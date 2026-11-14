«Если есть рай — то не здесь». Сибиряк переехал в Краснодар и сбежал домой через пять лет — вот почему

Сибиряку не понравились ни климат, ни уровень инфраструктуры на Кубани Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Кто из нас хоть раз в жизни не мечтал переехать в столицу или к морю? Москва, Питер, Краснодарский край — три классических направления для тех, кто решился на перемены.

Но уехать — это еще полдела. Гораздо сложнее решиться на возвращение, даже если стало понятно, что на новом месте прижиться не получилось. Один из таких решительных — Иван, который в 2019 году сменил Сибирь на юг, а спустя пять лет понял: родной город был вовсе не так уж плох. Он честно рассказал NGS55.RU, почему сбежал от моря обратно в Сибирь.

«Если есть на свете рай…»

«Есть такая фраза: „Если есть на свете рай — это Краснодарский край“. Когда я собирался переезжать, искренне в это верил», — начинает свой рассказ Иван.

Он рассчитывал, что теплая зима, зелень и близость моря изменят его жизнь к лучшему. На деле оказалось — рай этот не для всех. И дело не только в том, что обстановка на юге сейчас не самая спокойная. Есть и вечные вещи — и смириться с ними сложней, чем привыкнуть к сиренам.

«Климат — первый сюрприз. Да, зима мягче, чем в Омске. Но с ноября по апрель — постоянные дождь и сырость», — продолжает сибиряк.

Шапку забыл… Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Противный дождь чередуется с мокрым снегом. При этом чаще всего снег не ложится, а сразу тает. Но если всё же снег выпал, то на улице минус, а минус в Краснодаре ощущается совсем не так, как в Омске, Тюмени или Иркутске.

«Из-за высокой влажности в -5 °C кажется, как будто на улице все -20 °C, а если еще дует ветер — а он там дует очень часто — то замерзнуть становится крайне просто. Местные шутят, что пуховики носят пять раз за зиму — и все эти пять раз страдают, — невесело шутит Иван. — История с обледенением тоже достаточно частая тема, особенно когда начинает дуть ветер со стороны Новороссийска. В такое время не то что из дома, даже из-под одеяла вылезать не хочется!»

Весна — короткое счастье. В марте всё цветет, город пахнет черешней и сакурой, хочется гулять. А потом приходит лето с вишней, черешней и грецкими орехами, которые валяются чуть ли не под ногами. Но у всего есть свои «но».

«Уже в девять утра +30 °C. Днем — как в духовке, влажность душит. Люди живут „от кондера до кондера“. Спать с открытым окном невозможно — только под сплитом. Заболеть от него — раз плюнуть. Пять месяцев жары подряд, и после каждого дождя — новая парилка», — снова недоволен новоявленный южанин.

В жару приходится ходить в «сеточке» Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

По словам Ивана, спасаться можно разве что в тени старого центра. Но тень — редкость. Новостройки растут на месте скверов, молодые деревья выживают через одного.

«Город как бетонная сковородка, — говорит он. — Плюс пробки, туристы, толпы — летом это просто испытание».

К морю едут туристы через Краснодар. Город, который и так перенаселен, наполняется еще сильнее, соответственно, летом особо и не погуляешь — толпы будут везде.

После жары наступает благословение.

«Осень в Краснодаре — это три бабьих лета подряд. Мало дождей, воздух свежий, можно снова дышать. В октябре там действительно красиво», — признаёт Иван.

И знойный ад наконец-то закончился. Можно спокойно дышать, гулять, наслаждаться комфортной погодой и жизнью.

Социалка: «выживай, как хочешь»

Климат — не единственная причина, почему жить на юге оказалось непросто.

«Цены на жилье — космос. Даже на окраине старые квартиры стоят, как у нас новостройки. Цены на квартиры просто космические. Один из районов — Гидрострой — это город в городе, живет сам по себе, много старого жилого фонда и много зелени, но вот выехать из этого района очень тяжело. Детсадов и школ катастрофически не хватает. В некоторых школах — 1 „Я“ класс, представляешь? Без кумовства ребенка не пристроишь», — сокрушается переселенец.

Он перечисляет и другие районы — каждый со своим характером:

Пробки не только в больницы, но и на море Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

«Юбилейный — уютный и дорогой. Центр — тусовочный, но шумный. Фестивальный — строится без конца, школы и сады не поспевают. Музыкальный — местное гетто, где дома стоят впритык и дороги текут после дождей. Гидрострой — „город в городе“, зеленый, но с пробками. Восточно-Кругликовский — район знаменитого парка „Краснодар“, но рядом с ним — огромные человейники, хоть и красивые.

Прогресс, или Березовый, на мой взгляд, самый недооцененный район. Чтобы туда добраться, надо выехать за город на 500 метров. Но там вас ждут спокойствие, такой чудесный парк, новостройки, очень крутой ЖК «Дольче Вита». Единственный минус этого района пока — всего два автобуса, которые идут только в центр».

Медицина тоже оставляет желать лучшего. Но не в плане качества, а в плане количества.

«Попасть к терапевту или на МРТ — квест. Очереди, записи на недели вперед. Хорошие врачи на вес золота, они по поликлиникам буквально „гастролируют“», — говорит наш собеседник.

Социальная сфера, по словам Ивана, просто не успевает за ростом города:

«Даже в МФЦ очереди по талонам, которые выдают… в другой очереди. МВД, паспортные столы — без записи не попасть. Всё упирается в перенаселенность».

Японский сад узнает любой сибиряк Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

«Кубаноиды» существуют?

Для Ивана это даже не вопрос.

«В Краснодаре всё строится на личной выгоде. Каждый сам за себя. Найти приятелей легко, друзей — сложно. И если твоя просьба мешает чужим планам, можешь не рассчитывать на помощь», — такое впечатление сложилось у него о местных жителях.

Интересен и стиль общения — каждый встречный, будь то человек в очереди или сосед, готов пойти на конфликт и начать «бычить», пока не увидит в ответ такой же реакции.

Приезжих море, коренных жителей почти не встретишь.

«Город разный, менталитета как единого целого нет. Тут и „питерская интеллигенция“, и брутальные ребята из 90-х, и рабочие с юга. Живут рядом, но не вместе», — подмечает Иван.

Главное — чтобы места всем хватило Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Еще одной проблемой Иван называет засилье трудовых мигрантов.

«Из-за большого количества стройки в городе эти ребята едут пачками и особо не ценят, что имеют. В доме может сдаваться квартира, где будут жить таких ребят человек двадцать, и уж поверьте, такое соседство вам очень не понравится. Вопросы чаще всего решают „через толпу“. Редко кто из приезжих воспримет ваше объективное замечание, например, „не мусорить“, адекватно. Они любят собираться большими компаниями и очень громко разговаривать.

Еще эти ребята не очень любят соблюдать законы, могут посреди улицы начать продавать овощи и «заниматься бизнесом» хоть прямо с машины. И на них практически нет управы. Здесь нет никакой националистической повестки, это просто факт. Они не хотят ассимилироваться», — категорично высказывается он.

Плюсы-то есть?

Иван признаёт: природа в Краснодарском крае действительно поражает.

«Горы, море, Эльбрус — всё рядом. Поехать в Красную Поляну или на побережье — дело четырех часов на „Ласточке“. Соседний Кавказ — Абхазия, Армения, Грузия, до которых можно добраться на машине. Гуамское ущелье, Эльбрус с его зимним горнолыжным отдыхом. Природа просто шикарна в любом уголке Краснодарского края», — перечисляет сибиряк.

Но попасть туда, по словам нашего собеседника, стоит больших денег и усилий. Пробки на дорогах, огромное количество туристов, отсутствие сервиса, постоянно растущие цены на всё — от арбуза до отелей.

Вроде бы красиво, а вроде бы никуда и не хочется. Иван чуть не стал кубаноидом, но успел вернуться в Омск

Краснодар не рай, а марафон

«Краснодар — город для тех, кто привык бороться. Краснодар далеко не для каждого. Это город для тех, кому не страшно постоянно и регулярно справляться с какими-то трудностями, жить в очень активном режиме, постоянно куда-то пробираться, побеждать, достигать, даже когда речь идет о мелочах. Тут нужно пробиваться буквально во всём: от записи к врачу до прогулки в центре. Если ищете спокойствия — езжайте в станицу, если хотите моря — на побережье. Но не в сам город», — по мнению Ивана, Краснодар — это место для людей с крепкими нервами и здоровым пофигизмом.

«Если есть рай, то не здесь», — заключает он.

А вам хотелось бы перебраться к морю? Да, моя мечта Нет, мне и дома хорошо А я и так на море