Вечером 17 ноября в Кемеровской области упал самолет. Авиапроисшествие случилось в районе села Ягуново, недалеко от города Кемерово и международного аэропорта имени А. А. Леонова. Как рассказал губернатор региона Илья Середюк, судно пролетало через область транзитом.
«Произошло крушение транзитного самолета, который пролетал через нашу область. Находится это место вблизи города Кемерово, села Ягуново», — сообщил глава региона в MAX.
Территорию, где произошло ЧП, оцепили. В этом месте развернули штаб под руководством губернатора. Там работают МЧС, полиция, Росгвардия и медицина катастроф.
«Совместно с руководителями и личным составом правоохранительных и следственных органов, главами Кемерово, Топкинского и Кемеровского районов обеспечиваем работу специалистов», — добавил Илья Середюк.
Обстоятельства произошедшего продолжают выяснять. Официальные данные о количестве людей на борту, а также о пострадавших и погибших пока не поступали. Мы следим за ситуацией. Подробности ЧП также собирают наши коллеги из NGS42.RU.