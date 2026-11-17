Самолет упал в Кемеровской области. Информацию об этом сообщил во вторник, 17 ноября, источник NGS42.RU.
Как рассказал губернатор области Илья Середюк, в районе села Ягуново произошло «авиационное происшествие». Населенный пункт находится вблизи международного аэропорта Кемерово имени А. А. Леонова. Глава региона уже выехал на место ЧП.
«На месте работают оперативные службы. Со стороны региона оказывается необходимое содействие. Обстоятельства происшествия устанавливаются уполномоченными ведомствами», — написала глава в MAX.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие и погибшие. Мы оперативно дополним всю информацию. Другие подробности пока официально не сообщали.