дархан», журналисты вместе с племянником критика Олегом Казанцевым попытались выяснить, где находится ее владелец Тамерлан Караев, и обсудили его бизнес. Тогда же в передаче прозвучала критика в адрес мэра Нерюнгри Ильи Гудошника за то, что он не стал встречаться с журналистами поздно вечером; мэр пояснил, что был с семьей, а утром ему нужно было ехать в аэропорт.