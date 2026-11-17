На месте крушения работает штаб Источник: Артем Устюжанин / E1.RU (фото носит иллюстративный характер)

Вечером 17 ноября в Кемеровской области упал самолет. Авиапроисшествие случилось в районе села Ягуново, недалеко от города Кемерово и международного аэропорта имени А. А. Леонова. Как рассказал губернатор региона Илья Середюк, судно пролетало через область транзитом.

Источник: Илья Середюк / Telegram

«Произошло крушение транзитного самолета, который пролетал через нашу область. Находится это место вблизи города Кемерово, села Ягуново», — сообщил глава региона в MAX.

Территорию, где произошло ЧП, оцепили. В этом месте развернули штаб под руководством губернатора. Там работают МЧС, полиция, Росгвардия и медицина катастроф.

«Совместно с руководителями и личным составом правоохранительных и следственных органов, главами Кемерово, Топкинского и Кемеровского районов обеспечиваем работу специалистов», — добавил Илья Середюк.