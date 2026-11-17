На месте крушения работают экстренные службы Источник: Максим Воробьев / E1.RU (фото носит иллюстративный характер)

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк показал кадры с места падения самолета. По его словам, крушение потерпело транзитное судно, которое летело через регион.

«Произошло крушение транзитного самолета, который пролетал через нашу область. Находится это место вблизи города Кемерово, села Ягуново. Сейчас уже на месте развернут штаб, я его возглавляю», — сообщил глава региона в MAX.

На месте ЧП работают МЧС, полиция, Росгвардия и медицина катастроф.

Источник: Илья Середюк / Telegram

Известно, что недалеко от места крушения находится международный аэропорт города Кемерово.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Официальные данные о количестве людей на борту, а также о пострадавших и погибших пока не сообщают. Экстренные службы не прокомментировали происшествие. Все подробности собирают наши коллеги из NGS42.RU.

Обновлено в 18:52 (мск): территорию места ЧП оцепили, уточнил губернатор.