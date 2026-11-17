Работодатели пытаются экономить Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В России могут сократить рабочий день с восьми до шести часов. С таким предложением выступил член комитета Совета Федерации по науке и образованию Айрат Гибатдинов.

«Сейчас есть новые технологии, которые применяются практически во всех сферах. Тот же восьмичасовой рабочий день для сотрудников мог бы быть сокращен и до шести часов. Возможно, во многих сферах этого было бы достаточно. Мы с коллегами из Госдумы уже выходили с такой инициативой. Думаю, если сейчас она не будет поддержана, то в ближайшее время мы все равно к этому придем», — сказал Гибатдинов в пресс-центре НСН.

Уже сейчас на смену дефициту кадров на российском рынке труда приходит режим экономии. Работодатели пока не занимаются массовыми увольнениями, а выбирают «тихие» методы — замораживают набор, не закрывают освободившиеся вакансии, объединяют должности и расширяют зоны ответственности оставшихся сотрудников.

Бизнес выстраивает осторожную кадровую стратегию, это подтверждают цифры. Так, исследование «Актион Финансы» (октябрь 2026 года, охвачено 637 компаний) фиксирует, что 38,5% работодателей не станут искать замену тем, кто уйдет в 2027 году; еще 19,3% допускают прямые сокращения, а 23,1% планируют ограничить наем. Примерно треть компаний намерена перераспределить обязанности между подразделениями, а более половины (50,1%) собираются автоматизировать рутинные процессы.

При этом ситуация с безработицей остается стабильной. По сведениям Центра макроэкономических исследований «Сбера», в августе 2026 года ее уровень держался на рекордно низком показателе — 2,3%. Но динамика рынка все равно говорит о растущей осторожности работодателей. Вакансий становится меньше, наем идет медленнее, а кадровая политика — заметно сдержаннее.