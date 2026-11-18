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Еще один день, когда привычные сайты и приложения внезапно перестают работать. 17 ноября российские (и не только) пользователи столкнулись с массовыми сбоями интернет-сервисов: жалобы поступали на Google, DeepSeek, Discord, War Thunder и один из крупнейших отечественных хостинг-провайдеров — Timeweb. Последний подтвердил проблемы с сетевым оборудованием. «Фонтанка» разобралась в произошедшем и поговорила с экспертами телекоммуникационного рынка.

Рунет — «красный»

Первые массовые сообщения о проблемах начали поступать днем 17 ноября. На графиках сервисов мониторинга практически одновременно появились резкие скачки числа жалоб. У пользователей не открывались сайты, возникали сложности с доступом к приложениям и онлайн-сервисам. Люди в разных регионах страны жаловались на работу мобильного и домашнего интернета.

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Особенно заметными оказались проблемы у хостинг-провайдера Timeweb. По данным сервиса detector404, в течение часа количество сообщений о сбоях превысило 3,5 тысячи. Пользователи жаловались на недоступность сайтов, виртуальных серверов и личных кабинетов. Проблемы фиксировались в Москве, Петербурге, Подмосковье, Ленинградской и других областях.

Одновременно поступали жалобы на работу Google, нейросети DeepSeek, мессенджера Discord, игры War Thunder, «Ростелекома» и «СкайНет».

Правда, считать все эти неполадки следствием одной аварии нельзя: подтвержденной технической связи между ними нет. Тем более что фиксировались они не только в РФ, но и по всему миру.

Источник: Downdetector

Что с хостинг-провайдером Timeweb?

Timeweb достаточно быстро признал проблемы со своей инфраструктурой. В 13:28 мск компания сообщила о частичной недоступности облачной платформы. Сбой затронул оборудование не только в Москве и Петербурге, но и на зарубежных площадках — в Казахстане, Германии и Нидерландах.

В своем telegram-канале провайдер объяснил происходящее неисправностью сетевого оборудования. Специалисты приступили к восстановлению, и уже в 14:17 компания сообщила, что основная проблема устранена. Согласно официальному мониторингу, к 14:54 сервисы вернулись к штатной работе.

Получается, что подтвержденный инцидент в облачной инфраструктуре Timeweb продолжался около полутора часов.

Timeweb — один из крупнейших хостинг-провайдеров в России и СНГ. Компания зарегистрирована в Петербурге и работает с 2006 года, ее услугами пользуются владельцы более 700 тысяч сайтов. Провайдер предоставляет виртуальный хостинг, облачные серверы, регистрацию доменов и конструктор сайтов.

Глава компании Андрей Баширов не стал комментировать «Фонтанке» произошедшее.

Почему одна поломка может затронуть множество сайтов

Возникает вопрос: почему неполадки у одного поставщика услуг могут оказаться заметными сразу в нескольких регионах и даже странах? Чтобы понять масштаб случившегося, достаточно посмотреть, чем занимается Timeweb. Это не обычный интернет-провайдер, который подключает квартиры к Сети. Компания предоставляет инфраструктуру, на которой работают чужие сайты, приложения и другие цифровые сервисы.

По собственным данным Timeweb, на серверах компании размещено более 700 тысяч сайтов, а число клиентов превышает 200 тысяч. Среди них могут быть владельцы небольших интернет-магазинов, корпоративных страниц и более сложных онлайн-проектов.

Сама по себе неисправность сетевого оборудования необязательно означает поломку серверов или потерю данных. Сайт может продолжать работать на сервере, но оставаться недоступным для посетителей из-за нарушения связи. Для обычного пользователя разница незаметна: страница все равно не открывается.

И если несколько сайтов используют общую инфраструктуру, одна неполадка способна одновременно нарушить доступ к каждому из них.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с «Фонтанкой» связал сегодняшний сбой с обновлением оборудования Timeweb. По его оценке, речь идет о техническом инциденте, а не о последствиях атаки или ограничений доступа.

Это не какая-то внешняя атака, не какие-либо ограничения, именно технические особенности. Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group

Однако гораздо больше вопросов у эксперта вызывает то, как российская инфраструктура справляется с подобными происшествиями.

В теории при выходе из строя одного узла его работу должно подхватывать резервное оборудование. Это позволяет продолжить обслуживание пользователей, пока специалисты устраняют неисправность. Но на практике, считает Муртазин, такие механизмы работают далеко не всегда достаточно эффективно.

«У нас резервирование мощностей сегодня, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Поэтому даже вот такие в прошлом незначительные вещи влияют на бо́льшую часть Рунета», — говорит Муртазин.

По его словам, ситуация с доступностью сервисов Timeweb постепенно нормализовалась, однако сам масштаб произошедшего оставляет неприятное впечатление.

«В целом действительно картинка выглядит не очень хорошей». — Заключил эксперт.

Не успели оправиться от одной аварии

Нынешний сбой произошел менее чем через две с половиной недели после другого крупного происшествия на российском рынке хостинга.

В ночь на 2 ноября масштабной кибератаке подверглась инфраструктура хостинг-провайдера Beget. Злоумышленники получили доступ к ее управляющим системам и запустили вредоносное программное обеспечение, предназначенное для удаления данных с серверов.

Последствия оказались серьезными. Компания была вынуждена отключать оборудование, а пользователи столкнулись с недоступностью сайтов, виртуальных серверов, почты и других услуг. Beget уведомил клиентов о форс-мажорных обстоятельствах и предупредил, что восстановление займет продолжительное время.

И действительно, процесс растянулся на недели. Согласно официальной хронологии Beget, к 13 ноября удалось восстановить работу 95% серверов виртуального хостинга. К 16 ноября из резервных копий были восстановлены более 225 тысяч сайтов, однако отдельные работы еще продолжались.

Более того, 15 ноября провайдер сообщил о новой DDoS-атаке на свою инфраструктуру. В компании предположили, что злоумышленники пытаются помешать восстановлению после предыдущего взлома.

Тут важно отметить, что причины двух происшествий различаются. В случае Beget речь идет о подтвержденной кибератаке, тогда как Timeweb сообщил о проблемах с сетевым оборудованием.

Тем не менее два крупных инцидента за столь короткое время заставляют задуматься об устойчивости инфраструктуры, от которой зависит работа множества интернет-ресурсов. Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков считает происходящее тревожным сигналом для всего рынка.

В разговоре с «Фонтанкой» он обратил внимание, что серьезные проблемы возникли уже у второго крупного хостинг-провайдера за последние недели. По мнению эксперта, другим участникам рынка стоит заранее готовиться к аналогичным ситуациям.

Тем игрокам, у которых этого не было, надо очень серьезно подготовить свои технические ресурсы к возможным ситуациям в ближайшем будущем. Денис Кусков, глава агентства TelecomDaily

При этом подготовиться должны не только сами провайдеры, но и компании, которые пользуются их услугами.

Можно ли защититься от следующего сбоя

Для рядового пользователя проблемы с доступом к сайту чаще всего означают необходимость просто подождать, пока тот заработает. Но для компаний, бизнес которых зависит от интернета, даже относительно короткий простой может обернуться потерями.

Например, если перестает открываться сайт интернет-магазина, покупатели не могут оформить заказы. Если сбоит корпоративный сервис, сотрудники рискуют остаться без доступа к рабочим инструментам. А неполадки на сервере, обслуживающем сразу несколько проектов, могут одновременно нарушить работу всех этих ресурсов.

Размер возможных потерь зависит от характера бизнеса и продолжительности простоя. Однако полностью исключить такие риски невозможно даже при использовании услуг крупных провайдеров.

Денис Кусков видит один из основных способов защиты в создании независимых резервных копий.

Компаниям, которые работают с Timeweb и другими площадками, необходимо создавать резервные копии своих ресурсов на внешних площадках. Денис Кусков, глава агентства TelecomDaily

По его словам, это позволит при серьезных проблемах с одним поставщиком услуг перенести необходимые данные и восстановить работу на другом.

Здесь, впрочем, есть важный нюанс. Само наличие резервной копии не означает, что сайт автоматически заработает через несколько минут после аварии.

Для быстрого восстановления нужны не только сохраненные данные, но и заранее подготовленная инфраструктура, на которой можно запустить сервис. Если резервное размещение не предусмотрено, перенос придется организовывать уже после возникновения проблемы.

История Beget хорошо показывает, насколько трудоемким может оказаться восстановление после масштабного повреждения инфраструктуры. Даже наличие резервных копий не избавило компанию от необходимости поэтапно возвращать сайты и серверы к работе. Поэтому, считает Кусков, готовиться к подобным ситуациям необходимо заранее. Иначе восстановление может занять продолжительное время.

Сбоев действительно станет больше?

Наиболее тревожный прогноз дает Эльдар Муртазин. По его мнению, сегодняшний инцидент — далеко не последний, а проблемы с устойчивостью инфраструктуры в дальнейшем будут проявляться все заметнее.

Нам надо приготовиться к тому, что количество таких сбоев будет нарастать постоянно. Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group

Не только Рунет

На фоне обещанного анонимами из X «цифрового апокалипсиса» 17 ноября, который, однако, так и не случился, пострадали не только российские, но и западные сервисы.

17 ноября Reuters написало о массовом взломе популярных веб-сайтов, в том числе банков HSBC и ABR AMRO, авиакомпаний Air France и KLM, платформ Zoom и Salesforce, магазинов IKEA, Asos и Levi's, а также крупных СМИ и других компаний. Всего пострадали веб-сайты 178 организаций из различных секторов.

Ресурсы, предположительно, были взломаны с целью кражи криптовалюты и заражения iPhone.

По данным аналитика Скотта Хелме, сайты были атакованы через платформу оптимизации Optimizely. Через вредоносные JavaScript предпринимались попытки заменить адреса криптовалютных платежей на адрес кошелька злоумышленника, считывать номера карт, когда пользователи вводят данные кредиток, красть файлы cookie и скриншоты, а также внедрять эксплойт-код на устройства iOS. Масштабы и последствия произошедшего пока не оценены.

Хакерской атаке во вторник подвергся и сайт Международной федерации хоккея.

Масла в огонь для и без того постоянно паникующих пользователей соцсетей подливают недавние неполадки у Microsoft и тотальный сбой в работе авиасообщения в США, из-за чего на четыре часа были приостановлены вылеты сразу из всех аэропортов страны. Последний объяснили ремонтными работами.

В пятницу, 13 ноября, сбой произошел у радиостанции «Судного дня», которую связывают якобы с российскими силами ядерного сдерживания (эту связь опровергал генерал Андрей Картаполов).